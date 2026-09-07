Mourinho, bir kez daha dış etkenlerin Real Madrid'in maç takvimini etkiliyor olabileceğini ima etti, ancak şu anki odağı tanıdık bir rakibe çevrilmiş durumda. Portekizli teknik direktör, 2008 ile 2010 yılları arasında Inter'i çalıştırmış ve onları 2010'da tarihi bir üçlemeye taşımıştı. Bu başarı, Nerazzurri'nin üçüncü ve son Şampiyonlar Ligi kupasını da içeriyordu; Inter daha sonra hem 2023 hem de 2025'te finalde mağlup oldu.

Takvimle ilgili hayal kırıklığına rağmen 'Special One', eski kulübündeki taktiksel devamlılığa önemli övgüler ayırdı. 2010'daki tarihi üçleme zaferinden bu yana kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirirken, İtalyan devindeki istikrara dikkat çekti ve Arda Guler, Bernardo Silva ile Eduardo Camavinga'dan cezaları nedeniyle yararlanamayacağını doğruladı. "Inter altı yıldır harika bir takım. (Antonio) Conte'den (Simone) Inzaghi'ye ve (Cristian) Chivu'ya kadar oyun modeli aynı. Gözleri kapalı oynayabilen bir takım. Son yıllardaki tek sürpriz, onun Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanmamış olması. Yarın üç cezalı oyuncumuz olacak ama sahada her zaman 11'e 11 olacak. Belki de fikstürü hazırlayan kişi İtalyandı."