'Belki de doğru kulüp değildi' - Eski Atletico Madrid harika çocuğu kâbus gibi transfer hakkında sessizliğini bozdu

Antwerp'ten ani ayrılığına dönüp bakan Vermeeren, işlerin planlandığı gibi gitmediğini kabul etti. Atletico, onun için 22 milyon euro (18,5 milyon sterlin) ödedi; bu bonservis bedeli büyük ölçüde o dönemde Belçika kulübünün yaşadığı mali sıkıntılardan kaynaklandı. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya transferinin sportif açıdan kusurlu olduğunu kabul ediyor.

Vermeeren, Het Nieuwsblad'a verdiği demeçte, "Kötü kararlar aldığımı mutlaka düşünmüyorum. Muhtemelen aralarında yanlış kararlar vardı ama çok az kişinin farkında olduğu koşullar da rol oynadı. Belki Atletico doğru kulüp değildi ama o zaman bana en iyi seçenek gibi görünüyordu ve ben de bunu tamamen destekledim" dedi.