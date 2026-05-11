Saha içindeki kahramanlıklarına rağmen, sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kalmasıyla Rashford’un geleceği önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Forvet, Hansi Flick yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı ve tüm turnuvalarda toplam 14 gol ve 14 asist kaydetti, ancak mali engeller kalıcı bir transferin önünü kesebilir. Haberlere göre, Barcelona'nın bu İngiliz milli oyuncuyu 26 milyon sterline satın alma opsiyonu olsa da, kulüp transfer ücretiyle birlikte oyuncunun yüksek maaş taleplerini karşılamakta tereddüt ediyor.

Gelecek sezon Katalonya'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Rashford, gizemli bir yanıt verdi. "Bilmiyorum. Sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım. Bakalım ne olacak," dedi. Forvet, İspanya'da geçirdiği zamana açıkça değer veriyor ve şunları ekliyor: "Gerçekten çok iyi. Buraya kazanmak için geldim. Yani bu... Mümkün olduğunca çok şey kazanmak istiyorum. Bu da bunlara eklenecek bir şey daha. Evet, bu takım harika bir takım. Gelecekte de çok şey kazanacaklar. Bunun bir parçası olmak çok özel olurdu. Bakalım ne olacak."







