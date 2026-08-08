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“Ben senin savaşçınım!”: Arsenal, Newcastle yıldızı Bruno Guimaraes için sansasyonel transferi tamamladı
Arsenal uzun vadeli orta saha hedefini kadrosuna kattı
Arsenal, Guimaraes'in Newcastle'dan transferini resmen doğruladı; Brezilyalı orta saha oyuncusu Emirates Stadyumu'nda uzun süreli bir sözleşmeye imza attı. Bu transfer, St James’ Park'ta geçirdiği dört buçuk sezonluk dönemi sona erdirdi; burada yaklaşık 200 maça çıktı.
Guimaraes, kariyerinin bir sonraki aşaması için Arsenal'ın doğru kulüp olduğuna inandığını söyledi. Eski Lyon orta saha oyuncusu, hedeflerinin yalnızca yeni bir takıma katılmanın ötesine geçtiğini açıkça belirtirken, kupalar kazanmak ve kulüp tarihinde kendine yer edinmek de hedefleri arasında bulunuyor.
Guimaraes elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi
Guimaraes, Arsenal oyuncusu olarak verdiği ilk resmî röportajda bu transfere neden hazır olduğunu anlattı. Orta saha oyuncusu ayrıca yeni takımına hangi özellikleri katacağına inandığını da açıkladı.
"Çok heyecanlıyım" itirafında bulundu. "Hayatımın, böyle bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğum noktasındayım. Kupalar kazanmak, tarih yazmak istiyorum ve bunu başarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Başlamak için çok heyecanlıyım."
"Topu iyi kullanabilirim, çok koşarım ve bir savaşçı gibi oynarım, asla pes etmem. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, [ben] topla iyiyim, soğukkanlıyım, çok sakinim ve bazen goller de atabiliyorum. Umarım burada herkesi çok ama çok mutlu ederim.
Arsenal için savaşçı bir zihniyet
Guimaraes, mücadeleci oyun tarzı ve teknik kapasitesiyle bir itibar oluşturdu ve bu mentaliteyi Arsenal'a taşımaya da çok istekli. Kendini bir "savaşçı" olarak tanımladı ve takım için mücadele etmeyi sürdürme kararlılığının altını çizdi.
"Şu ana kadar yaptıklarım çok büyük ama ben daha fazlasını istiyorum. Arsenal için kazanmak istiyorum. Kariyerimde daha fazla kupa kazanmak istiyorum ve 28 yaşında, zirvedeyken doğru yerde olduğumu düşünüyorum" diye açıkladı.
"Katıldığım için çok heyecanlıyım. Burada, bu formayı giyerken, kupalar kazanmak, kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak ve tarih yazmak zorundasınız. Adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Bir gün ayrıldığımda, oyuncuların buraya gelip Bruno'nun kulüp için yaptığının aynısını yapmak istiyorum demesini istiyorum. Bence bir oyuncunun kulüp için yapabileceği en iyi şey bu: tarih yazmak ve gençlere ilham vermek."
Guimaraes sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için mesaj şu: Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için, aranıza katıldığım için çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini vereceğim, söz veriyorum. Dediğim gibi, ben sizin savaşçınızım, asla pes etmeyeceğim. Umarım birlikte çok ama çok güzel anılar biriktirebiliriz."
- (C)Getty Images
Guimaraes, Arsenal'daki yaşama hazırlanıyor
Guimaraes, Arsenal’daki yeni hayatına başlarken yeni takım arkadaşlarına hemen katılmaya hazırlanıyor. İlk hedefi, yeni ortamına uyum sağlamak ve taraftarlara bu meydan okumayı üstlenmeye kararlı olmasını sağlayan özelliklerini göstermek olacak.
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