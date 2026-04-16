"Belirsiz vizyon" - Chelsea Taraftarlar Derneği, açık mektupta BlueCo'nun "tutarsız" yönetim tarzını sert bir dille eleştirdi

Chelsea Supporters’ Trust (CST), Amerikalı iş adamı Todd Boehly’nin liderliğindeki BlueCo sahiplik grubu yönetimindeki kulübün gidişatı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Perşembe günü yayınlanan uzun bir açık mektupta CST, bilet fiyatlandırmasından genel şeffaflık eksikliğine kadar uzanan sorunlara değinerek, kulüp yönetimi ile taraftarlar arasında giderek artan bir kopukluğa dikkat çekti. Grup, taraftarların “olağanüstü aksaklıklar ve harcamalarla sonuçlanan bir stratejiye” neden güvenmeye devam etmeleri gerektiğini sorguladı.

Mektup, Cumartesi günü Manchester United ile oynanacak yüksek profilli maç öncesinde Stamford Bridge'de planlanan protestoların habercisi niteliğinde. CST'ye göre, maça giden taraftarların hayal kırıklıkları bir dönüm noktasına ulaştı, çünkü kulübün geleneksel kimliğinin, henüz somut bir istikrar veya başarı sağlamamış deneysel bir çoklu kulüp modeli uğruna feda edildiğini düşünüyorlar.



