"Belki Chelsea" - Cesc Fabregas, Serie A'nın gözde takımı Como'da "olağanüstü" bir iş çıkarmasının ardından, Blues veya Barcelona'da teknik direktörlük görevleri için destek görüyor
Fabregas, Wenger, Guardiola ve Mourinho'nun altında çalıştı
Fabregas, Como'da futbolcu olarak emekli olduktan sonra ilk olarak kulübün U19 ve B takımlarının başına geçti. Kasım 2023'te, o dönemde henüz UEFA Pro antrenörlük lisansına sahip olmadığı için kendisine özel bir izin verilerek, geçici olarak A takımın başına getirildi.
38 yaşındaki teknik adam, ilgili niteliklere sahip olmasa da, Arsene Wenger, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi isimlerin altında çalışarak yıllar boyunca edindiği paha biçilmez deneyimiyle bu göreve son derece uygun olduğunu kanıtladı.
Fabregas, ilk sezonunun sonunda Como'yu Serie A'ya yükseltti ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Şu anda takımı, Juventus, Roma, Atalanta ve Lazio gibi takımların üzerinde, lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı oldukça yüksek.
Fabregas, Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında tutuyor
AC Milan efsanesi ve Serie A'nın duayenlerinden Ambrosini, Jaydee Living işbirliğiyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda, Fabregas'ın Como'da sergilediği performansı nasıl değerlendirdiği sorulduğunda şöyle dedi: “Olağanüstü. Elbette çok para harcadılar. Ancak parayı doğru şekilde harcadılar. Bu her zaman kolay değildir. Cesc'in oynamak istediği stile mükemmel uyan oyuncular buldular. Son iki üç ayda ise Cesc, oyun stiline yeni bir soluk kattı.
“İtalya'da oynamayı severiz, adam adama oynayan birçok takım var. Bu yüzden başka bir çözüm, maçları kazanmanın başka yollarını bulmak zorunda kaldı. Bu yüzden şu anda bulundukları konumda kalmayı hak ediyorlar.”
Fabregas, gelecekte Chelsea, Arsenal mı yoksa Barcelona'nın teknik direktörü olacak?
Şimdi akıllara gelen soru şu: Fabregas, Como'nun başında ne kadar süre kalacak? Dünya futbolunun en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak görülen Fabregas'ın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekeceği tahmin ediliyor.
Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi kulüplerle olan profesyonel bağları göz önüne alındığında, Emirates Stadyumu, Camp Nou veya Stamford Bridge'e geri dönebilir mi?
Dört kez Serie A şampiyonu olan Ambrosini, kendisine bu soru sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Evet, elbette dönebilir. Ama Xabi Alonso'yu bilirsiniz. Xabi Alonso'dan bahsediyorum çünkü bu, onun için eskiden konuştuğumuz türden bir durum. Doğru yeri bulmak zorundasınız.
“Tamam, kulüp sahibi ile konuşmak gerekir. Kendiniz için iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabileceğiniz bir ortam bulmak gerekir. Ve atmosfer de önemli.
“Tabii ki Barcelona iyi bir seçim olur, olabilir. Real Madrid'i bilmiyorum, çünkü Real'in durumu garip. Ama belki Chelsea. Chelsea'nin iyi bir menajeri vardı çünkü Enzo Maresca iyi bir menajerdi. Ne oldu bilmiyorum ama Enzo iyi bir menajer. Cesc'in İtalya liginden ayrılacağından emin değilim. Aceleye gerek yok.”
Stamford Bridge'de Rosenior'a yöneltilen sorular
Hansi Flick'in yakın zamanda Barcelona'daki görevinden ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok; sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılacağı bildiriliyor. Öte yandan Mikel Arteta, Arsenal'i Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları için yarışa sokmuş durumda.
Ancak, çok da uzak olmayan bir gelecekte Chelsea'de bir pozisyon açılabilir. Liam Rosenior'a, Blues'taki görevinin henüz üçüncü ayında rahatsız edici sorular soruluyor ve 2026 yazında Londra'nın batısında bir değişiklik daha yapılması durumunda, Fabregas - Frank Lampard gibi isimlerle birlikte - bu pozisyon için değerlendirmeye alınabilir.