"Ben hep İngiltere derim" - José Mourinho, Dünya Kupası'nın favorilerini ve Real Madrid'deki yıldızlarının Kuzey Amerika'da NEDEN KAYBETMESİNİ istediğini anlatıyor

Dünya futbolunun en prestijli kupasının sahiplerini belirleyeceği turnuvada, öne çıkan bazı ‘Galacticos’ oyuncuları, şampiyonluk yarışında ön sıralarda yer alması beklenen milli takımların kadrolarında yer alıyor. Jude Bellingham, İngiltere’de 10 numara rolünü üstlenirken, Kylian Mbappé Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Vinicius Junior, Brezilya’nın nispeten kolay bir şekilde son 32 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Hepsi de bu en büyük ödülü kazanmayı umarken, altıncı Dünya Kupası'nda gol atarak tarihe geçen Ronaldo ve turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Arjantinli efsane Lionel Messi gibi isimlerle rekabet ediyorlar.