"Ben çok eğlenceliydim!" - Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Wembley'de kendisine adanmış bir tribün olması gerektiğini esprili bir şekilde dile getirdi
Citizens'ın teknik direktörü önemli bir hedefe odaklandı
Guardiola, Cumartesi günkü bu önemli maçta, teknik direktörlüğü sırasında ulusal stadyumda 24. kez sahaya çıkacak olan City'yi yönetecek. Teknik direktörün bu yaz kulüpten ayrılabileceğine dair beklentiler artmasına rağmen, o, on yıllık başarılı görev süresi boyunca 20. büyük kupasını kazanmaya kararlılıkla odaklanmış durumda. City, bu tarihi maça, FA Kupası finallerine üst üste dördüncü kez ulaşan ilk takım olarak giriyor ve daha önce kazandığı EFL Kupası zaferinin ardından etkileyici bir iç saha kupa dublesi elde etmeyi hedefliyor.
Guardiola mirasını değerlendiriyor
Muazzam başarısının sık sık hafife alınıp alınmadığı sorulduğunda Guardiola, kendine özgü bir üslupla kazandığı kupaları savundu. Şöyle dedi: “Evet. Elbette, 10 yılda 19 şampiyonluk fena değil. Benim ayrılmamı beklemelerine gerek yok, benim eğlenceli biri olduğumu biliyorlar. Ben çok eğlenceliydim. Yani, 10 yılda 19 şampiyonluk, 20'nci için mücadele etmek, dürüst olmak gerekirse fena değil.”
Ulusal stadyuma duyulan sevgi
Guardiola, yaklaşan finalin olası bir ayrılık nedeniyle hüzünlü geçeceği yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti ve sözleşmesinin süresinin dolmadığını ve bu stadyumdaki uzun geçmişini vurguladı.
O, şunları ekledi: “Hayır, [Wembley’de son kez olacağım] diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Sözleşmemde bir yıl [kaldı]. [Wembley’de] Pep için bir stand hazırlamamaları beni çok hayal kırıklığına uğrattı, oraya o kadar çok kez gittim ki – en azından bir salon ya da loca olmalıydı. Belki 24 kez daha giderim.
Burası benim için özel bir yer. 1992'de Barcelona ile, ardından ikinci kez Barcelona ile Manchester United'a karşı ve buraya geldiğimden beri birçok kez yarı final ve final maçlarında oynadım. Wembley'e tekrar gitmek gerçekten çok güzel. Harika.”
Şampiyonluk yarışı ve çifte zafer ufukta
City'nin önündeki en acil görev, Wembley'de oynanacak bu tarihi yedinci karşılaşmada Chelsea ile yüzleşmeden önce, kilit orta saha oyuncusu Rodri'nin son anda yapılacak sağlık kontrolünü yönetmek. FA Cup finalinin ardından City, tüm dikkatini yeniden Premier Lig'e verecek; takım şu anda lider Arsenal'in iki puan gerisinde ve ligin bitmesine iki kritik maç kaldı. Cumartesi günü alınacak bir galibiyet, bir kez daha lig ve kupa ikilisini garantileyecek ve sezonun son haftasında Arsenal'i geçmeye çalışmadan önce takıma büyük bir ivme kazandıracak.