Çeviri:
"Ben onun kaptanı değildim" - Erik ten Hag neden Harry Maguire'den Manchester United kaptanlık pazubandını aldı ve İngiltere'li savunma oyuncusu bu karara nasıl tepki gösterdi?
Old Trafford'da otorite
Ten Hag, Maguire'e 2023-24 sezonu öncesinde kaptanlık görevinden alınacağını bildirerek, Manchester United soyunma odası üzerindeki mutlak otoritesini ortaya koydu. Lisandro Martinez ve Raphael Varane gibi oyuncuların gerisinde kalmasının ardından, bu defans oyuncusunun ilk 11'de yer alma şansı önemli ölçüde azaldı. Teknik direktör, halefinin belirlenmesi için takım içi oylama yapılmasını kesin bir dille reddetti ve bu kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.
Sonuçlarla başa çıkmak
My Best Coach’a konuşan Maguire, United’ın zorlu dönemlerinde maruz kaldığı yoğun eleştiriler ve Ten Hag ile yaptığı son görüşme hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dış baskı ve teknik direktör değişikliği üzerine düşüncelerini paylaşan Maguire, şöyle dedi: “Gerçekten hiçbir şey için endişelenmiyorum. Hiçbir şey beni sarsmıyor. Biraz naiftim. Bence bu naifliğim bana yardımcı oldu çünkü Manchester United'ın kaptanıydım, gerçekten kötü bir sezon geçiriyorduk ve ben bunun normal olduğunu düşünüyordum.
"Bu konuda naiftim, kaptan sensin, tüm yük senin üzerine gelecek ve bunu yapmalarının sebebi de bu. Ancak birkaç yıl sonra ya da bir yıl sonra geriye dönüp baktığımda bunun biraz abartılı olduğunu düşündüm. Her şeyin sadece tıklanma sayısı için yapıldığı bir noktaya gelmişti. Ailem için daha zordu."
Sallantıda olan bir ilişki
Ocak 2020'de Ashley Young'dan kaptanlık pazubandını devralan savunma oyuncusu, sahada aldığı süre azaldıkça teknik direktörle olan ilişkisinin bozulduğunu itiraf etti. "Kaptan olmayı çok seviyordum," diye ekledi. "Kaptan olduğum dönemde ligde kaçıncı sırada bitirdiğimizi hatırlamıyorum ama durum giderek iyileşiyordu.
"Dürüst olmak gerekirse, bu Erik'in kararıydı ve kaptan olduğum önceki sezon üçüncü olmuştuk, kupayı kazanmıştık. Kendimi onun kaptanı gibi hissetmiyordum. İlişkimizin biraz uzaklaşmasına izin vermemeliydim, ama ona karşı kendimi önemli hissetmiyordum. Erik için bu doğru bir karardı çünkü ben onun kaptanı değildim."
Yeni anlaşma, büyük riskler
Maguire, kısa süre önce imzaladığı yeni sözleşmeyle kulüpte Haziran 2027'ye kadar kalacağını kesinleştirerek, kendisinin değişmez bir değer olduğunu bir kez daha kanıtladı. Premier Lig sezonu, 3 Mayıs Pazar günü Liverpool ile oynanacak ve galibiyetin kazanan takıma Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyeceği hayati önem taşıyan bir iç saha maçıyla devam ederken, Maguire'ın takımın temel taşlarından biri olması bekleniyor.