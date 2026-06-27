Belçika, Yeni Zelanda’yı 5-1’lik skorla ezip geçerek G Grubu’nun zirvesine yükseldi ve bu yaz izlenmesi gereken takımlar arasında yerini yeniden aldı. Grubun dördüncü sıradaki takımı karşısında elde edilen bu tek galibiyet, takımın karşı karşıya kaldığı tüm şüpheleri ortadan kaldırmayacak olsa da, Belçika’nın Dünya Kupası’nın bir sonraki aşamasına girerken bir miktar özgüven kazanmasına kesinlikle yardımcı olacaktır.

Eski nesil oyuncular bu başarıya katkıda bulundu. Kevin De Bruyne, taraftarların yıllardır izlediği türden bir gol atarak takımın gollerinden birine imza attı. Ardından, yedek kulübesinden oyuna giren Romelu Lukaku, sahaya çıktıktan sadece birkaç saniye sonra attığı müthiş bir kafa vuruşuyla galibiyete son noktayı koydu. Bu ikili yıllardır üzerlerine düşeni yapıyor, ancak Cuma günü onlara yardım edenler de vardı.

Ancak maçın yıldızı Leandro Trossard’dı. Kanat oyuncusu, devre aralarının her iki tarafında birer gol atarak Belçika’nın hücumunu gerçek anlamda sürükledi. İkinci Dünya Kupası’nda forma giyen Trossard, “altın nesil” tartışmalarının son günlerinde takıma katılmıştı ve bu kez tartışmasız Maçın Adamı oldu.

Görünüşe göre herkes üzerine düşeni yaptı. Alexis Saelemaekers beşinci golcüyü oluşturdu. Jeremy Doku kanatta ortalığı kasıp kavurdu. Charles De Ketelaere forvet hattında güçlü bir varlık gösterirken, Hans Vanaken orta sahayı yönetti.

Belçika uzun zamandır yıldızlardan oluşan bir takımdı ve hâlâ da öyle. Cuma günü, bu yıldızlar bir araya gelerek takımı tekrar rayına oturturken, yardımcı oyuncuların da büyük katkısı oldu.

GOAL, Vancouver’daki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...