Jonas Rütten



"Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!" Bayern'in yıldızı Josip Stanisic, Real Madrid'den Antonio Rüdiger'e ağır suçlamalarda bulundu

Josip Stanisic, devre arasına kısa bir süre kala Antonio Rüdiger'den sert bir faul gördü, ancak hakem düdük çalmadı ve Real Madrid hemen ardından skoru 3-2'ye getirdi. Bayern'in galibiyetinin ardından Stanisic, Alman oyuncuya sözlü olarak saldırdı.

Bu maç, Antonio Rüdiger için biçilmiş kaftan gibiydi. Real Madrid’in savunma lideri, FC Bayern ile “Los Blancos” arasında oynanan ve duygusal gerilimin son derece yüksek olduğu çeyrek final rövanş maçında kendini tam anlamıyla evinde hissetmiş olmalı. Sert mücadeleler ve bolca sataşma; tam da Alman oyuncunun sevdiği türden. Ancak Rüdiger, Münihli savunma oyuncusu Josip Stanisic’e karşı bir kez daha açıkça çığırını aşmış görünüyor.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Stanisic'e yaptığı tartışmalı, acı verici ve aslında faul sayılması gereken bir müdahalenin ardından, rekor şampiyonun 4-3 galibiyetinden sonra bile FC Bayern oyuncusunu çileden çıkaran bir olay yaşanmış.

Neuer'in çılgınlığı ve Upamecano'nun kusurlu galası: Real Madrid karşısında Bayern'in notları

  • Stanisic, Rüdiger'e karşı dripling yapıp topu merkezdeki Serge Gnabry'ye pasladı. Ancak Alman stoper, pasın hemen ardından Stanisic'in yan tarafına dirseğini çarptı ve yerde acı içinde kıvranan Hırvat milli oyuncuya görünüşe göre birkaç çirkin söz de söyledi. Hemen ardından Kylian Mbappe'nin golüyle Real 3-2 öne geçti.

    "Benim geldiğimi görüyor ve bana çarpıyor. Eskiden bu durumda avantaj kuralı uygulanırdı ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi maçtan sonra karışık bölgede hâlâ öfkeli olan Stanisic ve sert müdahalesinden sonra Rüdiger'in davranışını da eleştirdi.

    "Yerde yatarken olanlar hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Bunu Toni'ye sorabilirsiniz. Ama bana göre böyle bir şey kabul edilemez," diye öfkelendi Stanisic ve ekledi: "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!"

    Bir muhabirin, Rüdiger'in maçtan sonra açıklama yapmak istemediğini belirtmesi üzerine Stanisic, 33 yaşındaki oyuncunun bunu muhtemelen milli takımda telafi edeceğini tahmin etti ve şunları ekledi: "Ben şimdi kin besleyen biri değilim ve bunu kişisel de almıyorum. Olan oldu ve benim için konu kapandı. Ama böyle bir şey yakışık almaz. Karşı karşıya oynuyor ve birbirinizi tanıyor olsanız da olmasanız da fark etmez."

    • Reklam
    Antonio Rüdiger, son zamanlarda yaşadığı sayısız öfke patlamasının ardından kendini ıslah olmuş gibi gösterdi

    Rüdiger, geçen sezon FC Barcelona ile oynanan kupa finalindeki skandalın ardından yaşadığı bir dizi öfke patlaması ve uzun süreli cezanın ardından, milli takımda son zamanlarda kendini ıslah etmiş gibi görünüyordu. Rüdiger, Mart ayı sonunda Gana ve İsviçre ile oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde FAZ gazetesine verdiği demeçte, "ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen" eleştirileri ciddiye aldığını, "çünkü kendim de açıkça çizgiyi aştığım olaylar yaşadığımı biliyorum" demişti. O, bir kargaşa kaynağı olmak istemediğini, aksine "istikrar ve güven vermek" istediğini belirtmişti.

    Tartışmalar, ona "bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu" bir kez daha göstermişti. 

    Rüdiger ile çarpışmanın hemen ardından Stanisic için maç sona erdi. Devre arasında teknik direktör Vincent Kompany onu oyundan aldı ve yerine Alphonso Davies girdi. Stanisic, maçtan sonra itiraf ettiği üzere, sonuçta bu koruyucu önlemi memnuniyetle karşıladı. 

    Stanisic, Kompany'nin kararına neredeyse minnettar - Bayern teknik direktörü artık cezalı olduğu için kadroda yok

    "Bu, sarı kart nedeniyle alınan bir önlemdi. Geçtiğimiz maçlarda da gördüğümüz gibi, o bizi savunmada korumak istiyor. Çünkü hakemler büyük maçlarda biraz hassasiyetlerini yitirmiş durumda. Ve faul olmasa bile ya da hiçbir şey yapmamış gibi hissedilse bile, sarı-kırmızı kart alabilirsiniz," dedi ve hemen Eduardo Camavinga'ya verilen tartışmalı kırmızı kartı işaret etti. Real oyuncuları maçın bitiminden çok sonraya kadar bu karara öfkelendiler ve bunu maçın kaderini belirleyen bir karar olarak gördüler. "Hakemin ona daha önce sarı kart gösterdiğini bildiğini sanmıyorum. Aksi takdirde bunu yapmazdı," dedi Stanisic bu sahneye ilişkin.

    Bu arada, maç sırasında çok tartışılan kendi sahnesi Bayern için yine de acı sonuçlar doğurdu. Kompany, Rüdiger'in Alman-Hırvat oyuncuya yaptığı faulün çalınmaması üzerine o kadar sinirlendi ki, hakem Vincic ona bu turnuvadaki üçüncü sarı kartını gösterdi. Böylece Belçikalı oyuncu, Bayern'in Paris Saint-Germain'de oynayacağı yarı final ilk maçını kaçıracak. Bu durum, spor direktörü Max Eberl'i bile şaşırttı. "Öyle mi?" diye sordu Eberl, DAZN'de şaşkınlıkla: "Biz 'Harika, hiçbir oyuncu cezalı değil' demiştik - ve şimdi teknik direktör cezalı mı? Tanrı aşkına!"

