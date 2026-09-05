Zambrotta, Juventus'un Milan karşısında oynayacağı ve büyük merakla beklenen Serie A maçı öncesinde takımın mevcut hücum hattıyla ilgili ciddi şüphelerini dile getirdi. Her iki kulüpte de başarıyla forma giyen efsane bek, Bianconeri'nin gerçek bir gol gücünden yoksun olduğuna inanıyor. Kolo Muani ve Woltemade ile kadrosunu güçlendirmesine rağmen Juve, 2026'da düzenli olarak gol bulmakta zorlandı.

İkilinin performansından ikna olmayan Zambrotta, kulübün son dönemdeki transfer stratejisinin onları kritik maçlarda kırılgan bıraktığını düşünüyor. Kenan Yildiz'in sakatlık nedeniyle forma giyemediği ve Arkadiusz Milik'in de güven vermediği bir dönemde, hücumdaki yük önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Eski oyuncu, iki İtalyan devinin karşı karşıya gelmeye hazırlandığı süreçte görüşlerini La Gazzetta dello Sport ile paylaştı.