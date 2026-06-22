24 yaşındaki oyuncu Londra'ya uçtu ve bu büyük anı yaşadı; Salı günü takıma yeniden katılması bekleniyor. Belçika Futbol Federasyonu Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Doku'nun takımla birlikte grup aşamasının son maçına hazırlanacağını duyurdu.
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Belçikalı Jeremy Doku baba oldu - L'Equipe, rahatsız edici açıklamalardan uzak duruyor
"Jeremy Doku ve ailesine ilk oğulları Praise'in doğumu nedeniyle en içten tebriklerimizi sunuyoruz," diye yazdı Kırmızı Şeytanlar Instagram'da. 24 yaşındaki oyuncunun, "takım doktorunun onayı ve eşliğinde" Londra'ya gittiği ve "bu özel günde eşinin yanında olmak için" oraya gittiği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Doku’nun bu kararı eleştirilere de maruz kalmıştı; özellikle gazeteci France Pierron’un açıklamaları büyük tepki uyandırmıştı. Pierron, “Doğum, babanın hiçbir işe yaramadığı, sadece figüran rolü oynadığı iğrenç bir andır” demişti: “Sen bir Dünya Kupası’na katılma şansına sahipsin. Bu konumda olmak için her şeyini feda edecek yüzlerce futbolcu var."
L'Equipe, Doku'dan özür diledi
Pierron’un çalıştığı televizyon kanalına ait Fransız spor gazetesi L’Equipe, daha sonra bu açıklamalardan uzaklaştı. L’Equipe, bu ifadelerin “grubun değerleriyle büyük ölçüde çeliştiğini” belirtti. Gazete, “ilgili futbolcudan ve ayrıca tüm izleyicilerden” özür diledi.
Almanya milli takım oyuncusu Nadiem Amiri ise Doku'yu anlayabiliyor. Pazartesi günü DFB kampında konuşan iki çocuk babası, “onun eleştirilmesini hiç anlayamıyorum” dedi: “Tüm babalar bunun ne kadar özel bir an olduğunu bilir. Bu çok yoğun bir an, karısı da ona ihtiyaç duyar.”
"Kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez," diye vurgulamıştı Doku. İlk olarak belirlenen doğum tarihi, Dünya Kupası'nın eleme turlarının tam ortasına denk geliyordu. Şu anda grup üçüncü sırada yer alan Belçika'nın Doku ile birlikte eleme turlarına yükselip yükselemeyeceği, önümüzdeki Cumartesi günü Vancouver'da Yeni Zelanda ile oynanacak maçta belli olacak.