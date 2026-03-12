AFP
"Ben çok ciddiyim!" - Chelsea, PSG yenilgisinde ortaya çıkan bariz sorunu çözmedikleri sürece Şampiyonlar Ligi zaferinden "milyonlarca kilometre uzakta" kalacakları konusunda uyarıldı
Paris'in acı dolu bir gecesi
Maç, Malo Gusto ve Enzo Fernandez'in golleriyle konuk takımın iki kez eşitliği yakaladığı bir rollercoaster gibiydi, ancak son çeyrekte hikaye dramatik bir şekilde değişti. Eleştirilerin odağı, Fransız başkentinde Robert Sanchez'in yerine tercih edilen kaleci Filip Jorgensen'e çevrildi. Maç 2-2'lik eşitlikle devam ederken, Danimarkalı kaleci feci bir pas hatası yaptı ve Vitinha'nın boş kaleye topu göndermesine izin verdi. Bu bireysel hata, savunmanın tamamen çökmesine neden oldu ve Khvicha Kvaratskhelia'nın son dakikalarda attığı iki gol, Chelsea'nin Avrupa hayallerini pamuk ipliğine bağladı.
Carragher sert bir karar verdi
Liverpool efsanesi Carragher, Chelsea'nin kaleci sorununun kulüp yönetimi tarafından çok uzun süredir görmezden gelinen sistematik bir sorun olduğuna inanıyor. CBS Sports'a konuşan Carragher, "Uzun süredir Chelsea'yi eleştiriyorum ama çok ciddiyim, kaleci sorununu çözmeden daha ileriye gidemezler. Bunu sürekli söylüyorum" dedi.
Rosenior'un taktiksel düzeninin "fantastik" olduğunu ve Luis Enrique'nin adamlarına gerçek sorunlar yarattığını, ancak savunmada bireysel kalitenin eksikliğinin baskı yoğunlaştığında oyun planını geçersiz kıldığını savunarak şunları ekledi: "Merkez savunma ve kalecide yaptıkları büyük hatalar onlara pahalıya mal oldu ve bu bir sorun oldu ve Chelsea'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışırken ileride de herhangi bir menajer için sorun olmaya devam edecek, çünkü bu hedeflerden çok uzaklar."
Savunma hataları Rosenior'un takımını zor durumda bırakıyor
Sadece Jorgensen değil, PSG'nin amansız yüksek presinde soğukkanlılığını koruyamayan merkez savunma ikilisi de eleştirilerin hedefi oldu. Wesley Fofana, takımın son 15 dakikada üç gol yemesine neden olan ciddi savunma hataları hakkında özellikle sert konuştu. Fofana, "Bu seviyede, bu tür hatalar yapma hakkınız yok. Büyük hatalar yapıyoruz. Sonunda baskı yapıyoruz ve beşinci golü yiyoruz. Çok fazla hata yaptık ve onlar da bizi cezalandırdı."
Rövanş maçında şans yok mu?
Bu yenilgi, Chelsea'ye önümüzdeki Salı günü Stamford Bridge'de aşılması zor bir engel bıraktı. Rosenior cesareti ile övgü toplasa da, üç gol farkı birçok gözlemciye aşılmaz görünüyor. Blues, kulübün Avrupa tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştirmeye çalışmadan önce, Newcastle ile oynayacağı iç saha maçına odaklanmalı.
