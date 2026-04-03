AFP
Çeviri:
"Ben kamuoyu mahkemesi değilim" - Marsilya teknik direktörü, Roberto De Zerbi'nin Mason Greenwood olayına ilişkin özürünün ardından ortaya çıkan yeni tartışmaya yanıt verdi
- Getty
De Zerbi'nin özrü yeni bir tartışma başlattı
Bu hafta, Tottenham'ın yeni teknik direktörü De Zerbi'nin daha önce Greenwood'a kamuoyu önünde verdiği desteği nedeniyle resmi bir özür dilemesi üzerine konu yeniden gündeme geldi.
Greenwood'u OM'a transfer eden De Zerbi, daha önce bu forveti "iyi bir adam" olarak tanımlamış ve 2023 yılında tecavüz girişimi, fiziksel zarar veren saldırı ve kontrolcü ve zorlayıcı davranış suçlamalarının düşürülmesinin ardından "ağır bir bedel ödediğini" iddia etmişti.
De Zerbi, geçmişteki açıklamalarından memnun olmayan Spurs taraftarlarıyla aradaki uçurumu kapatma ihtiyacı hissederken, Beye ise tam tersi bir yaklaşım sergiledi.
Beye, Greenwood'un geçmişini yargılamayı reddediyor
Beye, De Zerbi’nin İngiltere’de yaptığı son açıklamaların konuyu yeniden gündeme getirmesine rağmen, Greenwood’u çevreleyen ahlaki tartışmanın içine çekilmeyeceğini açıkça belirtti.
Cuma günü basına konuşan Marsilya teknik direktörü, oyuncunun kişisel geçmişi ve Manş Denizi'nin öbür tarafında görülen tepkiler konusunda kararlı bir tutum sergiledi. "Beni tanıyorsunuz, ben kamuoyu mahkemesi değilim, insanları yargılamak için burada değilim. Ben onun teknik direktörüyüm. Başka bir ülkede olanlar konusunda kendimi ifade etmeyeceğim. Bu durumu başından beri yaşamadım. Ben rolümü bir teknik direktör olarak görüyorum ve bugün hayatın bu yönüyle ilgili olarak rolüm bununla sınırlı," dedi Beye.
Marsilya'nın geleceğine ilişkin netlik
Greenwood meselesinin ötesinde Beye, basın toplantısını kulüpteki kendi geleceği hakkında önemli bir açıklama yapmak için değerlendirdi. Haziran 2027’ye kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, Marsilya’nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamaması durumunda teknik direktörlük koltuğunda kalıp kalmayacağına dair sorular gündemdeydi. Ancak Beye, kulüpteki durumuna ilişkin kendinden emin bir tavır sergiledi.
"Gelecek yıl burada olacağıma inanıyor musun? Buna inanıyorum, bir buçuk yıllık sözleşme imzaladım. Bugün sahip olduğum her şeyi hak ettim, hiçbir şeyi çalmadım. Bu konularda yorum yapmıyorum. Sözleşmemin süresini, kalitesini sorgulayanlar var ama gerçek şu ki, sahip olduğum her şeyi tam olarak hak ediyorum," diye konuştu.
Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi macerası
Marsilya şu anda Ligue 1'de üçüncü sırada yer alırken, Beye dördüncü sırada bulunan takımı devraldığından bu yana kaydedilen ilerlemeden memnun.
"Yarın daha yüksek bir maaş istiyorsam, daha iyi bir teknik direktör olmam gerekecek. Yarın üç veya dört yıllık bir sözleşme istiyorsam, daha iyi bir teknik direktör olmam gerekecek. 2027'ye kadar sözleşmem olması beni çok mutlu ediyor. İkinci yılımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı olup olmadığı mı? Bu birkaç şeye bağlı. Ama kesin olan şey, buraya Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için geldiğimdir," diye konuştu Beye.