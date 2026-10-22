İri yapılı forvet, kariyeri boyunca bazı rahatsız edici sorularla karşı karşıya kaldı. Sıra dışı fiziksel özelliklere sahip Lukaku’nun potansiyelini tam anlamıyla kullanabildiğine herkes ikna olmuş değil.

Ancak Lukaku, West Brom, Everton, Manchester United ve Chelsea’de oynadığı dönemlerde Premier League’de 100’den fazla gol attı. Inter ve Napoli’de geçirdiği verimli dönemlerde de iki kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Belçika formasıyla çıktığı 135 maçta 94 gol atarak ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lukaku, 33 yaşında da yavaşlama belirtisi göstermiyor. Türk futbolunun güçlü kulüplerinden biriyle bir yıllık sözleşmeye 2026 yazında imza attı.

Şimdiye kadar skor katkısının sınırlı kaldığı Türkiye’de de kendisinden şüphe duyanlar var. Ancak Lukaku, kendisini hemen gözden çıkaranlara en iyi yanıtı vermeyi alışkanlık hâline getirdi.