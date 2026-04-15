"Ben şımarık mıyım?!" - Santos, Copa Sudamericana'da yaşadığı şok yenilginin ardından yuhalanırken Neymar, "tombul" taraftara sert çıktı
Vila Belmiro'da gerginlik doruğa ulaştı
Brezilyalı yıldız, maçın daha dördüncü dakikasında Santos'u öne geçirdi, ancak Richard Ortiz'in penaltısıyla bu golün etkisi silindi ve Peixe, Copa Sudamericana E Grubu'nun son sırasına geriledi. Maçın bitiş düdüğü çalındığında Neymar, tribünlerden gelen yuhalamalara karşılık olarak seyircilere "sus" işareti yaptı ve bir taraftarla sözlü atışmaya girdi; ardından gergin geçen maç sonrası röportajına yöneldi. Paraguaylı yeni katılımcı takıma karşı alınan bu şok sonuç, ev sahibi taraftarların öfkeli tepkisine yol açtı.
- AFP
Neymar takımın performansını savundu
Taraftarlarla durum daha da kızışmadan önce, 34 yaşındaki oyuncu takımının neden galibiyete ulaşamadığına dair profesyonel bir bakış açısı sunmaya çalıştı. Taraftarların hayal kırıklığını kabul etse de, takımın genel performansının tepkilerin gösterdiği kadar kötü olmadığını vurguladı.
ESPN Brasil'e performans ve kalabalığın sesli hoşnutsuzluğu hakkında konuşan Neymar, "Hatalar yaptık. Hepimiz hatalar yaptık; bu olur. Bence çok sayıda fırsat yarattık. İyi oynadık, kesinlikle kötü oynamadık. Taraftarlar gerginleşiyor ve daha sert oynamamızı istiyor, ancak takımımız oynuyor ve fırsatlar yaratıyor. Hayal kırıklığını anlıyorum, ancak futbolun böyle olduğunu, bazen topun kaleye girmediğini anlamaları gerekiyor." dedi.
"Bunu kabul edemem"
Neymar tünele doğru ilerlerken, kendi adanmışlığını şiddetle savunurken belirli bir taraftarın fiziksel görünüşüyle alay ederek olay kişisel bir hal aldı.
"Şımarık" olduğu yönündeki suçlamalara öfkelenen Neymar, kendisine sataşan taraftara şu sözlerle karşılık verdi: "Daha fazla antrenman yapmalıydın. Tombullaşmışsın! Haklısın... Şimdi mutlu musun? Şımarık mıyım? Burada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sana bir dakikalık şöhretini yaşatacağım."
Taraftarların hayal kırıklığına uğramaya hakkı olduğunu kabul eden Brezilyalı oyuncu, sınırın aşıldığını vurguladı. "Sadece şikayet ettim, tartışmadım, taraftarın benimle konuşma şekline karşılık verdim," dedi. "Oyunumuzu eleştiren taraftarları anlıyorum, ancak iş kişisel hale geldiğinde, farklı bir şekilde saldırdığında bunu kabul edemem. Bunu kabul edemem çünkü ben çok tutarlı biriyim, futbol için, bu kulüp için hayatımı veriyorum, hatta yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum, bu yüzden bana bu şekilde davranılamaz."
Konuşmasını, profesyonel ve özel hayatı arasında kesin bir çizgi çekerek tamamladı: "Saha içindeki performansımla ilgili eleştirilmemekten bahsetmiyorum, ama saha dışındaki eleştirileri kabul edemem. Taraftarlar, özellikle Recoleta gibi bir takıma karşı alınan beraberlikten dolayı üzgün, ama biz de üzgünüz; bu daha çok bir yenilgi gibi geldi. Hepsi bu, başımızı dik tutmalı ve yolumuza devam etmeliyiz."
Dünya Kupası'na hazırlık yarışı yaklaşıyor
Neymar’ın önceliği, bu Haziran ayında Brezilya milli takımıyla dördüncü kez Dünya Kupası’na katılmayı garantilemek olmaya devam ediyor. Forvet oyuncusu, tam anlamıyla hazır olabilmek için kısa süre önce dizinden bir kontrol ameliyatı geçirdi. Santos, 19 Nisan’da Fluminense ile oynayacağı iç saha maçının ardından Coritiba’ya karşı vereceği kritik Copa do Brasil karşılaşmasıyla yoğun bir programla karşı karşıya. Neymar’ın yerel ligdeki baskı ile milli takımdaki hedefleri arasında denge kurması gerektiği için, bu maçlar özgüven eksikliği yaşayan takım için önemli bir sınav niteliğinde.