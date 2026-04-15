"Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!" Bayern'in yıldızı Josip Stanisic, Real Madrid'den Antonio Rüdiger'e ağır suçlamalarda bulundu

Stanisic, Rüdiger'e karşı dripling yapıp topu merkezdeki Serge Gnabry'ye pasladı. Ancak Alman stoper, pasın hemen ardından Stanisic'in yan tarafına dirseğini çarptı ve yerde acı içinde kıvranan Hırvat milli oyuncuya görünüşe göre birkaç çirkin söz de söyledi. Hemen ardından Kylian Mbappe'nin golüyle Real 3-2 öne geçti.

"Benim geldiğimi görüyor ve bana çarpıyor. Eskiden bu durumda avantaj kuralı uygulanırdı ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi maçtan sonra karışık bölgede hâlâ öfkeli olan Stanisic ve sert müdahalesinden sonra Rüdiger'in davranışını da eleştirdi.

"Yerde yatarken olanlar hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Bunu Toni'ye sorabilirsiniz. Ama bana göre böyle bir şey kabul edilemez," diye öfkelendi Stanisic ve ekledi: "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!"

Bir muhabirin, Rüdiger'in maçtan sonra açıklama yapmak istemediğini belirtmesi üzerine Stanisic, 33 yaşındaki oyuncunun bunu muhtemelen milli takımda telafi edeceğini tahmin etti ve şunları ekledi: "Ben şimdi kin besleyen biri değilim ve bunu kişisel de almıyorum. Olan oldu ve benim için konu kapandı. Ama böyle bir şey yakışık almaz. Karşı karşıya oynuyor ve birbirinizi tanıyor olsanız da olmasanız da fark etmez."