Ballon d'Or'u kazanmak için birçok güçlü aday aktif şekilde kampanya yürütürken, Rodri çok daha sessiz bir yol izlemeyi tercih etti. Barca orta sahası, prestijli bireysel ödülü kazanma şansını artırmak için medyada herhangi bir algı çalışmasına girmeyi reddetti.

30 yaşındaki oyuncu, basına konuşmanın oy vermekten sorumlu gazetecileri etkilemeyeceğine inanıyor. Bunun yerine, merakla beklenen ödül töreni yaklaşırken konuşanın futbolu olmasını tercih ediyor. PR gösterilerinin nihai kazananı belirlemede yeri olmadığına olan inancını da koruyor.