2021'de Arsenal'a 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) karşılığında katılan White için başka bir takıma gitmenin mantıklı olup olmayacağı sorulan Gunners efsanesi Dixon, BestBettingSites ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bazen çok yönlü oyuncu etiketi sizin aleyhinize işler. Sakatlık durumu da bir teknik direktör için çok iyi değil.

“Kulüpte sevildiğini biliyorum. Diğer oyunculardan farklı bir tavrı var ama iyi bir çocuk ve takım için faydalı. Onun açısından bakarsak, ben onun yerinde olsam artık kapıyı çalardım çünkü tek isteğim gidip oynamak olurdu ve Timber sağlıklıysa oynayamayacak.

“Ben olsam ayrılmak isterdim. Ama lig şampiyonlarından ayrılmak zor ve artık bu bir kadro oyunu; o da ‘15 maç oynarım, çoğu hafta sonradan oyuna girerim ve bu bana yeter’ diye düşünüyor olabilir. Ben olsam ayrılmak isterdim ama herkes farklıdır.”