Jürgen Klopp, bir kez daha en üst düzeyde bir ders alacak. Milli takımın yeni teknik direktörü, Dünya Kupası finalinde son kez televizyon yorumcusu olarak yer aldığında, dünya futbolunun en yüksek seviyesini en ön sıradan izleyebilecek. Lionel Messi veya Lamine Yamal gibi dünya yıldızları. Ancak, unvanını koruyan Arjantin ve Avrupa Şampiyonu İspanya gibi, takım ruhlarıyla dağları yerinden oynatabilecek takımlar da var – oysa Klopp’un gelecekteki takımı giderek daha da parçalanıyor.
Çeviri:
"Ben-Şirketleri", "Ego-Shooter", "Bocklose"! Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü olarak devasa bir görevle karşı karşıya
"Ben-AG'ler", "Ego-Shooter", "Bocklose" – Spiegel ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan turnuva sonrası değerlendirmelerin ortaya çıkardıkları, Dünya Kupası'nı kaybeden takıma kötü bir ışık tutuyor – ve Klopp için bir uyarı niteliğinde olabilir. Bu haberleri incelerken, Klopp selefi Julian Nagelsmann’ın hatalarından ders alabilir ve yeniden yapılanma sürecinde kime güvenebileceğini öğrenebilir. Her ne kadar yıldız oyuncuların çevresinden bazı bilgiler kasıtlı olarak sızdırılmış olsa da.
Her halükarda ortaya çıkan genel tablo, takımını kaybeden bir teknik direktörün, baskı altında çöken oyuncuların ve tüm uyarı sinyallerini görmezden gelen yetkililerin resmidir.
Sinirlilik, talihsiz iletişim, yanlış vaatler, oyuncuların güçlü yanlarına tam olarak uymayan bir sistem, kısmen dengesiz kadro, Ekvador maçıyla yaşanan kadro değişikliği – Nagelsmann’ın hataları iyi biliniyor. Klopp için burada önemli olan, bir DFB yetkilisinin şu sözüdür: “Belki de görevin ağırlığı onu ezdi, belki de bu görev ona çok erken geldi.” Klopp, selefinden 20 yaşından fazla büyük ve her şeyi yaşamış biri; ancak iletişim konusunda kendini sınaması gerekecek.
Ve yanında iyi insanlara ihtiyacı var. “Julian pusulasını kaybetmiş,” diye bir Dünya Kupası heyeti üyesinin sözleri aktarılıyor. Ne spor direktörü Rudi Völler ne de genel müdür Andreas Rettig bunu düzeltmiş – aksine. Nagelsmann’ın kendi başına hareket etmesine izin vermişler. Völler görevde kalıyor; Rettig’in halefi olarak Per Mertesacker’in adı geçiyor.
- (C)Getty Images
Almanya'nın Dünya Kupası fiyaskosu: Musiala ve Wirtz "tek kişilik şirketler" gibi - Kimmich fazla hırslı - Goretzka huysuz mu?
Bir oyuncunun çevresinden aile ziyaretleriyle ilgili aktarılanlar doğruysa, yeni yönetim üçlüsü dizginleri sıkı tutacak gibi görünüyor. “Şu izlenim vardı: Tek engel futbolmuş,” deniyor. Buna ek olarak, bir içeriden gelen bilgiye göre kısmen olumsuz etkiler de söz konusuymuş. Jamal Musiala veya Florian Wirtz gibi genç oyuncular örneğin “hepsi sevimli çocuklar. Ancak onlar üzerinde baskı var: belgeseller, koleksiyonlar, sosyal medya, hepsi bu," diyor bir DFB yetkilisi; bunun çok fazla olduğunu belirtiyor. Başka bir içeriden bilgi sahibi kişi de bunu doğruluyor: "Bazı yeteneklerin, dışarıdan gelen binlerce dikkat dağıtıcı unsurla 'ben merkezli' kişilere dönüştürüldüğü fark ediliyor. Bu durumda oyunun kendisi odak noktasından çıkıyor." Bir diğeri ise "çok fazla ego gösterisi" gördüğünü belirtti.
Joshua Kimmich’e kimse bu suçlamayı yöneltemez. Kaptan, aksine kasık ağrıları çekmesine rağmen takımın iyiliği için son 16 turunda mücadele etmiş; bu da onun dizginlenemez hırsının bir göstergesi. Bazıları için bu davranışıyla o, sözde “biraz abartmış” oldu. Tanıdık bir suçlama. Tıpkı Leon Goretzka’ya yöneltilen, kendi bildiğini okuduğu yönündeki suçlama gibi. Yedek kulübesine indirilmesinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle Paraguay maçında bir penaltıyı atmayı reddettiği de söyleniyor. “Leon, ‘canım istemiyor’ demiş,” diye bir içerdekinin sözleri aktarılıyor. Bir SID kaynağı ise bunu “saçmalık” olarak değerlendiriyor.
Messi ve Yamal en büyük sahnede sihirlerini sergilerken, Kimmich, Goretzka ve arkadaşları tatillerinde Dünya Kupası'nı değerlendiriyorlar. Wirtz deniz kenarında. Kai Havertz, DFB forması giyen küçük oğluyla birlikte. Angelo Stiller ise Mallorca’da dans ediyor.
Peki ya Klopp? Mats Hummels, MagentaTV'de "O, bu takımın yeniden işler hale gelmesini sağlayacak," dedi, "bundan kesinlikle eminim!"
Nelerin ters gittiğini artık çok iyi biliyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun