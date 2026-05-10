"Ben Lamine değilim" - Raphinha, "özel" Yamal'ın seviyesine ulaşamadığını itiraf ederken, Barcelona'nın genç yıldızı sakatlığı nedeniyle Real Madrid ile oynanacak El Clásico maçında forma giyemeyecek
Yamal’ın yokluğunda beklentileri yönetmek
Yamal, bu sezon Barcelona’nın yaratıcılığının tartışmasız simgesi haline geldi; sakatlığından kurtulmaya devam ederken Hansi Flick’in ilk 11’inde büyük bir boşluk bıraktı. Sağ kanadı doldurmak için en doğal aday Raphinha olsa da, eski Leeds United oyuncusu 18 yaşındaki genç yetenekle yapılan karşılaştırmalardan hemen uzak durdu.
"Sağ kanatta oynarsam, özel bir şey beklemeyin çünkü ben Lamine değilim. Lamine bir yıldız ve yaptığı şeyler de öyle," dedi Raphinha, Sport'un aktardığı Movistar ile yaptığı röportajda ferahlatıcı bir dürüstlükle.
Sakatlıktan sonra uzun iyileşme süreci
Raphinha’nın Clásico sahnesine dönüş yolu, milli takımda yaşadığı fiziksel aksiliklerin ardından zorlu geçti. Kanat oyuncusu, ABD’de Brezilya ile oynanan bir hazırlık maçında sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalmıştı; bu durum, sezonun başlarında Atlético Madrid ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçırmasına neden olmuştu.
Memleketinde bir süre rehabilitasyon geçirdikten sonra, kanat oyuncusu nihayet sahalara dönmeye hazır hale geldi, ancak henüz yüzde 100 formda olmadığını itiraf ediyor. Mevcut durumu hakkında konuşan oyuncu, “Rakip bana uygun olabilir. Tekrar en iyi halime kavuşmak istiyorum. Hala biraz eksik durumdayım. Oldukça zorlu bir maç olmasını bekliyoruz, onların ligi kazanma şansı matematiksel olarak hala var, bu yüzden bize kolaylık göstermeyeceklerdir. Kazanırsak, şampiyonluğu kutlayalım.”
Blaugrana davasına bağlılık
Premier Lig veya Suudi Arabistan'a transfer olacağına dair sürekli çıkan söylentilere rağmen, Raphinha maç öncesi açıklamalarında Katalan devine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Birkaç yıl daha süren bir sözleşmeye sahip olan Brezilyalı oyuncu, kadrodaki konumuna dair çıkan söylentilere rağmen yakın zamanda ayrılmayı düşünmüyor.
Kulüpte kalma isteğini teyit eden Raphinha, "Kendimi burada uzun yıllar boyunca görüyorum. 2028'e kadar sözleşmem var ve kulüp benimle konuşmak isterse, ben buna açığım" dedi.
Flick’in El Clásico’daki taktiksel ikilemi
Flick, son haftalarda kadrosunu dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kaldı; özellikle de Osasuna ile oynanan son maçta Raphinha’yı tedbir amaçlı olarak ilk 11’in dışında bıraktı. Ancak lig şampiyonluğu artık parmakların ucunda olduğundan, teknik direktörün Los Blancos karşısında Brezilyalı oyuncunun tecrübesine büyük ölçüde güvenmesi bekleniyor. Raphinha, Yamal’da gördüğü “özel” bireysel yeteneğe sahip olmayabilir, ancak taktiksel disiplini ve gol tehdidi Barcelona için hayati önemini koruyor. Blaugrana, Real Madrid'in şampiyonluk umutlarını etkili bir şekilde sona erdirmeyi ve Camp Nou'da dolup taşan seyirci önünde lig şampiyonluğunu garantilemeyi hedefliyor.