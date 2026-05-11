AFP
Çeviri:
"Ben sihirbaz değilim" - Marcus Rashford, Barcelona'daki geleceğinden emin değil; Manchester United'dan kiralık olarak oynayan oyuncu, Real Madrid'e karşı attığı muhteşem serbest vuruş golüyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu
Rashford'un muhteşem performansı La Liga şampiyonluğunu garantiledi
Rashford, Pazar gecesi Real Madrid'i 2-0 yendikleri ve La Liga şampiyonluğunu resmen garantiledikleri maçta attığı muhteşem açılış golüyle Barcelona tarihine adını yazdırdı. 28 yaşındaki oyuncu, 41 yıl sonra İspanya'nın en üst liginde şampiyonluğa ulaşan ilk İngiliz futbolcu olurken, 2012'de Lionel Messi'den bu yana El Clasico'da serbest vuruştan gol atan ilk Blaugrana oyuncusu olarak bu anı taçlandırdı.
Tarihi zaferi ve golünü değerlendiren Rashford, serbest vuruşu kullanmadan önce şaşırtıcı bir şekilde kendine güvenmediğini itiraf etti. "Hayır, şut atmayacaktım," dedi Rashford, karışık bölgede gazetecilere. "Şut atmayacaktım... çünkü topu yere koyduğumda açıları göremedim. Gol olacağına güvenmiyordum, bu yüzden orta yapacaktım. Ama sonra herkes bana şut atmamı söyledi ve ben de kendimi biraz gaza getirdim. Sonunda şut attığım iyi oldu, çünkü güzel bir gol oldu."
Camp Nou'da kalıcı olarak kalınacağına dair belirsizlik
Saha içindeki kahramanlıklarına rağmen, sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kalmasıyla Rashford’un geleceği önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Forvet, Hansi Flick yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı ve tüm turnuvalarda toplam 14 gol ve 14 asist kaydetti, ancak mali engeller kalıcı bir transferin önünü kesebilir. Haberlere göre, Barcelona'nın bu İngiliz milli oyuncuyu 26 milyon sterline satın alma opsiyonu olsa da, kulüp transfer ücretiyle birlikte oyuncunun yüksek maaş taleplerini karşılamakta tereddüt ediyor.
Gelecek sezon Katalonya'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Rashford, gizemli bir yanıt verdi. "Bilmiyorum. Sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım. Bakalım ne olacak," dedi. Forvet, İspanya'da geçirdiği zamana açıkça değer veriyor ve şunları ekliyor: "Gerçekten çok iyi. Buraya kazanmak için geldim. Yani bu... Mümkün olduğunca çok şey kazanmak istiyorum. Bu da bunlara eklenecek bir şey daha. Evet, bu takım harika bir takım. Gelecekte de çok şey kazanacaklar. Bunun bir parçası olmak çok özel olurdu. Bakalım ne olacak."
Old Trafford'da geri dönüş yok
Barcelona seçeneklerini değerlendirirken, Manchester United'daki durum çok daha kesin görünüyor. Old Trafford'daki yönetim kadrosunun, La Liga'daki performansından bağımsız olarak, kulüpten yetişen bu oyuncunun kulüpte bir geleceği olmadığına karar verdiği bildiriliyor. Oyuncu ile ana kulübü arasındaki ilişkiler, geçen yaz ayrılmadan önce 10 numaralı forması elinden alınarak A takım kadrosunun dışında bırakılmasının ardından hâlâ son derece gergin.
United, Rashford'un maaşını kalıcı olarak defterlerden çıkarmak istiyor, özellikle de kulübün Michael Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasının ardından haftalık maaşının 325.000 sterline yükselecek olması nedeniyle. Barcelona, son tarihten önce satın alma opsiyonunu kullanmasa bile, United'ın oyuncuyu kadroya yeniden dahil etmek yerine diğer taliplere agresif bir şekilde pazarlaması bekleniyor.
- Getty/Goal
Carrick bu konuyla ilgili sessizliğini koruyor
Manchester United’ın geçici teknik direktörü Carrick, forvetin olası bir dönüşüyle ilgili sorulduğunda ona uzlaşma sinyali vermeyi reddetti. Rashford, Aralık 2024’ten bu yana Kırmızı Şeytanlar’da forma giymedi ve kulüp, mevcut hücum seçenekleriyle yoluna devam etmekten memnun görünüyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Carrick’in kamuoyuna yansıyan tutumu, profesyonel bir mesafeye dayalı oldu.
Carrick geçtiğimiz günlerde, "Bence belirli konularda zamanında alınması gereken kararlar var ve Marcus da açıkça bu durumun içinde," dedi. "Ancak şu anda henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı. Karar verilecek, çünkü bir noktada bu kaçınılmaz. Ancak şu aşamada söylenecek bir şey yok." Dünya Kupası yaklaşırken ve Barcelona'nın transfer konusunda oyalanmasıyla, Rashford'un geleceği yaklaşan transfer döneminin en ilgi çekici alt hikayelerinden biri olmaya devam ediyor.