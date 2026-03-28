Beltran: "Valencia'da kalmak isterdim, ama muhtemelen Fiorentina'ya dönmek zorunda kalacağım"

Beltrán, ideal ortamını yeniden bulduğunu hissettiği Mestalla'da kalma arzusunu gizlemedi: “Burada yeniden kendim gibi hissediyorum. Özümü, yoğunluğumu yeniden keşfetmek istiyordum ve İspanya'da güçlü yanlarımı en iyi şekilde ortaya koyabiliyorum.” Hem şehirle hem de taraftarlarla anında bir bağ kurdu: “Mestalla'nın beni sevdiğini söyleyebilirim. Bir futbolcu sahada halkı temsil etmelidir ve ben bunu her zaman yapmaya çalışırım. Kaybetmekten nefret ederim ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.”