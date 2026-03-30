"Belki Chelsea" - Cesc Fabregas, Serie A'nın gözde takımı Como'da "olağanüstü" bir iş çıkarmasının ardından, Blues veya Barcelona'da teknik direktörlük görevleri için destek görüyor

Fabregas, Como'da futbolcu olarak emekli olduktan sonra ilk olarak kulübün U19 ve B takımlarının başına geçti. Kasım 2023'te, o dönemde henüz UEFA Pro antrenörlük lisansına sahip olmadığı için kendisine özel bir izin verilerek, geçici olarak A takımın başına getirildi.

38 yaşındaki teknik adam, ilgili niteliklere sahip olmasa da, Arsene Wenger, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi isimlerin altında çalışarak yıllar boyunca edindiği paha biçilmez deneyimiyle bu göreve son derece uygun olduğunu kanıtladı.

Fabregas, ilk sezonunun sonunda Como'yu Serie A'ya yükseltti ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Şu anda takımı, Juventus, Roma, Atalanta ve Lazio gibi takımların üzerinde, lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı oldukça yüksek.