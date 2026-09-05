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'Ben Dusan Vlahovic'i tutardım!' - Juventus efsanesi Gianluca Zambrotta, AC Milan maçı öncesi 100 milyon euroluk hücum hattını sorguladı
Zambrotta, Juve forvetlerini sorguladı
Zambrotta, Juventus'un Milan karşısında oynayacağı ve büyük merakla beklenen Serie A maçı öncesinde takımın mevcut hücum hattıyla ilgili ciddi şüphelerini dile getirdi. Her iki kulüpte de başarıyla forma giyen efsane bek, Bianconeri'nin gerçek bir gol gücünden yoksun olduğuna inanıyor. Kolo Muani ve Woltemade ile kadrosunu güçlendirmesine rağmen Juve, 2026'da düzenli olarak gol bulmakta zorlandı.
İkilinin performansından ikna olmayan Zambrotta, kulübün son dönemdeki transfer stratejisinin onları kritik maçlarda kırılgan bıraktığını düşünüyor. Kenan Yildiz'in sakatlık nedeniyle forma giyemediği ve Arkadiusz Milik'in de güven vermediği bir dönemde, hücumdaki yük önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Eski oyuncu, iki İtalyan devinin karşı karşıya gelmeye hazırlandığı süreçte görüşlerini La Gazzetta dello Sport ile paylaştı.
- AFP
Vlahovic'in ayrılığı bir boşluk bırakıyor
Zambrotta için en göze çarpan sorun, mevcut hücum hattının tahmini bonservis değerlerine kıyasla üretkenlikte yaşadığı çarpıcı düşüş. Vlahovic'in ayrılmasına izin verilmesi kararını sert şekilde eleştirdi; Sırp golcüyü geleneksel, güvenilir bir odak santrfor olarak gördü.
Zambrotta, "Kolo Muani ve Woltemade 2026'da toplam beş gol attı" dedi. "Herhangi bir takımdan değil, Juventus'tan bahsediyoruz. Buna rağmen onlar için toplam değerlemenin 100 milyon €'nun üzerinde olduğunu gördüm ve bu beni düşündürüyor.
"Juventus kadrosu sayı olarak hazır, ancak ben Vlahovic'i takımda tutmak için her şeyi yapardım. Onu her zaman gerçek bir 9 numara olarak gördüm, gerçi bedelsiz transferle ayrılmak isteseydi bu başka mesele olurdu."
Milan, büyük maç öncesinde daha güçlü görünüyor
Allianz Stadyumu'ndaki kritik maç öncesinde konuşan Zambrotta, Milan'ın şu anda daha formda olduğuna inanıyor, ancak iç saha avantajının Juventus'a yardımcı olabileceğini de kabul ediyor. Ayrıca büyük maçların nihayetinde fiziksel durumdan ziyade mentaliteyle belirlendiğine dikkat çekti.
İtalya'nın en büyük kulüplerinde oynamanın yarattığı büyük baskıyı değerlendirirken, Rossoneri'nin kadro derinliği sorununa da vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Milan takımında yalnızca Goncalo Ramos ve Francesco Camarda olmak üzere iki saf santrfor var.
"Bence bir tane daha almaları gerekiyordu. Bu, kalite açısından şart değildi ama üç kulvarda rekabet edebilmek için sayısal olarak gerekliydi."
- Getty Images
Allianz Stadyumu'ndaki düelloya odaklanın
Hem Juventus hem de Milan, artık kendi sezonlarının gidişatını belirleyebilecek bir maç için hazırlıklarını tamamlayacak. Taraflardan herhangi biri için alınacak bir galibiyet, önlerindeki kritik haftalar öncesinde motivasyon ve ivme açısından büyük bir sıçrama sağlayacak.
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