Tottenham forveti, kulüpten ayrılmaya hazırlandığına dair doğrulanmış haberlerin ortasında sosyal medyada paylaştığı imalı mesajla taraftarları ve yorumcuları şaşkına çevirdi. 2022'de Tottenham Hotspur Stadı'na gelen 29 yaşındaki oyuncu, yaz döneminin son günü yaklaşırken transfer söylentilerinin merkezinde yer aldı.

De Zerbi tarafından ilk takım planlarının dışında bırakılan Brezilyalı, Spurs taraftarları arasında tartışmalı bir itibarı kabullenmek anlamına gelse bile yeni bir rolü benimsemeye hazır görünüyor.

Tottenham'ın Newcastle United'a 2-0 mağlup olduğu hayal kırıklığı yaratan karşılaşmadan yalnızca 24 saat sonra, golcü oyuncu, geçen sezon bir maçta çekilmiş fotoğrafını düşünme emojisiyle birlikte paylaştı. Ancak asıl dikkat çeken, sonraki slayt oldu. Richarlison, "Kötü anlatılmış birçok hikâyenin kötü adamıyım." yazan bir mesaj paylaştı.

Oldukça şaşırtıcı şekilde, gönderiyi beğenen 40 bin kişi arasında Richarlison'ın Tottenham'daki takım arkadaşı Xavi Simons da vardı.