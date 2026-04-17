"Ben ideal adayım" - Crystal Palace'ın eski ortak sahibi John Textor, bir Bundesliga takımını satın alma planlarını açıkladı
Textor, Almanya'da büyümeyi hedefliyor
ABD'li yatırımcı Textor, "Inside Football – Who is buying the game?" başlıklı yeni bir belgesel sırasında Eintracht'a olan uzun süredir devam eden ilgisini açıkladı. Eagle Football Holdings'in başkanı, yıllardır Bundesliga takımını hedeflediğini iddia etti ve hatta Palace'ta eski Eintracht teknik direktörü Oliver Glasner'i transfer etme hamlesinin bu stratejiyle bağlantılı olduğunu bile öne sürdü. Ancak Eintracht yönetimi, çoklu kulüp sahipliği modellerinin Alman futbolunun bütünlüğü üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek, bu teklife karşı derin bir şüpheyle yaklaşıyor.
"Mükemmel" aday
Florida'daki evinden konuşan Textor, kendisini kulüp için ideal aday yapanın Frankfurt'la olan kişisel bağı olduğunu vurguladı. Futbola olan tutkusu ve aile geçmişinin kendisini sıradan bir yabancı yatırımcıdan çok daha fazlası haline getirdiğini savundu.
Avrupa'nın kalbinde yer alan bu rol için uygunluğunu değerlendiren Textor, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Ben bir Eintracht taraftarıyım. Almanya'ya yatırım yapmak isteyen mükemmel, tutkulu biriyim. Dili bilmiyorum. Ama babam şöyle derdi: Sen Alman'sın. O halde ben Alman'ım."
Çoklu kulüp modeli reddedildi
Eintracht yönetimi bu habere büyük bir ihtiyatla tepki gösterdi; yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann, kulübün dahil olacağı çoklu kulüp sahiplik yapısını eleştirdi. Textor’un grubu halihazırda Lyon, Botafogo ve RWDM Brüksel’de hisselere sahip. Hellmann, bu tür ağların haksız bir rekabet avantajı sağladığını öne sürdü ve transfer piyasasının bütünlüğünü korumak için daha sıkı düzenlemelerin uygulanması gerektiği konusunda ısrar etti.
Küresel konsorsiyumların artan etkisine karşı uyarıda bulunan Hellmann, "Sonuçta yatırımcıların kulüpleri satın alıp oyuncuları A'dan B'ye itmesini kolaylaştırmayan kurallarla uğraşmak gerekir. Bu sorunu daha başlangıcında çözmeliyiz!" dedi.
Leipzig'de büyük hesaplaşma yaklaşıyor
Eintracht, bu Cumartesi Bundesliga'nın 30. haftasında RB Leipzig'i ağırlayarak hayati bir taktik sınavına çıkacak. 29 maçta topladığı 42 puanla şu anda ligde yedinci sırada yer alan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran son sırayı işgal eden rakibinin 14 puan gerisinde bulunuyor.
Yönetim kurulu, çoğunluk hissesi alımına karşı sert bir tutum sergiliyor. Bu da, devam eden sahiplik tartışmaları arasında takımın Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmak için olumlu bir sonuç alması gerektiği anlamına geliyor.