Getty Images Sport
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‘Ben önemli değilim!’: Jose Mourinho, Santiago Bernabeu’ya dönüşü öncesinde Real Madrid taraftarlarına duygusal bir çağrıda bulundu
Mourinho, Bernabeu'ya geri dönüyor
Mourinho, Madrid'in La Liga'da Sociedad'ı ağırlayacağı maç öncesinde Santiago Bernabeu'ya duygusal bir dönüşe hazırlanıyor. Çarşamba günkü karşılaşma, Real Madrid'in başına ikinci kez geçmesinden bu yana sahasındaki ilk maçı olacak.
Madrid, 2025-26 sezonuna geçen hafta Espanyol karşısında aldığı 2-1'lik dar bir galibiyetle başladı. Jude Bellingham maçın başında fileleri havalandırdı, ardından ilk kez forma giyen Carlos Espi'nin geç gelen golü Mourinho'nun takımına üç puanı getirdi.
Şimdi kendi taraftarı önünde bu galibiyetle başlayan çıkışı sürdürmeye çalışacaklar. Dirençli bir Sociedad ekibiyle karşılaşacak olan Portekizli teknik adam, kadrosunun Real Madrid taraftarının tam desteğine ihtiyaç duyacağını biliyor.
- Getty Images Sport
Takıma sıkı şekilde odaklanın
Eve dönüşü etrafında kopacak kaçınılmaz medya sirkine rağmen Mourinho, spot ışıklarını hızla kendi üzerinden uzaklaştırdı. Teknik direktör, asıl önceliğinin takımın performansı ve taraftarla kuracağı bağ olduğunu vurguladı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Mourinho, "Bernabéu'nun beni özel bir şekilde karşılamasını istemiyorum. Takımı, kendi takımı gibi, kendi tutkusu gibi karşılamasını istiyorum" dedi. "Geçen sezonun iyi bitmediğini biliyorum ve bir noktada bu sevgi sanki karmaşık bir dönemden geçiyormuş gibi görünmüş olabilir.
"İstediğim şey sıfırdan başlamak, ancak bu durumda tam anlamıyla sıfırdan değil. Bence insanlar takımın çalışma şeklini, bağlılığını ve işleri doğru yapma isteğini şimdiden hissetti. En önemli şey bu; önemli olan ben değilim."
Mourinho şöyle devam etti: "Bana ne hissettiğimi sorarsanız, duygularımı tamamen kontrol edebilecek ve normal olmayan bir maçta normal şekilde oynayabilecek durumda olduğumu söylerim; çünkü bu üç puanlık bir maç ve kazanmamız gerekiyor. Takımın, özellikle son bölümde, geçen sezon hissettiğinden farklı bir şey hissetmesini gerçekten çok isterim. Haydi birlikte."
Bu, Lavelle için ne anlama geliyor? Doğru zihniyeti talep etmek
Espanyol deplasmanındaki zorlu galibiyeti değerlendiren Mourinho, rakip taraftarların yarattığı düşmanca atmosferi övdü. Şimdi oyuncularına ekstra bir avantaj sağlamak için Santiago Bernabeu'nun da bu enerjiyi yansıtmasını bekliyor.
"İç sahadaki ilk maç. Evimizde oynayacağımız 19 maçtan biri ve ligde oynayacağımız 38 maçtan biri," diye kabul etti Mourinho. "Her puan önemli. Hedef kazanmak, saygıyı hak eden bir takıma saygı duyarak bunu başarmak. Kimliği olan ve kaliteli oyunculara sahip bir takım, bize kesinlikle zorlu bir maç yaşatacaktır.
"Espanyol'un sahasında, taraftarlarının takımlarına verdiği büyük desteği hissettik. Bernabéu'da ise kendi insanımızın desteğini umuyoruz. Beklentim, oyuncuların maçı kazanma konusunda aynı açlığa, aynı tutuma, dayanıklılığa, güce ve zor bir maçla başa çıkmak için gereken sakinliğe sahip olması. Umarım taraftarlar takıma bakıp bu tür bir zihniyeti görür ve belki de bu zihniyet Bernabéu'yu daha da güçlü kılar."
- Getty Images Sport
Ligde erken ivme peşinde
Real Madrid, sezona erken dönemde güçlü bir ritim yakalamakta kararlı. Şampiyonluk yarışının son derece çekişmeli geçmesi beklenirken, Real Madrid'in kendi sahasında puan kaybına tahammülü yok. Hafta ortasında La Real ile oynanan maçın ardından Mourinho'nun ekibi, bu hafta sonu ligde sıradaki maçında Malaga ile karşılaşacak.
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