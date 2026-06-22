Belçikalı Jeremy Doku baba oldu - L'Equipe, rahatsız edici açıklamalardan uzak duruyor

"Jeremy Doku ve ailesine ilk oğulları Praise'in doğumu nedeniyle en içten tebriklerimizi sunuyoruz," diye yazdı Kırmızı Şeytanlar Instagram'da. 24 yaşındaki oyuncunun, "takım doktorunun onayı ve eşliğinde" Londra'ya gittiği ve "bu özel günde eşinin yanında olmak için" oraya gittiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Doku’nun bu kararı eleştirilere de maruz kalmıştı; özellikle gazeteci France Pierron’un açıklamaları büyük tepki uyandırmıştı. Pierron, “Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece figüran rolü oynadığı iğrenç bir andır” demişti: “Sen bir Dünya Kupası’na katılma şansına sahipsin. Bu konumda olmak için her şeyini feda edecek yüzlerce futbolcu var."