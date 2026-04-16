Çeviri:
"Belirsiz vizyon" - Chelsea Taraftarlar Derneği, açık mektupta BlueCo'nun "tutarsız" yönetim tarzını sert bir dille eleştirdi
İletişim kopması
Chelsea Supporters’ Trust (CST), Amerikalı iş adamı Todd Boehly’nin liderliğindeki BlueCo sahiplik grubu yönetimindeki kulübün gidişatı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Perşembe günü yayınlanan uzun bir açık mektupta CST, bilet fiyatlandırmasından genel şeffaflık eksikliğine kadar uzanan sorunlara değinerek, kulüp yönetimi ile taraftarlar arasında giderek artan bir kopukluğa dikkat çekti. Grup, taraftarların “olağanüstü aksaklıklar ve harcamalarla sonuçlanan bir stratejiye” neden güvenmeye devam etmeleri gerektiğini sorguladı.
Mektup, Cumartesi günü Manchester United ile oynanacak yüksek profilli maç öncesinde Stamford Bridge'de planlanan protestoların habercisi niteliğinde. CST'ye göre, maça giden taraftarların hayal kırıklıkları bir dönüm noktasına ulaştı, çünkü kulübün geleneksel kimliğinin, henüz somut bir istikrar veya başarı sağlamamış deneysel bir çoklu kulüp modeli uğruna feda edildiğini düşünüyorlar.
Uzun vadeli stratejiye ilişkin sorular
2022'deki devralımdan bu yana transfer ücretlerine yapılan yaklaşık 1,5 milyar sterlinlik muazzam yatırıma rağmen, Chelsea'nin performans seviyesi büyük dalgalanmalar gösterdi. Kulüp, geçtiğimiz mali yılda Premier Lig rekoru niteliğinde 262,4 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar kaydetti; bu durum, spor alanındaki zorluklarına finansal açıdan da bir baskı ekledi. CST, şikayetlerinin sadece kötü sonuçlara bir tepki olmadığını, aksine mevcut yönetim felsefesiyle ilgili temel bir anlaşmazlık olduğunu vurguluyor.
CST, "Bu endişeler kısa vadeli sonuçlardan kaynaklanmıyor ve bu sonuçlarla da çözülmeyecek" dedi. "Bu endişeler kulübün temel yönelimi ile ilgili ve sahadaki dalgalanmalardan bağımsız olarak devam edecek. Taraftarların endişesinin merkezinde basit bir nokta var: mevcut model, taraftar kitlesinden büyük bir inanç talep ederken, karşılığında çok az netlik sunuyor. Taraftarlar, durmak bilmeyen bir kargaşaya tanık oldu. Oyuncular, teknik direktörler, personel ve yapılar hızla değişti. Bu durum, uzun vadeli bir planın parçası olarak sunuldu."
Stamford Bridge'de kimlik krizi
BlueCo yönetimindeki geçiş sürecinde teknik direktör koltuğunda sık sık değişiklikler yaşandı; en son Aralık ayında Enzo Maresca’nın ayrılmasıyla bu süreç devam etti ve ardından Liam Rosenior yönetiminde takım son altı maçının beşini kaybettiği zorlu bir dönem yaşandı. Ancak CST için asıl sorun, tutarlı bir kimliğin eksikliği olmaya devam ediyor.
Mektupta, "Ancak dört yıl geçmesine rağmen, bu planın tanınabilir bir Chelsea kimliğini korurken nasıl sürdürülebilir bir başarı sağlayacağına dair yeterince net veya ikna edici bir açıklama hala yok" denildi. "Vizyon belirsiz, uygulaması tutarsız ve liderlik yeterince hesap verebilir değil. Chelsea taraftarları sadece her yıl kazanılmasını istemiyor. Her zaman destekledikleri kulübü tanımak istiyorlar. Şu anda çok fazla kişi bunu yapamıyor. Bu güven kaybı sadece futbol meseleleriyle sınırlı değil. Taraftarların kulübü nasıl deneyimlediklerine de uzanıyor."
Çoklu kulüp modeli eleştirilerin hedefinde
Manchester United maçı için planlanan protesto, özellikle Fransız takımı Strasbourg taraftarlarıyla ortak bir girişim olarak düzenlenecek. Her iki kulüp de BlueCo çatısı altında yer alıyor ve Fransa’daki taraftarlar da çoklu kulüp sahipliği modeline karşı seslerini yüksek sesle duyuruyorlar. Bu uluslararası dayanışma gösterisi, sahiplerin küresel iş hırsları ile ilgili taraftar kitlelerinin yerel değerleri arasındaki giderek genişleyen uçurumu vurguluyor.
Strasbourg taraftarlarıyla koordinasyon kurarak CST, Chelsea'deki sorunların BlueCo yapısı içindeki daha geniş bir sistemik sorunun belirtisi olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Blues, sezonun en önemli iç saha maçlarından birine hazırlanırken, odak noktası yönetici locası ve kulüp sahiplerinin taraftarların şu anda talep ettiği "şeffaflık" ve "hesap verebilirlik"i sağlayıp sağlamayacağı üzerinde kalmaya devam ediyor.