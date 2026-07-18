"Ben ne bilirim ki?" - Donald Trump, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi sırasında Thomas Tuchel'in "golf arkadaşı" Harry Kane'i "savunmada" oynatmasını eleştirenlere katıldı

Tuchel, takımının savunma düzenini ve kaptanın sahadaki rolünü savunurken Trump’ın yorumlarını önemsemedi. Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde düzenlediği maç öncesi basın toplantısında konuşan İngiltere teknik direktörü, “Donald Trump’ı bu konuda tanık olarak mı kullanıyorsunuz yoksa…? Sadece soruyordum,” dedi.

"Harry hangi durumda çok geride oynadı? Ne demek istiyorsunuz? Son 30 dakikada mı? Evet, derin bir blok halinde savunma yaptık. Blok halinde savunma yapıyorsanız böyle olur. Yeterince aktif değildik, derin bloktan çıkamadık, ama derin blok halinde savunma yapıyorsanız herkes derin blokta savunma yapar. Takım ruhu, birliktelik ve zihniyet, futbol terimleriyle işte böyle ifade edilir.

"10 kişi de 11 kişi de savunma yapıyoruz ve eğer derin bir blokta geriye itilirsek, Harry de derin blokta savunma yapar. İlk yarıda bazı anlarda yaptığı da buydu. Aradaki fark, bizim geriye itilip sonra öne çıkarak derin bloktan çıkmanın yollarını bulmuş olmamızdı. Ama her şeyi bir takım olarak birlikte yapıyoruz.

"Bu takımın son altı buçuk hafta içinde oluşturduğu takım ruhu, birliktelik ve zihniyet tartışmaya açık değildir ve bu, savunmada bile kendini gösterdi. Son 30 dakikada fazla pasif kaldık. Topa hakim olamadık, artık ikili mücadelelerde üstünlük sağlayamadık. Atmak istediğimiz bir sonraki adım budur ve oradan yola çıkacağız."