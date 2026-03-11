"Ben olmak çok zor!" - Neymar, Santos'un Mirassol ile berabere kaldığı maçta forma giymedikten sonra "uydurma hikayelere" sert tepki gösterdi

128 maçta 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, sosyal medyada öfkesini dile getirdi.

Neymar, Instagram'da "Birçok kişi benimle ilgili teoriler üretiyor: ama hiçbir şey olmuyor" dedi. "Geçen yıl dedikleri gibi sakat oynarsam, haksızım. Sadece kendimi düşünürsem, haksızım. Kendimi geri çekersem, haksızım. Ağrı veya durumu daha da kötüleştirebilecek bir şeyle oynarsam, haksızım. Karmaşık, değil mi? Doğruyu bulmak çok zor dostum. Herkesi memnun etmek çok zor, çok zor.

"Beni en çok şaşırtan şey, aslında şaşırtmıyor da, her gün yanımda gibi görünen ve hikayeler uydurmaya başlayan, sanki her şeyi bilenlermiş gibi, sanki her şeyi bilenlermiş gibi, bunu bunu söylüyorlar. Ben olmak çok karmaşık, tanrım. Hepinize katlanmak için çok sabırlı olmam gerekiyor."