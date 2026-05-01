"Ben onun kaptanı değildim" - Erik ten Hag neden Harry Maguire'den Manchester United kaptanlık pazubandını aldı ve İngiltere'li savunma oyuncusu bu karara nasıl tepki gösterdi?

My Best Coach’a konuşan Maguire, United’ın zorlu dönemlerinde maruz kaldığı yoğun eleştiriler ve Ten Hag ile yaptığı son görüşme hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dış baskı ve teknik direktör değişikliği üzerine düşüncelerini paylaşan Maguire, şöyle dedi: “Gerçekten hiçbir şey için endişelenmiyorum. Hiçbir şey beni sarsmıyor. Biraz naiftim. Bence bu naifliğim bana yardımcı oldu çünkü Manchester United'ın kaptanıydım, gerçekten kötü bir sezon geçiriyorduk ve ben bunun normal olduğunu düşünüyordum.

"Bu konuda naiftim, kaptan sensin, tüm yük senin üzerine gelecek ve bunu yapmalarının sebebi de bu. Ancak birkaç yıl sonra ya da bir yıl sonra geriye dönüp baktığımda bunun biraz abartılı olduğunu düşündüm. Her şeyin sadece tıklanma sayısı için yapıldığı bir noktaya gelmişti. Ailem için daha zordu."

