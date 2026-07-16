Arjantin'in İngiltere'yi2-1'lik skorla geriden gelerek mağlup ettiği DünyaKupası yarı final maçının ardından, Jude Bellingham, maçın oynandığı Atlanta Stadyumu'nda kendisi ile Lionel Messi arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik hakkında şunları söyledi: "Messi ile herhangi bir sorun yoktu. Bir şutun geri sekmesinden bahsediyorduk, aslında bunda kötü bir şey yoktu."
Getty Images
Çeviri:
Bellingham tartışmayı yatıştırdı: "Messi ile hiçbir sorunum yok, onunla karşılaşmak benim için bir ayrıcalıktı"
Bellingham şöyle ekliyor: "Eminim herkes bu olayı abartacak, ama benim için ortada bir şey yoktu."
"Leo ile karşı karşıya gelmek benim için bir ayrıcalıktı," diye sözlerini tamamlıyor İngiltere milli takımının 10 numaralı oyuncusu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun