Eintracht Frankfurt'un sol bek oyuncusu Nathaniel Brown, geçtiğimiz sezon sergilediği güçlü performanslarla birçok üst düzey kulübün dikkatini üzerine çekti; bunların arasında muhtemelen FC Bayern München de yer alıyor. 22 yaşındaki oyuncu, milli takım kampında bu söylentiler hakkında konuştu.
"Ben de bunu okuyorum": Transfer dedikodularının odağındaki oyuncu, FC Bayern'e transferiyle ilgili söylentiler hakkında konuştu
"Elbette bunları da okuyorum, ama şu anda Dünya Kupası'na odaklanmak istiyorum. Sonrasında ne olacağına o zaman bakarız. Ancak şu anda tüm dikkatim Dünya Kupası'nda," dedi Brown, rekor şampiyonun olası ilgisiyle ilgili söylentiler sorulduğunda.
Nathaniel Brown, FC Bayern'in yeni teknik direktörü olacak mı?
Ancak milli oyuncunun yakın zamanda Münih'e transfer olması planlanmıyor gibi görünüyor; zira Brown'un SGE ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kendisi "kendimi çok rahat hissediyorum, şehirde de öyle; orada arkadaşlarım var. Tam anlamıyla buraya uyum sağladım, gerçekten çok keyif alıyorum" diyor.
Bayern, Alphonso Davies'ten ayrılması durumunda başka bir alternatif aramak zorunda kalacak gibi görünüyor. Kanadalı oyuncunun sakatlık eğilimi ve yüksek maaşı nedeniyle Isar'da artık tartışmalı bir isim olduğu söyleniyor.