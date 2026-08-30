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'Ben kötü adamım' - Richarlison, Tottenham'dan ayrılmayı kabul etmesinin ardından gizemli bir mesaj paylaştı
Richarlison, Tottenham'dan ayrılığıyla ilgili sessizliğini bozdu
Tottenham forveti, kulüpten ayrılmaya hazırlandığına dair doğrulanmış haberlerin ortasında sosyal medyada paylaştığı imalı mesajla taraftarları ve yorumcuları şaşkına çevirdi. 2022'de Tottenham Hotspur Stadı'na gelen 29 yaşındaki oyuncu, yaz döneminin son günü yaklaşırken transfer söylentilerinin merkezinde yer aldı.
De Zerbi tarafından ilk takım planlarının dışında bırakılan Brezilyalı, Spurs taraftarları arasında tartışmalı bir itibarı kabullenmek anlamına gelse bile yeni bir rolü benimsemeye hazır görünüyor.
Tottenham'ın Newcastle United'a 2-0 mağlup olduğu hayal kırıklığı yaratan karşılaşmadan yalnızca 24 saat sonra, golcü oyuncu, geçen sezon bir maçta çekilmiş fotoğrafını düşünme emojisiyle birlikte paylaştı. Ancak asıl dikkat çeken, sonraki slayt oldu. Richarlison, "Kötü anlatılmış birçok hikâyenin kötü adamıyım." yazan bir mesaj paylaştı.
Oldukça şaşırtıcı şekilde, gönderiyi beğenen 40 bin kişi arasında Richarlison'ın Tottenham'daki takım arkadaşı Xavi Simons da vardı.
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De Zerbi transfer talebi krizini doğruladı
Sosyal medyadaki bu hareketlilik, teknik direktör De Zerbi'nin Tottenham'daki takım içi uyumun, ayrılmak isteyen birkaç kilit oyuncu nedeniyle bozulduğunu kamuoyu önünde kabul etmesinin ardından geldi.
Basına konuşan İtalyan teknik adam, Brezilyalı milli oyuncu ve son maç kadrolarına alınmayan diğer A takım yıldızlarıyla ilgili durum hakkında net ifadeler kullandı.
St James' Park deplasmanı için forveti kadroya almama kararını açıklayan De Zerbi şöyle dedi: "Richarlison, bilmiyorum. Çok fazla kez ayrılmak istediğini söyledi. Danso iki gün önce bana geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Pape Sarr da aynı şekilde ama küçük bir sakatlık geçirdi, yine de antrenmana başlamaya neredeyse hazır. Bu oyuncuları seviyorum ve harika insanlar. İlişkilerim çok iyi."
Ndiaye takas anlaşmasında Everton'a dönüş ihtimali belirdi
Sürtüşmeye rağmen, işin içinde olan tüm taraflara uyan bir çözümün bulunduğu görülüyor. 29 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin en verimli dönemini daha önce geçirdiği Merseyside'a dönmesi için anlaşmaya varıldı.
Görüşmelerin bir parçası olarak Everton hücum oyuncusu Iliman Ndiaye'nin de ters yönde Tottenham Hotspur Stadı'na gitmesi bekleniyor.
Anlaşmalar şu anda sağlık kontrollerinin tamamlanmasına ve kişisel şartların netleştirilmesine bağlı, ancak her iki transferin de son anda herhangi bir pürüz çıkmadan sonuçlanacağı konusunda ciddi bir iyimserlik var.
- Getty
Richarlison, istikrarsız geçen dönemin ardından Tottenham'dan ayrıldı
Richarlison, dört yıl önce 60 milyon sterlinlik transferiyle geldiği Kuzey Londra'dan, tüm kulvarlarda 32 gol ve 15 asistlik katkıyla ayrılıyor. Görev süresi boyunca kulübün UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmasına yardımcı oldu, ancak burada geçirdiği dönem büyük olasılıkla istikrarsızlığı ve son dönemde yönetimle ilişkisinin bozulmasıyla hatırlanacak.
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