Ronaldo, futbol tarihindeki en dikkat çekici başarılarından birine işaret edecek kilometre taşına hızla yaklaşıyor. 41 yaşındaki efsane forvet, 900 gol barajını çoktan aşmış durumda ve yavaşlayacağına dair hiçbir işaret vermiyor. Kariyerinde şu anda 979 gole ulaşan beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, devasa 1.000 gol eşiğine ulaşmaktan sadece 21 gol uzaklıkta.

Ronaldo, bu sezon Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıktı ve şu ana kadar üç gol attı. Tecrübeli forvet, bugün Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynayacağı maçta forma giydiğinde gol sayısını artırmak isteyecek.