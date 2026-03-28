Lucas Beltran'ın geleceği henüz belirsizliğini koruyor. Şu anda Fiorentina'dan Valencia'ya kiralık olarak forma giyen Arjantinli forvet, AS gazetesine verdiği uzun röportajda durumunu açıkça anlattı ve İspanya'daki ortamla kurduğu güçlü bağı teyit etti.
Beltran: "Valencia'da kalmak isterdim, ama muhtemelen Fiorentina'ya dönmek zorunda kalacağım"
YENİDEN KEŞFEDİLEN BİR OYUNCU
Beltrán, ideal ortamını yeniden bulduğunu hissettiği Mestalla'da kalma arzusunu gizlemedi: “Burada yeniden kendim gibi hissediyorum. Özümü, yoğunluğumu yeniden keşfetmek istiyordum ve İspanya'da güçlü yanlarımı en iyi şekilde ortaya koyabiliyorum.” Hem şehirle hem de taraftarlarla anında bir bağ kurdu: “Mestalla'nın beni sevdiğini söyleyebilirim. Bir futbolcu sahada halkı temsil etmelidir ve ben bunu her zaman yapmaya çalışırım. Kaybetmekten nefret ederim ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.”
MOR GELECEK... İSTESEN DE İSTEMESEN DE
Olumlu hislere rağmen, sözleşme durumu planları zorlaştırıyor. Aslında kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ve nihai karar Fiorentina’ya ait olacak: “Dokuz maç kaldı, sonra göreceğiz. En olası senaryo Floransa’ya geri dönmek, çünkü sözleşmede böyle bir madde yok. Bu bana bağlı değil: Önemli olan Valencia’nın ne yapmak istediği ve Fiorentina’nın ne düşündüğü. Kalmak isterim.”