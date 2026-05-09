"Ben içgüdülerimle oynayan bir oyuncuyum" - Man City yıldızı, Brentford'a attığı golün ardından formundaki yükselişi değerlendirirken, oyun stilinin değiştiği iddialarını yalanladı
Doku, muhteşem golü içgüdüsüne borçlu olduğunu söyledi
Doku, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'nin galibiyetinde kilit rol oynadı; Erling Haaland ve Omar Marmoush skoru garantilemeden önce muhteşem bir bireysel hareketle skoru açtı. Maç sonrası konuşan kanat oyuncusu, ev sahibi takımı bir saat boyunca zorlayan inatçı Brentford savunmasına karşı skoru açtığı anı değerlendirdi.
Doku, BBC'nin Match of the Day programına yaptığı açıklamada, "Everton maçındakine biraz benziyor. Kısa bir korner atmak istedik, rakibimi geçtim ve aradan pas aradım. Top geri geldi, ben de ceza sahası içindeydim ve şut çekecek alanım olduğunu hissettim. Düşünmeden şutu çektim ve gol olduğu için mutluyum" dedi.
Belçikalı yıldız, tarzında bir değişiklik olduğunu yalanladı
Son haftalarda son üçte bir alanda daha etkili bir görüntü sergilemesine ve Pazartesi günü Everton karşısında hayati öneme sahip beraberlik golünü atmasına rağmen, Doku oyun tarzını kökten değiştirdiği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Eski Rennes oyuncusu, tek farkın doğal oyun stilinin nihayet tutarlı bir şekilde golle sonuçlanmaya başlaması olduğuna inanıyor.
"Ben içgüdüsel bir oyuncuyum. Bugün işler yolunda gidiyor. Birkaç gol attım, her zaman içgüdülerimle oynadım ama şimdi goller geliyor. Farklı bir oyuncu olmadım," diye açıkladı Doku. "İlk pozisyondan sonra sağ bek sağ ayağımı kapatmaya çalıştı, bu yüzden sağ kanatta daha fazla boşluk açtık ve hızımı denedik. Golde içeriye girecek boşluk olduğunu hissettim ve şut çekmeye çalıştım."
Takım ruhu ve "Marmoush" faktörü
Kişisel başarısının ötesinde Doku, takımın ortak çabasını övmekten geri durmadı ve Mısırlı forvet Omar Marmoush’un gol attıktan sonra onu özellikle öne çıkardı.
"Golü attığımızda sahada daha fazla boşluk oluştu ve ardından ikinci golü de bulduk. Rahatladık ve mutlu olduk; gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Omar için mutluyum, çok sıkı çalışıyordu ve bu, onun gösterdiği çabanın bir sonucu, bu yüzden onun adına mutluyum" dedi Belçikalı oyuncu.
Şimdi ne olacak?
Bu geceki galibiyetin ardından, şampiyonluk yarışında sadece üç hafta kalmışken City, lider Arsenal’in sadece iki puan gerisinde yer alıyor.
City, kalan maçlarında önce Crystal Palace'ı ağırlayacak, ardından Bournemouth deplasmanına çıkacak ve son olarak Etihad'da Aston Villa ile karşılaşacak. Lig lideri Arsenal ise West Ham deplasmanına çıkacak, ardından Burnley'i ağırlayacak ve sezonu Crystal Palace deplasmanıyla tamamlayacak.