"Yedek kulübesinde olmak kolay değil" diye itiraf etti, ancak her şeyden önce takımın önemi geldiğini vurguladı. "Burada hepimizin tek bir hedefi var, herkes önemli. Dışarıdan katkı sağlayabiliyorsan, o kadar iyi." Bu nedenle "insanlarla eğlenmeye ve pozitif bir atmosfer yaratmaya" çalıştığını söyledi.

Real Madrid’in bu profesyonel oyuncusu, ABD’deki basın toplantısında da bunu yaptı. "Sol ayağı altın değerinde," dedi savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck hakkında, "bunu ona hakkıyla vermek lazım." Yanındaki Jonathan Tah'ı ise "yeni patron" olarak nitelendirip şöyle övdü: "Jona gerçekten de bir şey ifade ediyor. Sadece fiziksel özellikleri açısından bile, bu oldukça zorlu olabilir. Eğer ben forvet olsaydım ve Jona'ya karşı oynamak zorunda kalsaydım, bu gerçekten zor olurdu."