AFP
Çeviri:
'Belki de fikstürü hazırlayan kişi İtalyandı' - Jose Mourinho, maç takvimine tepki gösterdi ve Inter'in Şampiyonlar Ligi hasretine şaşırdığını kabul etti
Mourinho fikstürü sorguladı, Inter'in istikrarını övdü
Mourinho, bir kez daha dış etkenlerin Real Madrid'in maç takvimini etkiliyor olabileceğini ima etti, ancak şu anki odağı tanıdık bir rakibe çevrilmiş durumda. Portekizli teknik direktör, 2008 ile 2010 yılları arasında Inter'i çalıştırmış ve onları 2010'da tarihi bir üçlemeye taşımıştı. Bu başarı, Nerazzurri'nin üçüncü ve son Şampiyonlar Ligi kupasını da içeriyordu; Inter daha sonra hem 2023 hem de 2025'te finalde mağlup oldu.
Takvimle ilgili hayal kırıklığına rağmen 'Special One', eski kulübündeki taktiksel devamlılığa önemli övgüler ayırdı. 2010'daki tarihi üçleme zaferinden bu yana kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirirken, İtalyan devindeki istikrara dikkat çekti ve Arda Guler, Bernardo Silva ile Eduardo Camavinga'dan cezaları nedeniyle yararlanamayacağını doğruladı. "Inter altı yıldır harika bir takım. (Antonio) Conte'den (Simone) Inzaghi'ye ve (Cristian) Chivu'ya kadar oyun modeli aynı. Gözleri kapalı oynayabilen bir takım. Son yıllardaki tek sürpriz, onun Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanmamış olması. Yarın üç cezalı oyuncumuz olacak ama sahada her zaman 11'e 11 olacak. Belki de fikstürü hazırlayan kişi İtalyandı."
- Getty Images Sport
Söylentilere ve oyuncu ilişkilerine değinmek
Maç öncesi hazırlık süreci, Mourinho'nun mevcut Inter personeliyle, özellikle de Chivu'yla ilişkisine dair sorularla da şekillendi. Rumen isim, Stadio Meazza'da birlikte geçirdikleri dönemde Mourinho'nun öğrencisiydi; ardından teknik direktörlüğe adım atarak geçen sezon Inter'i yurt içinde lig ve kupa dublesine taşıdı. İkili arasında bir sorun olduğu yönünde söylentiler ortaya atılmıştı, ancak Mourinho maç öncesi basın toplantısında bu tür iddiaları hızla yalanladı ve eski savunmacısıyla arasındaki güçlü bağı savundu.
Marca'ya göre, aralarındaki ilişki sorulduğunda Mourinho, "O benim oyuncumdu; birlikte çalıştık" yanıtını verdi. "Birlikte çok şey yaşadık, iyi de kötü de. Onunla kötü bir ilişkim olduğunu öğrenmek için kiminle konuştunuz? Kiminle?"
Yurt içindeki hayal kırıklığının ardından toparlanmak
Real Madrid, La Liga'da Real Betis deplasmanında aldığı yenilginin ardından bu Avrupa eşleşmesine moraller bozuk geliyor. Mourinho, Sevilla deplasmanında eksik kalan bitiriciliği takımında görmekte kararlı. “Yarın kazanmak istiyorum. Size iyi oynamak istediğimi söyleyebilirim ama Real Betis maçında olduğu gibi iyi oynayıp sonra kaybetmek istemiyorum.”
Teknik direktör, Avrupa'nın en başarılı kulübünde baskının giderek arttığının fazlasıyla farkında. Şampiyonlar Ligi'ni rekor düzeyde 15 kez kazanan ve kupayı son olarak 2023-24 sezonunda kaldıran Real Madrid, sonraki iki sezonda Arsenal ve Bayern Münih'e karşı çeyrek finalde elendi. Mourinho, “Sekiz maç oynayacağımız bir dönemdeyiz ve hedef bir üst tura kalmak. Bu tek maça odaklanmak istiyorum” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Soyunma odasındaki tepki ve Şampiyonlar Ligi hedefleri
Mourinho ayrıca, La Liga sezonuna üst üste üç galibiyetle başladıktan sonra Real Betis karşısında alınan ve bu seriyi sona erdiren sezonun ilk yenilgisinin ardından soyunma odasındaki atmosfere dair de görüşlerini paylaştı. Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 arasındaki ilk döneminin ardından ikinci kez göreve dönerek kulübün geçen sezonu kupasız kapatmasının sonrasında yeniden kupa kazandırmak için gelmişti ve takımının verdiği ilk tepkiden memnun kaldı. "Onları görmek istediğim gibi gördüm; Sevilla'da soyunma odasında bitkinlerdi, ardından da pazar günkü antrenmana hazırdılar" dedi.
Son dönemdeki performanslarında bazı teknik kusurlar olduğunu kabul etmesine rağmen Mourinho, takımının en üst seviyede mücadele etme gücüne hâlâ güveniyor. "İyi bir maç çıkardığımıza inanıyoruz. Kaçırdığımız goller alışıldık şeyler değil. Herkesin bildiği sorunlarımız var ama durum bu. Mücadele etmek için oynayacağız. Ben Real Madrid'in teknik direktörüyüm ve yarın çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bence ikimiz de gruptan çıkacağız ve gelecekte her ikisinde de olmak mümkün. Her puan önemli. Inter buraya puan almaya geliyor."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun