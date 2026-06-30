"Ben Barça'nın 10 numarasıyım" - Lamine Yamal, İspanya'nın yıldız oyuncusu olmanın getirdiği baskıyı kabulleniyor ve 2026 Dünya Kupası'na ilişkin fiziksel durumuyla ilgili güncel bilgiler veriyor

İspanya, turnuvaya en büyük favori olarak katıldı, ancak genel performansları eleştirilere maruz kaldı. Yamal, takımın şu anki seviyesi konusunda samimi bir tavır sergileyerek, galibiyet elde etmenin hâlâ öncelikli hedef olduğunu belirtti.

"Seviyemiz Avrupa Şampiyonası'ndakiyle aynı mı? Barça'da birçok kez iyi oynadım ama eve döndük, önemli olan kazanmak," dedi. Turnuvadaki ilk golünü değerlendiren forvet, her zamanki sakin tavrını korurken büyük bir gurur duyduğunu da dile getirdi. "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım, Dünya Kupası farklı ve bunu ülkenizle birlikte yaşıyorsunuz. Asla heyecanlanmam, ağlamam. Yaralandığımda, annemin ağladığını gördüğümde ağladım. Dünya Kupası’nı kazansam bile ağlamayacağım, bu imkansız."