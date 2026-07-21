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RonaldoGetty Images
Adhe Makayasa

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"Ben aptal değilim" - Portekiz'in yeni teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından köklü değişiklikler yapmayacağına dair güvence vererek Cristiano Ronaldo planını yineledi

C. Ronaldo
Portekiz
J. Jesus
Dünya Kupası

Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus, takımın Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından kadroda köklü değişiklikler yapmayacağını vurguladı. Eski Al-Nassr teknik direktörü, yakında açıklayacağı kadronun önceki kadroya büyük ölçüde benzeyeceğini doğrulayarak, tecrübeli kaptan Cristiano Ronaldo’ya kapıyı tamamen açık bıraktı.

  • İsa, çok az değişiklik yapmayı planlıyor

    2030 Dünya Kupası’na kadar milli takımı yönetmek üzere dört yıllık bir sözleşme imzalayan Portekiz’in yeni teknik direktörü Jesus, Uluslar Ligi’ndeki ilk maçı öncesinde kadro yapısında köklü bir değişiklik yapmayacağını belirtti. 71 yaşındaki teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmelerinin ardından, hazırlık süresinin kısıtlı olması nedeniyle büyük çaplı denemeler yapmanın riskli bir hamle olacağını düşünüyor. Bu pragmatik yaklaşım, 41 yaşındaki Ronaldo'nun hâlâ ana planlarının bir parçası olduğunu açıkça gösteriyor.

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  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    Teknik direktör, kadronun devamlılığı konusuna değindi

    Eski Al-Nassr teknik direktörü, Kuzey Amerika’da sahaya çıkan kadrodan sadece birkaç ismi değiştireceği konusunda kamuoyunu rahatlattı. Canal 11’e konuşan Jesus, şunları söyledi: “İnsanlar yeni teknik direktörün gelip birçok oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir. Böyle bir şey olmayacak. Ben aptal değilim. Üstelik, bu sefer kadroya çağrılmayan birkaç oyuncuyu takıma katacak kadar zamanım da yok.”

    Sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dört yıl içinde şüphesiz yeni oyuncular ortaya çıkacak, [ancak] bu kadro, [2026 Dünya Kupası için] kadroya çağrılan oyunculardan çok uzaklaşmayacak. İki ya da üç yeni oyuncu, bu civarda bir şey olacak, bundan çok uzaklaşmayacak."

  • Dikkatler performansa yöneliyor

    Al-Nassr’ın süperstarı Ronaldo’nun da yer aldığı temel kadroyu korurken, Jesus, Avrupa sahnesinde rekabet gücünü sürdürebilmek için performans seviyelerinde önemli bir artış talep ediyor.

    Milli takımın standartlarına değinen Jesus, şunları ekledi: "Milli takım, Dünya Kupası'nda sergilediğinden daha iyi oynamazsa, ben de daha iyisini yapamam. Teknik ekibimle birlikte daha iyi oynamalıyız, aksi takdirde yıllardır peşinde olduğumuz bir hayali kovalamaya devam edeceğiz.

    "Harika oyuncularımız var, ancak pek galibiyet alamıyoruz. 10 yıl önce Avrupa Şampiyonası’nı kazandık ve iki kez Uluslar Ligi’ni kazandık; bu en önemli turnuva değil, ancak her zaman Avrupa’nın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geldiğiniz için en zorlu turnuva. Daha geçen yıl Portekiz, Fransa, Almanya ve İspanya finale yükseldi."

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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Yeni bir dönem yakında başlıyor

    Teknik direktörün ilk sınavı, 24 Eylül’de Portekiz’in Uluslar Ligi A4 Grubu’ndaki Galler ile oynayacağı açılış maçı olacak. Geçen sezon Al-Nassr’da birlikte Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Ronaldo’nun milli takımdaki geleceğine ilişkin netlik artık Jesus’a bağlı. İkili’nin milli takımda yeniden bir araya gelmesi, Selecção’nun yeni dönemine geçiş sürecinin temelini oluşturması bekleniyor.