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"Ben Barça'nın 10 numarasıyım" - Lamine Yamal, İspanya'nın yıldız oyuncusu olmanın getirdiği baskıyı kabulleniyor ve 2026 Dünya Kupası'na ilişkin fiziksel durumuyla ilgili güncel bilgiler veriyor
Beklentilerin ağırlığıyla başa çıkmak
Tiempo de Juego’ya verdiği röportajda Yamal, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda ilerlemesiyle birlikte omuzlarına yüklenen muazzam beklentilere değindi. Genç oyuncu, taraftarların doğal olarak en heyecan verici hücum yeteneklerinden sonuç beklediğini kabul etti.
Yamal, spot ışıklarından kaçmak yerine, hem kulübü hem de milli takım için lider figür olarak üstlendiği rolü kendinden emin bir şekilde kabul etti. "İnsanların en çok heyecan uyandıran oyuncuyu hedef alacağını anlıyorum. Pedri ve Rodri harika oyuncular ama üzerimdeki baskı, ben Barça'nın 10 numarasıyım, kanat oyuncusuyum. Ancak bundan memnunum; baskı, senden istenenleri yapamadığın zaman ortaya çıkar ama ben yapabiliyorum," diye açıkladı Yamal.
- Getty Images Sport
Yamal, tamamen formda olduğunu açıkladı
Yamal, üzerindeki baskıyı tartışmanın ötesinde, fiziksel durumu hakkında önemli bir güncelleme yaptı. Turnuvaya hafif bir sakatlıkla gelen kanat oyuncusu, ilk maçlarda dikkatli bir şekilde yönetilmişti.
Ancak şimdi sahada önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak son kararı teknik direktöre bıraktı. "Çok iyiyim, çok mutluyum. Büyük bir istekle antrenman yaptım ve bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. %90-80 seviyesindeyim ve durumum giderek iyileşiyor, kötüye gitmiyor. 90 dakika oynamaya hazırım," dedi Yamal. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Kararı teknik direktör verecek, ona durumumu ve dayanıp dayanamayacağımı söyleyeceğim. En ufak bir risk görürsem, sakatlanmamak için mücadeleye girmiyorum ama antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum."
Dünya Kupası heyecanı ve sonuçlara öncelik verme
İspanya, turnuvaya en büyük favori olarak katıldı, ancak genel performansları eleştirilere maruz kaldı. Yamal, takımın şu anki seviyesi konusunda samimi bir tavır sergileyerek, galibiyet elde etmenin hâlâ öncelikli hedef olduğunu belirtti.
"Seviyemiz Avrupa Şampiyonası'ndakiyle aynı mı? Barça'da birçok kez iyi oynadım ama eve döndük, önemli olan kazanmak," dedi. Turnuvadaki ilk golünü değerlendiren forvet, her zamanki sakin tavrını korurken büyük bir gurur duyduğunu da dile getirdi. "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım, Dünya Kupası farklı ve bunu ülkenizle birlikte yaşıyorsunuz. Asla heyecanlanmam, ağlamam. Yaralandığımda, annemin ağladığını gördüğümde ağladım. Dünya Kupası’nı kazansam bile ağlamayacağım, bu imkansız."
- Getty Images Sport
İspanya ve Yamal için bundan sonra ne olacak?
İspanya, son 32 turunda Avusturya ile karşılaşacak ve Yamal bu maçta ilk 11’de yer alıp nihayet 90 dakikayı tam olarak tamamlamayı umuyor. Grup aşamasını geride bırakan milli takım, hücumdaki akıcılığını bir an önce yeniden kazanmalıdır. Yamal, kulüpteki muhteşem formunu uluslararası sahnede de sergileyebilirse, İspanya’nın eleme turlarında oldukça ileriye gitme şansı gerçekten yüksek olacaktır.