Getty Images Sport
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'Ben ona yardım etmek istiyorum!' - Joao Felix, Cristiano Ronaldo'nun 1.000 gol hedefindeki ikonik rolü hedefliyor
Tarihi bir dönüm noktası için yarış
Ronaldo, futbol tarihindeki en dikkat çekici başarılarından birine işaret edecek kilometre taşına hızla yaklaşıyor. 41 yaşındaki efsane forvet, 900 gol barajını çoktan aşmış durumda ve yavaşlayacağına dair hiçbir işaret vermiyor. Kariyerinde şu anda 979 gole ulaşan beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız, devasa 1.000 gol eşiğine ulaşmaktan sadece 21 gol uzaklıkta.
Ronaldo, bu sezon Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıktı ve şu ana kadar üç gol attı. Tecrübeli forvet, bugün Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynayacağı maçta forma giydiğinde gol sayısını artırmak isteyecek.
- Getty Images Sport
Felix son asisti hedefliyor
Felix, kısa süre önce AS'e verdiği röportajda, efsanevi vatandaşıyla ilgili kişisel hedefleri konusunda açık sözlü davrandı. Görüşme sırasında niyetini çok net şekilde ortaya koyarak, "Cristiano'nun 1.000'inci golünde asist yapmak istiyorum" dedi. Bu hedef, uluslararası arenada birlikte uzun süre geçiren iki oyuncu arasındaki uyumu ortaya koyuyor.
Ronaldo, perşembe günü Portekiz'in Uluslar Ligi açılış maçında forma giydi; Jorge Jesus'un takımı, Felix'in belirleyici golü sayesinde 1-0 galip geldi. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz, bugün Norveç ile oynadığı maçın ardından mevcut milli arada iki karşılaşmaya daha çıkacak: 1 Ekim'de deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak, ardından 4 Ekim'de bir kez daha Norveç ile oynayacak.
Yeni bir olgunluk seviyesi
Felix, özellikle verimli bir dönem geçiriyor. Al-Nassr'ın yakın zamanda kazandığı lig şampiyonluğunda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen eski Atletico Madrid forveti, 2025 yazında Suudi Arabistan'a transferinden bu yana önemli bir gelişim kaydettiğine inanıyor. Nitekim Portekizli milli oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 55 maçta 30 gol ve 22 asist üreterek kulübün merkez figürlerinden biri haline geldi.
Gelişimini değerlendiren Felix, "Bir oyuncu olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Oyunu, bir maçın farklı evrelerini daha iyi anlıyorum. 26 yaşında olmakla 20 ya da 21 yaşında olmak aynı şey değil" dedi. Bu öz değerlendirme, Galler'e karşı attığı son golün de gösterdiği gibi, formunun yükseldiği bir dönemde geldi.
- Getty Images Sport
Felix, Portekiz'in Dünya Kupası'na veda edişi hakkında konuştu
Felix ayrıca, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'in beklentileri karşılayamamasını da değerlendirdi. Portekiz, son 16 turunda İspanya'ya 1-0'lık dar bir yenilgi alarak turnuvaya erken veda etmişti. Bu kampanyanın tam anlamıyla bir felaket olduğu yönündeki görüşleri reddeden hücum oyuncusu, elenmeye dair pragmatik bir değerlendirme yaparak şöyle konuştu: "Hayır. Doğal olarak daha ileri gitmek istiyorduk ama sonuçta Dünya Kupası'ndaki en iyi takım olan İspanya'ya karşı oynadık ve... Maç tam oradaydı, sonunda da o golü attılar. Futbol bu."
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