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RodriGetty Images
Yosua Arya
Çeviri:

'Ben hiçbir iddiada bulunmuyorum!' - Barcelona'nın yıldızı Rodri, bireysel zafer için lobi yapmayı reddederken Ballon d'Or kampanyasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Rodri
Barcelona
La Liga

Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, bu yılın Ballon d'Or'unu kazanmak için kamuoyu önünde bir kampanya başlatmayı reddetti. İspanyol Dünya Kupası şampiyonu, bireysel ödüllerin oyuncuların medyaya ne söylediğinden ziyade tamamen sahadaki performanslara göre belirlenmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

  • Rodri, Ballon d'Or PR kampanyalarından uzak duruyor

    Ballon d'Or'u kazanmak için birçok güçlü aday aktif şekilde kampanya yürütürken, Rodri çok daha sessiz bir yol izlemeyi tercih etti. Barca orta sahası, prestijli bireysel ödülü kazanma şansını artırmak için medyada herhangi bir algı çalışmasına girmeyi reddetti.

    30 yaşındaki oyuncu, basına konuşmanın oy vermekten sorumlu gazetecileri etkilemeyeceğine inanıyor. Bunun yerine, merakla beklenen ödül töreni yaklaşırken konuşanın futbolu olmasını tercih ediyor. PR gösterilerinin nihai kazananı belirlemede yeri olmadığına olan inancını da koruyor.

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  • 로드리 (Rodri)Getty Images

    Sahadaki performanslar, sözlerden daha önemlidir

    Yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında konuşan İspanyol Dünya Kupası şampiyonu, ödülle ilgili giderek artan spekülasyonlara değindi. Sessizliğinin, en büyük ödülü kazanma hırsı ya da arzusunun olmadığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini son derece net bir şekilde ifade etti.

    "Onu kazanmak istemediğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır," diye açıkladı Rodri, zihniyeti sorulduğunda muhabirlere MaxiFoot'un aktardığına göre. "Bunun, söylediklerimize bağlı olmayan bir ödül olduğunu biliyorum. Sahada ne gösterdiğinize bağlı. Bence söyleyeceğim hiçbir şey onların kararını etkilemeye hizmet edemez."

  • Bireysel ödüller, kolektif takım çalışmasına dayanır

    Rodri, kendi kişisel başarısını değerlendirirken takım arkadaşlarının taşıdığı büyük önemin de altını çabucak çizdi. Futbolun her şeyden önce bir takım oyunu olmaya devam ettiğini vurgulayan oyuncu, ekibinin hak ettiği takdiri almasını sağladı.

    "Bireysel ödüller, kolektif çalışmayı ödüllendirir" diyen orta saha oyuncusu, şöyle devam etti: "Bu bir takım sporu, benim gibi oyuncuların başardıkları şeyler takım arkadaşlarımız olmadan gerçekleşmezdi. Bir İspanyol oyuncunun bunu kazanması beni çok mutlu eder. Elbette ben de kazanmayı çok isterim ama bu benim elimde değil, bu yüzden bunun için iddiada bulunmuyorum."

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  • تتويج رودري بالكرة الذهبيةAFP

    Londra çağırıyor

    Futbol dünyası nihai kazananı öğrenmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. 2026 Ballon d'Or töreninin resmî olarak 26 Ekim Pazartesi günü düzenleneceği açıklandı ve bu da dünya genelindeki taraftarlar için tam bir aylık bir bekleyiş anlamına geliyor.

    Ödülün köklü tarihinde ilk kez gala Londra'da düzenlenecek. Bu yıl, prestijli ödülün 70. kez verilmesi, büyük heyecanla beklenen etkinliğe ekstra bir önem katıyor.

    O zamana kadar Rodri, Barcelona için sahanın merkezinde oyunu yönlendirmeye devam edecek. İspanyol orta saha oyuncusu, tam da en önemli yerde dünya klasında olduğunu kanıtlayarak daha fazla kritik La Liga puanı almayı hedefliyor.

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