Bellingham, en sevdiği kurbanının karşısında patlamaya hazırlanıyor

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, İngiliz yıldız Jude Bellingham, Bayern Münih maçındaki dikkat çekici performansının ardından 67 günlük bir aradan sonra ilk 11'e geri dönecek. Girona, onun en sevdiği kurbanlarından biri olarak görülüyor; zira bu takımın kalesine 4 maçta 4 gol attı.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa, oyuncunun dönüşüyle ilgili iyimser olduğunu belirtti ve hem bu akşamki maçta hem de gelecek karşılaşmalarda takıma büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Arbeloa, Bellingham'ın Bayern Münih maçındaki performansının, ilk 11'deki yerini geri kazanmadan önceki son test niteliğinde olduğunu da ekledi.

Bellingham'ın son maçı, fiziksel ve teknik olarak ulaştığı gelişim düzeyini yansıtıyordu. Bavyera devi karşısında üstün bir performans sergileyen oyuncu, çeviklik ve zekâ ile karakterize edilen eksiksiz bir oyun ortaya koydu. Havada mücadelelerde üstünlük sağladı ve %94'lük pas isabet oranı yakaladı. Teknik ekip, bunu oyuncunun tam olarak hazır olduğunun belirleyici bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Oyuncu son maçlarda kademeli olarak sahaya çıktı; Atlético Madrid karşısında 16 dakika, Mallorca karşısında 31 dakika oynadıktan sonra, Bayern Münih karşısında daha eksiksiz bir performans sergiledi. Bu maç, yeteneklerine olan güveni geri kazandırdı ve eski seviyesine yaklaşmakta olduğunu teyit etti.