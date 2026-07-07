“Ben lanet olası yeni Salt Bae’yim!” - Peter Crouch, Meksika’ya karşı epik Dünya Kupası galibiyetinin ardından eski İngiltere forvetinin “tam bir ahmak” gibi davranmasına neden olan Harry Kane’in duygusal kucaklaşması yüzünden utanç yaşadı

İki Dünya Kupası turnuvasında yer almış bir tecrübeli oyuncu olan Crouch, İngiltere’nin Meksika’ya karşı 3-2’lik nefes kesici galibiyetinin ardından viral olan bir anın merkezinde yer aldı. Son derece önemli olan son 16 turu karşılaşmasında son düdük çaldığında, eski Tottenham oyuncusu tüm soğukkanlılığını yitirerek, şu anki Three Lions kaptanı Kane’i kucaklamak için koştu; bu sahne kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Meksiko'daki bu duygusal anları değerlendiren Crouch, tutkusunun onu ele geçirdiğini itiraf etti. Prime Video üzerinden yayınlanan podcast’inde konuşan 6ft 7in boyundaki forvet, şöyle açıkladı: “Harry yanıma geldi ve bana şimdiye kadar aldığım en büyük kucaklamayı verdi; birlikte dans ediyorduk ve ona onu ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Sonra etrafa baktım ve sanki bu an sadece Harry ile benim aramdaymış gibi geldi, ama etrafımızda binlerce fotoğrafçı olmalıydı.”