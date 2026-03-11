Getty Images Sport
"Ben olmak çok zor!" - Neymar, Santos'un Mirassol ile berabere kaldığı maçta forma giymedikten sonra "uydurma hikayelere" sert tepki gösterdi
Ancelotti tribünden izlerken Gabigol parlıyor
Neymar'ın yokluğunun zamanlaması, Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Estadio Jose Maria de Campos Maia'da hazır bulunması nedeniyle özellikle hassas bir konuydu. Gabigol, Neymar'ın yokluğunda parladı ve Ancelotti ile CBF direktörü Rodrigo Caetano'nun gözleri önünde Peixe'ye 2-2'lik beraberliği getiren iki gol attı. Ancelotti şu anda, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı niteliğindeki Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak yüksek profilli hazırlık maçları için planlarını tamamlıyor. Teknik direktör, sadece tam olarak formda olan oyuncuları seçeceğini açıkça belirtti. Bu durum, bu yıl Santos formasıyla sadece üç maça çıkan Neymar'ı, uluslararası futbolun zorluklarına ayak uydurabileceğini kanıtlamak için zamana karşı bir yarışa soktu.
Brezilya'nın 10 numarası için hayal kırıklığı doruğa ulaştı
128 maçta 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, sosyal medyada öfkesini dile getirdi.
Neymar, Instagram'da "Birçok kişi benimle ilgili teoriler üretiyor: ama hiçbir şey olmuyor" dedi. "Geçen yıl dedikleri gibi sakat oynarsam, haksızım. Sadece kendimi düşünürsem, haksızım. Kendimi geri çekersem, haksızım. Ağrı veya durumu daha da kötüleştirebilecek bir şeyle oynarsam, haksızım. Karmaşık, değil mi? Doğruyu bulmak çok zor dostum. Herkesi memnun etmek çok zor, çok zor.
"Beni en çok şaşırtan şey, aslında şaşırtmıyor da, her gün yanımda gibi görünen ve hikayeler uydurmaya başlayan, sanki her şeyi bilenlermiş gibi, sanki her şeyi bilenlermiş gibi, bunu bunu söylüyorlar. Ben olmak çok karmaşık, tanrım. Hepinize katlanmak için çok sabırlı olmam gerekiyor."
Mart ayında geri dönüş için bir umut ışığı kalıyor
Bu dramatik olaylara rağmen, Neymar için hala bir umut ışığı var, çünkü haberlere göre Ancelotti'nin Mart ayı uluslararası maçlar için genişletilmiş ön kadrosuna dahil edildiği belirtiliyor. Ancak, Selecao kadrosunda yer almak için rekabet her zamankinden daha şiddetli ve duygusal seçimlere yer bırakmıyor.
İyileşmeye giden uzun yol
Neymar'a yönelik bu dikkat, Ekim 2023'te ön çapraz bağının yırtılmasıyla başlayan ve onu bir yıldan fazla süre sahalardan uzak tutan kabus gibi bir sakatlık serisinden kaynaklanıyor. Aralık ayında artroskopik diz ameliyatı geçirdikten sonra Santos'a geri dönen Neymar'ın sahada geçirdiği süre, nüksetmeyi önlemek için kulübün sağlık ekibi tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Brezilya kadrosundaki yaratıcılık boşluğu, özellikle Real Madrid'in Rodrygo'su ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndan elendikten sonra, şu anda oldukça belirgin.
Neymar, bu Pazar günü Corinthians ile oynanacak yüksek riskli klasik maçı, uluslararası maçlar öncesinde maç kondisyonunu sergilemek için son fırsat olarak görüyor. On yılı aşkın bir süredir Brezilya futbolunu tanımlayan bir oyuncu için, son bir Dünya Kupası yolculuğuna giden yol, şimdiye kadarki en zorlu mücadelesi olarak görünüyor.
