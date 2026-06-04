"Ben atacağım" - Jordan Pickford, Dünya Kupası'nda İngiltere adına penaltı atacağına söz verdi

Everton kalecisi, Dünya Kupası sırasında İngiltere adına penaltı atmak için hiç tereddüt etmeyeceğini açıkladı. Pickford, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde devam eden hazırlıklar kapsamında şu anda Florida’da Three Lions kadrosuyla birlikte bulunuyor. Her zamanki kaleci görevlerinin yanı sıra, gol vuruşlarını da çalışıyor.

32 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası, Euro 2020 ve Euro 2024'te İngiltere için kritik kurtarışlar yaparak penaltı atışlarında güçlü bir üne sahip. Ayrıca 2019 Uluslar Ligi finallerinde İsviçre'ye karşı bir penaltı golü de attı.