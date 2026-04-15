"Ben şımarık mıyım?!" - Santos, Copa Sudamericana'da yaşadığı şok yenilginin ardından yuhalanırken Neymar, "tombul" taraftara sert çıktı

Neymar tünele doğru ilerlerken, kendi adanmışlığını şiddetle savunurken belirli bir taraftarın fiziksel görünüşüyle alay ederek olay kişisel bir hal aldı.

"Şımarık" olduğu yönündeki suçlamalara öfkelenen Neymar, kendisine sataşan taraftara şu sözlerle karşılık verdi: "Daha fazla antrenman yapmalıydın. Tombullaşmışsın! Haklısın... Şimdi mutlu musun? Şımarık mıyım? Burada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sana bir dakikalık şöhretini yaşatacağım."

Taraftarların hayal kırıklığına uğramaya hakkı olduğunu kabul eden Brezilyalı oyuncu, sınırın aşıldığını vurguladı. "Sadece şikayet ettim, tartışmadım, taraftarın benimle konuşma şekline karşılık verdim," dedi. "Oyunumuzu eleştiren taraftarları anlıyorum, ancak iş kişisel hale geldiğinde, farklı bir şekilde saldırdığında bunu kabul edemem. Bunu kabul edemem çünkü ben çok tutarlı biriyim, futbol için, bu kulüp için hayatımı veriyorum, hatta yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum, bu yüzden bana bu şekilde davranılamaz."

Konuşmasını, profesyonel ve özel hayatı arasında kesin bir çizgi çekerek tamamladı: "Saha içindeki performansımla ilgili eleştirilmemekten bahsetmiyorum, ama saha dışındaki eleştirileri kabul edemem. Taraftarlar, özellikle Recoleta gibi bir takıma karşı alınan beraberlikten dolayı üzgün, ama biz de üzgünüz; bu daha çok bir yenilgi gibi geldi. Hepsi bu, başımızı dik tutmalı ve yolumuza devam etmeliyiz."