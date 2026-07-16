"Ben-AG'ler", "Ego-Shooter", "Bocklose" – Spiegel ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan turnuva sonrası değerlendirmelerin ortaya çıkardıkları, Dünya Kupası'nı kaybeden takıma kötü bir ışık tutuyor – ve Klopp için bir uyarı niteliğinde olabilir. Bu haberleri incelerken, Klopp selefi Julian Nagelsmann’ın hatalarından ders alabilir ve yeniden yapılanma sürecinde kime güvenebileceğini öğrenebilir. Her ne kadar yıldız oyuncuların çevresinden bazı bilgiler kasıtlı olarak sızdırılmış olsa da.

Her halükarda ortaya çıkan genel tablo, takımını kaybeden bir teknik direktörün, baskı altında çöken oyuncuların ve tüm uyarı sinyallerini görmezden gelen yetkililerin resmidir.

Sinirlilik, talihsiz iletişim, yanlış vaatler, oyuncuların güçlü yanlarına tam olarak uymayan bir sistem, kısmen dengesiz kadro, Ekvador maçıyla yaşanan kadro değişikliği – Nagelsmann’ın hataları iyi biliniyor. Klopp için burada önemli olan, bir DFB yetkilisinin şu sözüdür: “Belki de görevin ağırlığı onu ezdi, belki de bu görev ona çok erken geldi.” Klopp, selefinden 20 yaşından fazla büyük ve her şeyi yaşamış biri; ancak iletişim konusunda kendini sınaması gerekecek.

Ve yanında iyi insanlara ihtiyacı var. “Julian pusulasını kaybetmiş,” diye bir Dünya Kupası heyeti üyesinin sözleri aktarılıyor. Ne spor direktörü Rudi Völler ne de genel müdür Andreas Rettig bunu düzeltmiş – aksine. Nagelsmann’ın kendi başına hareket etmesine izin vermişler. Völler görevde kalıyor; Rettig’in halefi olarak Per Mertesacker’in adı geçiyor.