AFP
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"Ben aptal değilim!" - Carlo Ancelotti eleştirenlere sert çıktı; Brezilya milli takım teknik direktörü ise eski Manchester United teknik direktörünün kendisine tavsiye verebilecek TEK kişi olduğunu vurguladı
Ancelotti, kamuoyundaki eleştirileri reddediyor
Deneyimli teknik direktör, beş kez dünya şampiyonu olan takımını Houston’da Japonya karşısında 2-1’lik bir geri dönüş galibiyetine taşımasına rağmen ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı. İkinci yarıda Casemiro ve Gabriel Martinelli’nin attığı goller takımı bir sonraki tura taşıdı, ancak kamuoyu bu performansı aşırı temkinli buldu.
Normalde sakin bir kişiliğe sahip olan İtalyan teknik direktör, bir sonraki eleme maçı öncesinde takımı etkili bir şekilde yönetme kabiliyeti hakkında sorgulandığında gözle görülür şekilde savunmaya geçti. Sonunda, giderek artan dıştaki şüpheleri kesin bir şekilde susturmak için uzun kariyerine atıfta bulundu.
- Getty Images Sport
İtalyan, tarihi rekorunu korudu
Artan baskıya değinen Selecao teknik direktörü, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde geçirdiği uzun kariyerinin kendisini dışardan gelen yargılardan koruduğunu vurguladı.
Ancelotti şöyle konuştu: "İtalya'da, tüm erkeklerin teknik direktör, tüm kadınların ise mimar olmak istediği söylenir. Futbolu anlıyor muyum bilmiyorum, ama kimse beni bu konuda yargılayamaz. Kesin olan tek şey, 1.400'den fazla maça hazırlık yapmış olmam. Bu, futbolu anlamak için yeterli olmayabilir, ama kesinlikle önemli bir deneyimdir.
"Benden daha fazla maça hazırlık yapan tek bir kişi var: 2.000'den fazla maça hazırlık yapmış olan Alex Ferguson. Herkesten tavsiye alırım, ancak bana gerçekten doğru tavsiyeyi verebilecek tek kişi Alex Ferguson'dur. Bir dahi olmadığımdan yüzde yüz eminim, ama aynı zamanda bir aptal olmadığımdan da yüzde yüz eminim."
Endrick, Tanrı’ya övgü sunuyor
Takımın akıcı bir hücum oyunundan yoksun olması nedeniyle taraftarlar arasında artan hayal kırıklığına rağmen, yönetim soyunma odasından tam destek görmeye devam ediyor. Forvet Endrick, tecrübeli teknik direktörün benzersiz bir sezgiyle hareket ettiğini belirterek, teknik direktörüne güçlü bir destek verdi.
Endrick şöyle konuştu: “Ondan daha uygun bir isim olabileceğini sanmıyorum. O korkusuzdur. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapar ve işler kendiliğinden yoluna girer. Sanki Tanrı onu koruyor gibi; Carlo’nun yaptığı her şey yolunda gittiği için ilham kaynağı oluyor. Teknik direktör benden bir şey yapmamı istediğinde, tereddüt etmem. Ne isterse onu yaparım.”
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Son 16 turu, daha iyi bir performans gerektiriyor
Brezilya, Pazar günü 16'lı tur maçında Norveç ile karşılaşmak üzere New York'a gidiyor. Avrupa ekibi disiplinli bir savunma bloğu sergileyecek; bu da Selecao'nun erken elenmekten kaçınmak için çok daha akıcı bir oyun sergilemesi gerektiği anlamına geliyor. Baskı artarken ve iç beklentiler yüksekken, Ancelotti'nin kadro seçimlerini haklı çıkarmak ve çeyrek finallere doğru ivmeyi sürdürmek için ikna edici bir performans sergilemesi gerekiyor.
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