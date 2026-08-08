Guimaraes, Arsenal oyuncusu olarak verdiği ilk resmî röportajda bu transfere neden hazır olduğunu anlattı. Orta saha oyuncusu ayrıca yeni takımına hangi özellikleri katacağına inandığını da açıkladı.

"Çok heyecanlıyım" itirafında bulundu. "Hayatımın, böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğum noktasındayım. Kupalar kazanmak, tarih yazmak istiyorum ve bunu başarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Başlamak için çok heyecanlıyım."

"Topu iyi kullanabilirim, çok koşarım ve bir savaşçı gibi oynarım, asla pes etmem. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, [ben] topla iyiyim, soğukkanlıyım, çok sakinim ve bazen goller de atabiliyorum. Umarım burada herkesi çok ama çok mutlu ederim.







