"Ben aptal değilim" - Portekiz'in yeni teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından köklü değişiklikler yapmayacağına dair güvence vererek Cristiano Ronaldo planını yineledi

Eski Al-Nassr teknik direktörü, Kuzey Amerika’da sahaya çıkan kadrodan sadece birkaç ismi değiştireceği konusunda kamuoyunu rahatlattı. Canal 11’e konuşan Jesus, şunları söyledi: “İnsanlar yeni teknik direktörün gelip birçok oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir. Böyle bir şey olmayacak. Ben aptal değilim. Üstelik, bu sefer kadroya çağrılmayan birkaç oyuncuyu takıma katacak kadar zamanım da yok.”

Sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dört yıl içinde şüphesiz yeni oyuncular ortaya çıkacak, [ancak] bu kadro, [2026 Dünya Kupası için] kadroya çağrılan oyunculardan çok uzaklaşmayacak. İki ya da üç yeni oyuncu, bu civarda bir şey olacak, bundan çok uzaklaşmayacak."