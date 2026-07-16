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Jude Bellingham England 2:1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bellingham tartışmayı yatıştırdı: "Messi ile hiçbir sorunum yok, onunla karşılaşmak benim için bir ayrıcalıktı"

İngiltere
Dünya Kupası
J. Bellingham

İngiltere milli takımının 10 numaralı oyuncusu, Arjantin maçı sırasında Messi ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlık hakkında yorumda bulundu

Arjantin'in İngiltere'yi2-1'lik skorla geriden gelerek mağlup ettiği DünyaKupası yarı final maçının ardından, Jude Bellingham, maçın oynandığı Atlanta Stadyumu'nda kendisi ile Lionel Messi arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik hakkında şunları söyledi: "Messi ile herhangi bir sorun yoktu. Bir şutun geri sekmesinden bahsediyorduk, aslında bunda kötü bir şey yoktu."

  • Bellingham şöyle ekliyor: "Eminim herkes bu olayı abartacak, ama benim için ortada bir şey yoktu."


    "Leo ile karşı karşıya gelmek benim için bir ayrıcalıktı," diye sözlerini tamamlıyor İngiltere milli takımının 10 numaralı oyuncusu.


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