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Yosua Arya

Çeviri:

"Ben atacağım" - Jordan Pickford, Dünya Kupası'nda İngiltere adına penaltı atacağına söz verdi

J. Pickford
İngiltere
Dünya Kupası

Jordan Pickford, Dünya Kupası'nda gerekirse İngiltere adına penaltı atmaya hazır olduğunu açıkladı. Everton kalecisi, Üç Aslanlar'ın ABD'de düzenlenecek turnuvaya hazırlandığı bu dönemde kaleci görevleriyle penaltı antrenmanlarını bir arada yürütüyor; burada sahanın her iki ucunda da belirleyici bir rol oynamayı umuyor.

  • Pickford penaltı atışlarını üstlenmeyi teklif etti

    Everton kalecisi, Dünya Kupası sırasında İngiltere adına penaltı atmak için hiç tereddüt etmeyeceğini açıkladı. Pickford, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde devam eden hazırlıklar kapsamında şu anda Florida’da Three Lions kadrosuyla birlikte bulunuyor. Her zamanki kaleci görevlerinin yanı sıra, gol vuruşlarını da çalışıyor.

    32 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası, Euro 2020 ve Euro 2024'te İngiltere için kritik kurtarışlar yaparak penaltı atışlarında güçlü bir üne sahip. Ayrıca 2019 Uluslar Ligi finallerinde İsviçre'ye karşı bir penaltı golü de attı.

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  • Jordan PickfordGetty Images

    Pickford penaltı atışında kendine güveniyor

    Dünya Kupası'nda penaltı atmaya istekli olup olmadığı sorulduğunda Pickford, kendine olan güveninden hiç şüphe bırakmadı. Gazetecilere şunları söyledi: "Evet. Kendime yüzde 100 güveniyorum. Gerekli antrenmanları yapıp bunu başaracağım."

    Kaleci, asıl sorumluluğunun İngiltere'nin kalesini korumak olduğunu vurguladı, ancak eleme turlarında penaltı atışı yapılması gerektiğinde hazır olacağını da belirtti.

    "Kurtarmalara da odaklanmak istiyorum," diye ekledi. "Yani bir denge var. Eğer görev verilirse, İngiltere için oynuyorum, ülkeyi temsil ediyorum, bu yüzden gerektiğinde öne çıkıp penaltıyı atacağım. Bu konuyu kendime saklıyorum. Muhtemelen yakında bunu biraz uygulamaya başlayacağız."

  • İngiltere, penaltı atışlarında uzun süredir Pickford'a güveniyor

    Pickford'un 11 metreden attığı penaltılardaki kendine güveni, İngiltere milli takımında yıllardır biliniyor. Eski İngiltere milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, daha önce Uluslar Ligi'nde İsviçre'ye karşı attığı başarılı penaltının ardından kalecinin bu yeteneğini vurgulamıştı.

    Southgate, "Sahada kalan oyuncular arasında o, en iyi penaltı atıcılarından biriydi ve elinden gelenin en iyisini yaptı" demişti. "Rusya'daki Dünya Kupası'nda Jordan'ın penaltı atmasına karşı değildik. Muhtemelen birkaç oyuncu daha iyi bir performans sergilemişti ama o da en iyi penaltı atıcılarımızdan biriydi. Bir kaleciyi penaltı atmaya göndermek daha gergin hissettirir ama o, hak ettiği için oradaydı."

  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    Dikkatler İngiltere'nin Dünya Kupası mücadelesine çevrildi

    İngiltere, turnuva hazırlıklarının son aşamasına başlamak üzere Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçları, takıma resmi maçlar başlamadan önce planlarını son rötuşlarını yapma fırsatı verecek.

    Three Lions, 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile L Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 23 Haziran'da Gana ve dört gün sonra da Panama ile karşılaşacak.

Hazırlık Maçları
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