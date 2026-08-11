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Ben White'a Arsenal'da "kapıyı çalan" transfer tavsiyesi: Gunners efsanesi, Premier League şampiyonluğu yaşayan oyuncuya "zor" bir karar vermesi çağrısında bulundu
White, sağ bek ve stoperde alternatif sunuyor
White, geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyebildi ve Arsenal formasıyla toplamda 190 karşılaşmaya çıktı, ancak 2025-26 sezonunda diğer bek Jurrien Timber ile birlikte sakatlık sorunları yaşadı.
Herkes sağlıklı olduğunda, Arsenal savunma dörtlüsünün sağında İngiliz enerjisi yerine Hollandalı dinamizmini tercih edecektir. Stoper mevkilerine gelince, William Saliba ve Gabriel Magalhaes ilk tercih edilen isimler.
White, Arteta'nın savunma hattının merkezinde görev yapabiliyor, ancak birkaç pozisyonda yedek seçenek haline gelmiş durumda. Bu da düzenli forma şansı konusunda herhangi bir garantinin olmadığı anlamına geliyor.
Kariyerinin her hafta oynaması gereken bir döneminde olan altı kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncu, 1 Eylül'e kadar açık kalacak bir başka fırsat penceresiyle birlikte seçeneklerini değerlendirmeye başlayabilir.
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White'ın Arsenal'dan ayrılması gerekiyor mu?
2021'de Arsenal'a 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) karşılığında katılan White için başka bir takıma gitmenin mantıklı olup olmayacağı sorulan Gunners efsanesi Dixon, BestBettingSites ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bazen çok yönlü oyuncu etiketi sizin aleyhinize işler. Sakatlık durumu da bir teknik direktör için çok iyi değil.
“Kulüpte sevildiğini biliyorum. Diğer oyunculardan farklı bir tavrı var ama iyi bir çocuk ve takım için faydalı. Onun açısından bakarsak, ben onun yerinde olsam artık kapıyı çalardım çünkü tek isteğim gidip oynamak olurdu ve Timber sağlıklıysa oynayamayacak.
“Ben olsam ayrılmak isterdim. Ama lig şampiyonlarından ayrılmak zor ve artık bu bir kadro oyunu; o da ‘15 maç oynarım, çoğu hafta sonradan oyuna girerim ve bu bana yeter’ diye düşünüyor olabilir. Ben olsam ayrılmak isterdim ama herkes farklıdır.”
White ve Timber için kondisyon endişesi
Arteta ve İngiltere'nin son şampiyonları açısından sorunun bir kısmı da ne White'a ne de Timber'a uzun bir süre boyunca sakat kalmadan devam etme konusunda güvenilebilmesi; bu da net planlar yapılmasını zorlaştırıyor.
Arsenal'de oyuncu olarak dört lig şampiyonluğu kazanan Dixon, şunları ekledi: “Endişelenmeniz gerekir çünkü geçmiş sakatlık kayıtları nadiren yalan söyler. Bir oyuncu sürekli kas sakatlıkları yaşarken bir anda yedi sezonu sakatlıksız geçirmeye başlamaz. Bunu beden belirler.
“Bu yüzden evet, bu hâlâ küçük bir zayıflık olarak duruyor. Arsenal'in boşlukları doldurabilecek joker seçenekleri var. Riccardo Calafiori burada görev yaptı ve Declan Rice da zorunlu kalınırsa orada oynayabilir, ancak Declan'ı merkez orta sahadan çekmek istemezsiniz. Şimdilik alternatifleri var ama Ben White ayrılırsa kesinlikle bir yedeğe ihtiyaç duyarlar.”
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Arsenal, transfer dönemi son tarihi öncesi takviye yapmak istiyor
Arsenal, bu yaz orta sahasını ve hücum hattını Bruno Guimaraes ve Christos Tzolis'i kadrosuna katarak güçlendirdi. Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın İngiltere'ye transfer olabileceğine dair spekülasyonlar sürerken, Brezilyalı ikili Gabriel Jesus ile Gabriel Martinelli hakkında da ayrılık iddiaları ortaya atıldığı için bu bölgelerde daha fazla hareketlilik yaşanmasının sinyalleri veriliyor.
Bir aşamada bir sağ bek daha aranabilir; özellikle de 2028'e kadar sözleşmesi bulunan White'tan bonservis geliri elde etme seçeneği değerlendirilirse, gizemli Dorsetli oyuncu başka bir yerde yeni bir başlangıç ve ortam değişikliği arıyor.
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