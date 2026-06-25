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"Ben hep İngiltere derim" - José Mourinho, Dünya Kupası'nın favorilerini ve Real Madrid'deki yıldızlarının Kuzey Amerika'da NEDEN KAYBETMESİNİ istediğini anlatıyor
Real Madrid’in süperstarları Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor
Dünya futbolunun en prestijli kupasının sahiplerini belirleyeceği turnuvada, öne çıkan bazı ‘Galacticos’ oyuncuları, şampiyonluk yarışında ön sıralarda yer alması beklenen milli takımların kadrolarında yer alıyor. Jude Bellingham, İngiltere’de 10 numara rolünü üstlenirken, Kylian Mbappé Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Vinicius Junior, Brezilya’nın nispeten kolay bir şekilde son 32 turuna yükselmesine katkıda bulundu.
Hepsi de bu en büyük ödülü kazanmayı umarken, altıncı Dünya Kupası'nda gol atarak tarihe geçen Ronaldo ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Arjantinli efsane Lionel Messi gibi isimlerle rekabet ediyorlar.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho, Dünya Kupası'nda Portekiz ve İngiltere'yi destekliyor
Zaferle sonuçlanacak bu mücadele, bolca heyecan ve eğlence vaat ediyor. Mourinho, “Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’ya verdiği özel röportajda Portekiz’in turnuvada ileriye gideceğini öngörüyor: “Onlar [sonuna kadar gidip Dünya Kupası’nı kazanmalı]. Tek başlarına değiller. Elbette başka [adaylar] da var.
"Her zaman İngiltere'nin [finalde yer alacağını] söylüyorum. Oyunculara bakıyorum; biz o nesilden geliyoruz: [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. O zamandan beri hep İngiltere diyorum, sonra gerçekleşmiyor, ama yine de her zaman İngiltere diyorum."
"En iyi oyuncular İngiltere'de"
İngiltere’nin Kuzey Amerika’da ileriye gidebilecek kaliteye sahip olduğu yönündeki görüşünü destekleyen Mourinho, şunları ekledi: “Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti, ama finale kadar yükseldi. Crystal Palace, Konferans Ligi’ni kazandı. Aston Villa, Avrupa Ligi’ni kazandı. Barcelona, Bayern, Real Madrid ve Paris Saint-Germain dışında en iyi oyuncular İngiltere’de.
"Penaltılarda kaybettiğinizde detaylardan bahsedersiniz ve onlar da bir kez, Portekiz'deki Euro 2004'te penaltılarda kaybettiler... Portekiz de onları penaltılarda yendi. Penaltılar sadece küçük anlardır.
"Medya konusunda diğer herkesten daha fazla baskı altında olduklarına inanıyorum. Ve medya, sonuçta insanları – bu durumda İngiliz taraftarları – büyük ölçüde etkiliyor. Beklenti. Sorumluluk. Bununla başa çıkamadılar. Her zaman iyi teknik direktörleri oldu. Yine iyi bir teknik direktörleri var. Her zaman [Dünya Kupası’nı kazanabileceklerini] düşünüyorum."
- AFP
Fransa, Dünya Kupası'nda ÜÇ takımla sahaya çıkabilir
Mourinho, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doue ve daha fazlasını içeren dünya çapında hücum seçeneklerine sahip Fransa’nın kadro derinliğini de övdü ve Carlo Ancelotti’nin başında olduğu sürece Brezilya’nın her zaman bir şansı olacağına inanıyor
Mourinho şöyle konuştu: "Fransa'ya bakın; üç farklı takımla oynayabilirler ve yine de şampiyonluk adayı olmaya devam ederler. İspanya, Arjantin ve Brezilya'ya gelince, insanlar bu takımların kazandıkları turnuvalarda o kadar yetenekli olmadıklarını söyleyebilir, ama ben her zaman Carlo [Ancelotti] gibi bir teknik direktörün önemli bir rol oynadığını söylerim.
"Hatta kötü bir maçın ardından, Fas'a karşı alınan beraberlikten sonra sanki bir tsunami gelmiş gibi hissedebilirsiniz... ama Carlo için durum böyle değil. Carlo'nun her zaman fark yaratabileceğine inanıyorum. Portekiz de inanılmaz bir takım ve kadrosu da olağanüstü."
Mourinho, Madrid’in yıldızlarını İspanya’ya geri getirmek istediğini şaka yollu olarak söylüyor
Eski Porto, Chelsea, Inter ve Manchester United teknik direktörü Mourinho, üç yıllık bir sözleşmeyle İspanya’nın başkentine geri döndükten sonra, Real Madrid’in süperstar kadrosunun en büyük sahnede nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip edecek.
Bellingham, Mbappé ve Vinicius'un yanı sıra Aurelien Tchouameni ve yeni transfer Ibrahima Konaté de Fransa kadrosunda yer alırken, kaleci Thibaut Courtois Belçika'da, Antonio Rüdiger Almanya'ya destek veriyor, Federico Valverde Uruguay kadrosunda ve yaz transferi Marc Cucurella ise İspanya ile bir başka büyük başarıya imza atmayı hedefliyor.
Bu kendini kanıtlamış oyuncuların birçoğu turnuvada ilerleyebilir, ancak Mourinho, Dünya Kupası’nın geri kalanında en çok neyi görmek istediği sorulduğunda şaka yaparak şöyle dedi: “Real Madrid oyuncularının yenilip tatile çıkmasını istiyorum çünkü bu çocukların sezon öncesi hazırlıklarına dönmelerini istiyorum!”
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
Beast Mode On Podcast’in tüm bölümlerini resmi YouTube kanalı üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ayrıca Spotify üzerinden bölümlerin tamamını dinleyebilirsiniz.
José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı ortaklık kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.