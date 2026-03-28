Goal.com
Canlı
Levante UD v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Beltran: "Valencia'da kalmak isterdim, ama muhtemelen Fiorentina'ya dönmek zorunda kalacağım"

Transfers
Vikingo, geleceği hakkında konuşurken çekingen davranmıyor

Lucas Beltran'ın geleceği henüz belirsizliğini koruyor. Şu anda Fiorentina'dan Valencia'ya kiralık olarak forma giyen Arjantinli forvet, AS gazetesine verdiği uzun röportajda durumunu açıkça anlattı ve İspanya'daki ortamla kurduğu güçlü bağı teyit etti.

  • YENİDEN KEŞFEDİLEN BİR OYUNCU

    Beltrán, ideal ortamını yeniden bulduğunu hissettiği Mestalla'da kalma arzusunu gizlemedi: “Burada yeniden kendim gibi hissediyorum. Özümü, yoğunluğumu yeniden keşfetmek istiyordum ve İspanya'da güçlü yanlarımı en iyi şekilde ortaya koyabiliyorum.” Hem şehirle hem de taraftarlarla anında bir bağ kurdu: “Mestalla'nın beni sevdiğini söyleyebilirim. Bir futbolcu sahada halkı temsil etmelidir ve ben bunu her zaman yapmaya çalışırım. Kaybetmekten nefret ederim ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.”

  • MOR GELECEK... İSTESEN DE İSTEMESEN DE

    Olumlu hislere rağmen, sözleşme durumu planları zorlaştırıyor. Aslında kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ve nihai karar Fiorentina’ya ait olacak: “Dokuz maç kaldı, sonra göreceğiz. En olası senaryo Floransa’ya geri dönmek, çünkü sözleşmede böyle bir madde yok. Bu bana bağlı değil: Önemli olan Valencia’nın ne yapmak istediği ve Fiorentina’nın ne düşündüğü. Kalmak isterim.”

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL