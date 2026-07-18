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"Ben ne bilirim ki?" - Donald Trump, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi sırasında Thomas Tuchel'in "golf arkadaşı" Harry Kane'i "savunmada" oynatmasını eleştirenlere katıldı
Tuchel, beklenmedik bir eleştirmenle karşı karşıya
İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde aldığı yenilginin ardından Tuchel'in taktiklerine yönelik eleştiriler beklenmedik bir kaynaktan geldi; ABD Başkanı Trump, teknik direktörün kararlarını sorguladı. Anthony Gordon'un açılış golüyle "Üç Aslanlar" finale yükselecek gibi görünüyordu, ancak Tuchel'in beşli savunmaya geçmesi - maçın sonunda altı savunmacıyla oynamaya devam etmesi - Arjantin'in maçın son dakikalarında üstünlük kurmasına yol açtı. Lionel Messi, Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in gollerine asist yaparak Güney Amerikalıların 2-1'lik dramatik galibiyetini garantiledi.
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Trump, taktiksel hatayı sorguluyor
Trump Tower’da düzenlenen bir etkinlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte konuşan Trump, Kane ile geçmişte oynadıkları bir golf maçı sırasında kurdukları dostluğa değindikten sonra, teknik direktörün taktiksel değişikliklerini sorguladı.
Trump şöyle konuştu: “İngiltere’de, benimle golf oynamış harika bir oyuncunuz var. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Harry, gerçekten muhteşem bir oyuncu. Onu defans oyuncusu olarak oynatmakla belki de bir hata yaptılar.
"Futbol hakkında ne bilirim ki? Öne geçtiler ve en iyi oyuncularını alıp savunmaya koydular. Biraz daha hücumcu oynamamız gerekmez mi? Ama ben bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Koçluktan ne anlarım ki? Alışılmadık bir durumdu, ama Harry aslında harika bir adam."
Yönetici, savunma tarafının iddialarını reddetti
Tuchel, takımının savunma düzenini ve kaptanın sahadaki rolünü savunurken Trump’ın yorumlarını önemsemedi. Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde düzenlediği maç öncesi basın toplantısında konuşan İngiltere teknik direktörü, “Donald Trump’ı bu konuda tanık olarak mı kullanıyorsunuz yoksa…? Sadece soruyordum,” dedi.
"Harry hangi durumda çok geride oynadı? Ne demek istiyorsunuz? Son 30 dakikada mı? Evet, derin bir blok halinde savunma yaptık. Blok halinde savunma yapıyorsanız böyle olur. Yeterince aktif değildik, derin bloktan çıkamadık, ama derin blok halinde savunma yapıyorsanız herkes derin blokta savunma yapar. Takım ruhu, birliktelik ve zihniyet, futbol terimleriyle işte böyle ifade edilir.
"10 kişi de 11 kişi de savunma yapıyoruz ve eğer derin bir blokta geriye itilirsek, Harry de derin blokta savunma yapar. İlk yarıda bazı anlarda yaptığı da buydu. Aradaki fark, bizim geriye itilip sonra öne çıkarak derin bloktan çıkmanın yollarını bulmuş olmamızdı. Ama her şeyi bir takım olarak birlikte yapıyoruz.
"Bu takımın son altı buçuk hafta içinde oluşturduğu takım ruhu, birliktelik ve zihniyet tartışmaya açık değildir ve bu, savunmada bile kendini gösterdi. Son 30 dakikada fazla pasif kaldık. Topa hakim olamadık, artık ikili mücadelelerde üstünlük sağlayamadık. Atmak istediğimiz bir sonraki adım budur ve oradan yola çıkacağız."
- Getty Images
FA’nın desteği sarsılmıyor
İngiltere, Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında Fransa ile karşılaşacağı zorlu sınav için bir an önce dikkatini bu maça yöneltmelidir. Yarı finaldeki çöküşünün ardından gelen eleştiri dalgasına rağmen, ESPN’inhaberine göre Tuchel’in koltuğu son derece sağlamdır; teknik direktör, takımı Euro 2028’e kadar yönetmesi için Futbol Federasyonu’nun (FA) tam desteğini korumaktadır.
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