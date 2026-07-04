"Ben aptal değilim!" - Carlo Ancelotti eleştirenlere sert çıktı; Brezilya milli takım teknik direktörü ise eski Manchester United teknik direktörünün kendisine tavsiye verebilecek TEK kişi olduğunu vurguladı

Deneyimli teknik direktör, beş kez dünya şampiyonu olan takımını Houston’da Japonya karşısında 2-1’lik bir geri dönüş galibiyetine taşımasına rağmen ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı. İkinci yarıda Casemiro ve Gabriel Martinelli’nin attığı goller takımı bir sonraki tura taşıdı, ancak kamuoyu bu performansı aşırı temkinli buldu.

Normalde sakin bir kişiliğe sahip olan İtalyan teknik direktör, bir sonraki eleme maçı öncesinde takımı etkili bir şekilde yönetme kabiliyeti hakkında sorgulandığında gözle görülür şekilde savunmaya geçti. Sonunda, giderek artan dıştaki şüpheleri kesin bir şekilde susturmak için uzun kariyerine atıfta bulundu.