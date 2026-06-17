Antonio Rüdiger, Alman milli takımında savunma lideri olarak görevini ve as kadrodaki yerini kaybetti, ancak “haleflerinin” daha önemli roller üstlenmelerini hiç de kıskanmıyor. “Herkesin zamanı vardır, şimdi onların zamanı. Çocukların başarısını içtenlikle diliyorum. Ben sadece destek olabilirim,” dedi 33 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü Winston-Salem’deki DFB kampında.
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"Ben hiç de mutsuz biri değilim!" DFB'nin değerli yedek oyuncusu Antonio Rüdiger, eleştirilere yanıt veriyor ve Dünya Kupası kadrosunda takım oyuncusu olduğunu vurguluyor
"Yedek kulübesinde olmak kolay değil" diye itiraf etti, ancak her şeyden önce takımın önemi geldiğini vurguladı. "Burada hepimizin tek bir hedefi var, herkes önemli. Dışarıdan katkı sağlayabiliyorsan, o kadar iyi." Bu nedenle "insanlarla eğlenmeye ve pozitif bir atmosfer yaratmaya" çalıştığını söyledi.
Real Madrid’in bu profesyonel oyuncusu, ABD’deki basın toplantısında da bunu yaptı. "Sol ayağı altın değerinde," dedi savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck hakkında, "bunu ona hakkıyla vermek lazım." Yanındaki Jonathan Tah'ı ise "yeni patron" olarak nitelendirip şöyle övdü: "Jona gerçekten de bir şey ifade ediyor. Sadece fiziksel özellikleri açısından bile, bu oldukça zorlu olabilir. Eğer ben forvet olsaydım ve Jona'ya karşı oynamak zorunda kalsaydım, bu gerçekten zor olurdu."
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Antonio Rüdiger, eleştirilere ve internetteki nefret mesajlarına yanıt verdi: "Kötü reklam da reklamdır"
Bununla birlikte Rüdiger hakkında çok şey söyleniyor, özellikle de internette, burada sık sık bolca nefretle karşılaşıyor. “Ben mızmız bir insan değilim, görüşlere saygı duyarım, ama ciddiye alınabilecek görüşlere. Ciddi eleştiriler bende her zaman hoş karşılanır,” dedi. Bunun dışında durum şöyle: “Adım çok tıklanıyor. Bazen kötü basın da iyi basındır.”
Peki ya nefret? “Sosyal medya dünyasında ben bir günah keçisiyim, bu da benim için sorun değil.” Stadyumlarda ise, örneğin Uluslar Ligi’nde İtalya’ya karşı yaptığı sert müdahaleler alkışlanıyor. Yani: “Sosyal medyayı sosyal medya olarak bırakalım – biz de gerçek dünyada kalalım.”