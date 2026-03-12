"Ben çok ciddiyim!" - Chelsea, PSG yenilgisinde ortaya çıkan bariz sorunu çözmedikleri sürece Şampiyonlar Ligi zaferinden "milyonlarca kilometre uzakta" kalacakları konusunda uyarıldı

Liverpool efsanesi Carragher, Chelsea'nin kaleci sorununun kulüp yönetimi tarafından çok uzun süredir görmezden gelinen sistematik bir sorun olduğuna inanıyor. CBS Sports'a konuşan Carragher, "Uzun süredir Chelsea'yi eleştiriyorum ama çok ciddiyim, kaleci sorununu çözmeden daha ileriye gidemezler. Bunu sürekli söylüyorum" dedi.

Rosenior'un taktiksel düzeninin "fantastik" olduğunu ve Luis Enrique'nin adamlarına gerçek sorunlar yarattığını, ancak savunmada bireysel kalitenin eksikliğinin baskı yoğunlaştığında oyun planını geçersiz kıldığını savunarak şunları ekledi: "Merkez savunma ve kalecide yaptıkları büyük hatalar onlara pahalıya mal oldu ve bu bir sorun oldu ve Chelsea'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışırken ileride de herhangi bir menajer için sorun olmaya devam edecek, çünkü bu hedeflerden çok uzaklar."