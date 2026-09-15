AFP
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'Belki de doğru kulüp değildi' - Eski Atletico Madrid harika çocuğu kâbus gibi transfer hakkında sessizliğini bozdu
İspanya'da zorlu bir dönem
Vermeeren, 2024'te Atletico'ya büyük bir şöhretle geldi. Axel Witsel'in varisi olarak gösterilen Belçikalı harika çocuk, Diego Simeone'nin takımının orta sahadaki bir sonraki büyük yıldızı olmaya adaydı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın başkentinde kendini kabul ettiremedi.
2023-24 sezonunun ikinci yarısında Vermeeren, resmi maçlarda sadece beş kez forma giydi ve La Liga'da yalnızca 159 dakika süre alabildi. İlk 11'e girmeyi başaramayan oyuncu, sonunda RB Leipzig'e ve Fransa'ya geçti, ardından da nihayet çocukluk kulübü Antwerp'e döndü.
- AFP
Gizli transfer koşulları
Antwerp'ten ani ayrılığına dönüp bakan Vermeeren, işlerin planlandığı gibi gitmediğini kabul etti. Atletico, onun için 22 milyon euro (18,5 milyon sterlin) ödedi; bu bonservis bedeli büyük ölçüde o dönemde Belçika kulübünün yaşadığı mali sıkıntılardan kaynaklandı. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya transferinin sportif açıdan kusurlu olduğunu kabul ediyor.
Vermeeren, Het Nieuwsblad'a verdiği demeçte, "Kötü kararlar aldığımı mutlaka düşünmüyorum. Muhtemelen aralarında yanlış kararlar vardı ama çok az kişinin farkında olduğu koşullar da rol oynadı. Belki Atletico doğru kulüp değildi ama o zaman bana en iyi seçenek gibi görünüyordu ve ben de bunu tamamen destekledim" dedi.
Hayal kırıklığıyla başa çıkmak
Yeterli süre alamamasına rağmen Vermeeren, Madrid'deki dönemini kişisel gelişimi açısından kritik bir süreç olarak görüyor. Yeni bir ülkeye ve yeni bir dile uyum sağlamakta zorlandı; bu da zihinsel olarak üzerinde ciddi bir yük yarattı.
"İnsanlar buna o şekilde bakmıyor ama en çok şey öğrendiğim dönem Atletico'daki zamanımdı" dedi. "Neredeyse hiç kimseyi tanımıyordum, dili konuşamıyordum ve üstüne bir de oynamıyordum. Bu da hayal kırıklığına ve öfkeye dönüştü; her şeyden şikayet ediyordum. Sanki herkesin suçuymuş gibi."
- AFP
Deneyimden yola çıkarak
Vermeeren'in sahadaki zamanı unutulmaya yüz tutmuş olsa da Atletico mali kayıplarını en aza indirmeyi başardı. İspanyol kulübü, onu Leipzig'e göndererek kârlı bir çıkış stratejisi uyguladı. Alman ekibi önce 9 milyon euro (7,5 milyon sterlin) kiralama bedeli ödedi, ardından 16 milyon euro (13,5 milyon sterlin) satın alma zorunluluğu devreye girdi ve Atletico'nun toplamda 25 milyon euroyu (21 milyon sterlin) geri kazanmasını sağladı.
Bu sezon Leipzig, onu Antwerp'e kiralama kararı aldı ve burada ligde iki maça çıktı. Artık odağı, takımının 2023'ten bu yana ilk kez Belçika şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.
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