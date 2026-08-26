Eve dönüşü etrafında kopacak kaçınılmaz medya sirkine rağmen Mourinho, spot ışıklarını hızla kendi üzerinden uzaklaştırdı. Teknik direktör, asıl önceliğinin takımın performansı ve taraftarla kuracağı bağ olduğunu vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Mourinho, "Bernabéu'nun beni özel bir şekilde karşılamasını istemiyorum. Takımı, kendi takımı gibi, kendi tutkusu gibi karşılamasını istiyorum" dedi. "Geçen sezonun iyi bitmediğini biliyorum ve bir noktada bu sevgi sanki karmaşık bir dönemden geçiyormuş gibi görünmüş olabilir.

"İstediğim şey sıfırdan başlamak, ancak bu durumda tam anlamıyla sıfırdan değil. Bence insanlar takımın çalışma şeklini, bağlılığını ve işleri doğru yapma isteğini şimdiden hissetti. En önemli şey bu; önemli olan ben değilim."

Mourinho şöyle devam etti: "Bana ne hissettiğimi sorarsanız, duygularımı tamamen kontrol edebilecek ve normal olmayan bir maçta normal şekilde oynayabilecek durumda olduğumu söylerim; çünkü bu üç puanlık bir maç ve kazanmamız gerekiyor. Takımın, özellikle son bölümde, geçen sezon hissettiğinden farklı bir şey hissetmesini gerçekten çok isterim. Haydi birlikte."