Yamal, bu sezon Barcelona’nın yaratıcılığının tartışmasız simgesi haline geldi; sakatlığından kurtulmaya devam ederken Hansi Flick’in ilk 11’inde büyük bir boşluk bıraktı. Sağ kanadı doldurmak için en doğal aday Raphinha olsa da, eski Leeds United oyuncusu 18 yaşındaki genç yetenekle yapılan karşılaştırmalardan hemen uzak durdu.

"Sağ kanatta oynarsam, özel bir şey beklemeyin çünkü ben Lamine değilim. Lamine bir yıldız ve yaptığı şeyler de öyle," dedi Raphinha, Sport'un aktardığı Movistar ile yaptığı röportajda ferahlatıcı bir dürüstlükle.