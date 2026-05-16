"Ben çok eğlenceliydim!" - Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Wembley'de kendisine adanmış bir tribün olması gerektiğini esprili bir şekilde dile getirdi

Guardiola, yaklaşan finalin olası bir ayrılık nedeniyle hüzünlü geçeceği yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti ve sözleşmesinin süresinin dolmadığını ve bu stadyumdaki uzun geçmişini vurguladı.

O, şunları ekledi: “Hayır, [Wembley’de son kez olacağım] diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Sözleşmemde bir yıl [kaldı]. [Wembley’de] Pep için bir stand hazırlamamaları beni çok hayal kırıklığına uğrattı, oraya o kadar çok kez gittim ki – en azından bir salon ya da loca olmalıydı. Belki 24 kez daha giderim.

Burası benim için özel bir yer. 1992'de Barcelona ile, ardından ikinci kez Barcelona ile Manchester United'a karşı ve buraya geldiğimden beri birçok kez yarı final ve final maçlarında oynadım. Wembley'e tekrar gitmek gerçekten çok güzel. Harika.”