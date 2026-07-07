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“Ben lanet olası yeni Salt Bae’yim!” - Peter Crouch, Meksika’ya karşı epik Dünya Kupası galibiyetinin ardından eski İngiltere forvetinin “tam bir ahmak” gibi davranmasına neden olan Harry Kane’in duygusal kucaklaşması yüzünden utanç yaşadı
Crouch, Azteca’daki partiye davetsiz misafir olarak katıldı
İki Dünya Kupası turnuvasında yer almış bir tecrübeli oyuncu olan Crouch, İngiltere’nin Meksika’ya karşı 3-2’lik nefes kesici galibiyetinin ardından viral olan bir anın merkezinde yer aldı. Son derece önemli olan son 16 turu karşılaşmasında son düdük çaldığında, eski Tottenham oyuncusu tüm soğukkanlılığını yitirerek, şu anki Three Lions kaptanı Kane’i kucaklamak için koştu; bu sahne kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Meksiko'daki bu duygusal anları değerlendiren Crouch, tutkusunun onu ele geçirdiğini itiraf etti. Prime Video üzerinden yayınlanan podcast’inde konuşan 6ft 7in boyundaki forvet, şöyle açıkladı: “Harry yanıma geldi ve bana şimdiye kadar aldığım en büyük kucaklamayı verdi; birlikte dans ediyorduk ve ona onu ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Sonra etrafa baktım ve sanki bu an sadece Harry ile benim aramdaymış gibi geldi, ama etrafımızda binlerce fotoğrafçı olmalıydı.”
- Getty Images Sport
"Salt Bae" benzetmesi
Bu kucaklaşma, 2022 Dünya Kupası finali sonrasında Arjantin’in kutlamalarına davetsiz olarak katılarak dünya çapında alay konusu olan, daha çok “Salt Bae” olarak bilinen Nusret Gökçe’yi hemen akla getirdi. Crouch, eski Tottenham takım arkadaşıyla kutlama yaparken potansiyel olarak aynı sosyal gafı işlediğinin farkına hemen vardı.
Crouch, o anki heyecanın etkisiyle kendi farkındalığının eksikliğini şaka konusu yaptı ve şöyle dedi: "Sonra birden fark ettim ki - ben lanet olası yeni Salt Bae'yim! Tam bir Salt Bae'ye dönmüşüm. Tam bir 'formalı salak' anıydı. Neredeyse formamı tekrar giyip takımın bir parçasıymışım gibi davranmam gerektiğini hissettim." Bu karşılaştırma, Salt Bae’nin Katar’daki kutlamalar sırasında Lionel Messi’ye yaklaşmaya çalışmasının ardından itibarının dibe vurmuş olmasıyla ortaya çıktı.
Azteca atmosferinin büyüsüne kapıldım
İngiltere’nin galibiyeti hiç de kolay olmadı; Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesinin ardından Thomas Tuchel’in takımı kahramanca savunma yapmak zorunda kaldı. Maçın yoğunluğu, maç sonrası kutlamalara da açıkça yansıdı; Crouch, mevcut kadroyla doğaçlama bir konser vermek üzere sahaya çıkmaya neredeyse ikna edildiğini itiraf etti.
"O anın heyecanına o kadar kapılmıştım ki. Bir ara Anthony Gordon bana seslenip onlarla birlikte 'Wonderwall' şarkısını söylememi istedi ve ben de bunu yapmaya çok az kalmıştı! Tanrıya şükür yapmadım çünkü tüm övgüleri çocuklar hak ediyor – sanki ben de bu coşkuya son anda katılıyormuşum gibi olurdu! Ama tüm bu durum beni o kadar heyecanlandırmıştı ki," diye ekledi Crouch. Bu utanç verici anlara rağmen, "Harry ile o kucaklaşma, gerçekten samimi gibiydi. Onunla ve takımla gurur duyuyorum," diye ısrar etti.
- Getty Images Sport
Kane öncülük ediyor
Crouch saha dışında komedi unsuru sağlarken, Kane sahada bir kez daha değerini kanıtladı ve İngiltere’nin çeyrek finale yükselmesini garantileyen belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Bu galibiyet, Norveç ile heyecan verici bir karşılaşmaya zemin hazırladı; ancak İngiltere, dünya şerefine uzanan yolculuğuna, cezalı olan Quansah’sız devam etmek zorunda kalacak.
Kane ve Crouch’un uzun bir geçmişi var; Three Lions kaptanının kariyerinin ilk dönemlerinde White Hart Lane’de takım arkadaşıydılar. Yaşça daha büyük olan forvet artık tam anlamıyla bir futbol yorumcusu olsa da, Three Lions’ın şimdiki nesil yıldızlarıyla olan bağı hâlâ açıkça görülüyor — bu durum, dünyanın en ünlü stadyumlarında biraz garip fotoğrafların çekilmesine yol açsa da.
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