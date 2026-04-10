Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Bellingham, en sevdiği kurbanının karşısında patlamaya hazırlanıyor

Herkesi endişelendiren bir dönüş… Madrid’i ise rahatlatan

Santiago Bernabéu Stadyumu, bu akşam Cuma günü, 2025-2026 sezonunun İspanya La Liga'sının 31. haftası kapsamında Real Madrid ile Girona arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapacak.

Real Madrid, liderlik yarışını sürdürme hedefiyle, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplam 69 puan toplayarak ligde ikinci sırada yer alıyor.

Kraliyet takımı, geçen haftaki maçta Mallorca'ya karşı sürpriz bir mağlubiyet yaşadı ve bu da Barcelona'nın zirvede 7 puanlık bir farkla uzaklaşmasına neden oldu. Bu durum, bu geceki maçta galibiyetin acil bir ihtiyaç haline gelmesine neden oldu.

    As kadroya dönüş

    İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, İngiliz yıldız Jude Bellingham, Bayern Münih maçındaki dikkat çekici performansının ardından 67 günlük bir aradan sonra ilk 11'e geri dönecek. Girona, onun en sevdiği kurbanlarından biri olarak görülüyor; zira bu takımın kalesine 4 maçta 4 gol attı.

    Teknik direktör Álvaro Arbeloa, oyuncunun dönüşüyle ilgili iyimser olduğunu belirtti ve hem bu akşamki maçta hem de gelecek karşılaşmalarda takıma büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Arbeloa, Bellingham'ın Bayern Münih maçındaki performansının, ilk 11'deki yerini geri kazanmadan önceki son test niteliğinde olduğunu da ekledi.

    Bellingham'ın son maçı, fiziksel ve teknik olarak ulaştığı gelişim düzeyini yansıtıyordu. Bavyera devi karşısında üstün bir performans sergileyen oyuncu, çeviklik ve zekâ ile karakterize edilen eksiksiz bir oyun ortaya koydu. Havada mücadelelerde üstünlük sağladı ve %94'lük pas isabet oranı yakaladı. Teknik ekip, bunu oyuncunun tam olarak hazır olduğunun belirleyici bir göstergesi olarak değerlendirdi.

    Oyuncu son maçlarda kademeli olarak sahaya çıktı; Atlético Madrid karşısında 16 dakika, Mallorca karşısında 31 dakika oynadıktan sonra, Bayern Münih karşısında daha eksiksiz bir performans sergiledi. Bu maç, yeteneklerine olan güveni geri kazandırdı ve eski seviyesine yaklaşmakta olduğunu teyit etti.

    Girona... Bellingham'ın en sevdiği rakip

    Girona, İngiliz yıldız için özel bir rakip niteliğinde; zira bu takım karşısında kusursuz bir gol istatistiğine sahip. 4 maçta 4 gol attı; bu, Barcelona ve Sevilla karşısında attığı gol sayısıyla aynı, ancak maç sayısının azlığı göz önüne alındığında daha yüksek bir verimlilik anlamına geliyor.

    Bu istatistik, teknik ekibin Bellingham'ı en iyi seviyesine geri getirme konusundaki hedeflerini güçlendiriyor, özellikle de sezonun bu kritik aşamasında onun çabalarına acil ihtiyaç duyulduğu için.

    Orta sahada teknik bir sorun

    Bellingham'ın dönüşü ne kadar önemli olsa da, bu durum Arbeloa'yı teknik bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Arbeloa, Bellingham'ın yokluğunda Arda Güler gibi birçok oyuncunun gösterdiği performansın yanı sıra, Fede Valverde'nin istikrarlı formu ve Orelien Tchouameni'nin orta sahadaki rolü nedeniyle pozisyonunu belirleme konusunda bir zorlukla karşı karşıya.

    Sorun, özellikle teknik seçeneklerin artmasıyla birlikte orta sahada ideal dengeyi bulmakta yatıyor. Teknik direktör bunu "mutlu bir sorun" olarak nitelendirirken, aynı zamanda Bellingham'ın vazgeçilmez bir unsur olmaya devam edeceğini vurguladı.

    İyileşme ve geri dönüş yolculuğu

    Bellingham, sakatlıklar nedeniyle kesintili bir sezon geçirdi. Bu süreç, Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından ameliyat gerektiren bir omuz sakatlığıyla başladı ve sezon hazırlıklarını olumsuz etkiledi. Özellikle Ekim ve Aralık ayları arasında 5 gol atıp 4 asist yaparak bazı önemli performanslar sergilese de, Rayo Vallecano maçında arka bacak kasından sakatlandı ve 9 maç boyunca sahalardan uzak kaldı.

    Genel olarak, oyuncu 13 maçta forma giyemedi ve bu durum onun istikrarını etkiledi, ancak daha sonra kademeli bir geri dönüş sürecine girdi ve bu süreci Bayern Münih karşısında ikna edici bir performansla taçlandırdı. Bugün Bellingham, zorlu bir dönemi geride bırakarak ilk 11'deki doğal yerini geri kazanmanın eşiğinde ve sezonun kritik aşamasında takımını güçlü bir şekilde rekabete taşımayı hedefliyor.

