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Belçika'ya uyarı: 94 gol atan Romelu Lukaku emekli olduğunda “büyük sıkıntı” yaşayacak. Eski Chelsea ve Manchester United forveti “en iyilerden biri” olarak görülüyor
Lukaku'nun Premier League'de 100'den fazla golü ve iki Serie A şampiyonluğu var
İri yapılı forvet, kariyeri boyunca bazı rahatsız edici sorularla karşı karşıya kaldı. Sıra dışı fiziksel özelliklere sahip Lukaku’nun potansiyelini tam anlamıyla kullanabildiğine herkes ikna olmuş değil.
Ancak Lukaku, West Brom, Everton, Manchester United ve Chelsea’de oynadığı dönemlerde Premier League’de 100’den fazla gol attı. Inter ve Napoli’de geçirdiği verimli dönemlerde de iki kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Belçika formasıyla çıktığı 135 maçta 94 gol atarak ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lukaku, 33 yaşında da yavaşlama belirtisi göstermiyor. Türk futbolunun güçlü kulüplerinden biriyle bir yıllık sözleşmeye 2026 yazında imza attı.
Şimdiye kadar skor katkısının sınırlı kaldığı Türkiye’de de kendisinden şüphe duyanlar var. Ancak Lukaku, kendisini hemen gözden çıkaranlara en iyi yanıtı vermeyi alışkanlık hâline getirdi.
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Lukaku’nun kariyer karnesi hak ettiği takdiri görüyor mu?
Lukaku'nun daha fazlasını yapıp yapamayacağı sorulan ve GOAL'a Bitranked.com'un katkılarıyla özel açıklamalarda bulunan Belçikalı efsane Albert şunları söyledi: “Lukaku, Belçika tarihinin en iyi forvetlerinden biri.
“Forma giydiği her kulüpte başarılı oldu. Harika goller attı, çok sayıda gol kaydetti. Son 15 yıldır millî takımda ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık çünkü onun yerini dolduracak kimsemiz yok.
“Lukaku, [Kevin] De Bruyne ve [Thibaut] Courtois bıraktığında altın jenerasyondan geriye kalan son üç oyuncu da gitmiş olacak. Bu üçü bıraktığında büyük sıkıntı yaşayacağız çünkü dünya çapında oyuncular olan ve hâlâ öyle olan bu isimlerin yerini dolduracak oyuncularımız yok.”
İri yapılı forvet, İngiliz futbolunda sert eleştirilere maruz kaldığını düşünüyor
Lukaku, Everton'a 28 milyon sterline (37 milyon dolar), United'a 75 milyon sterline (100 milyon dolar), Chelsea'ye ise Stamford Bridge'e ikinci kez döndüğünde 97,5 milyon sterline (130 milyon dolar) mal oldu. İngiltere'nin en üst liginde 121 gol attı ancak liglerin en zorlusunda güçlü yönlerinin her zaman takdir edilmediğini düşünüyor.
Daha önce Friends of Sports podcast'ine şöyle demişti: “Hep şöyle oldu: Biri hakkınızda bir şey söylediğinde futbolcu olarak buna karşılık vermezseniz herkes bunu alıp yayar. Benim başıma gelen de buydu.
“İngiltere'deyken hakkımda söylenenleri hatırlıyorum: ‘Tembel, çok çalışmıyor, lider değil, bencil, ilk dokunuşu kötü, topu tutamıyor, vesaire vesaire.’ Inter'de iki yıl oynadım: ‘Sırtı dönük oyunda dünyanın en iyisi, ilk beşte!’
“İngiltere'de beni belli bir kalıba sokmak istediler. Benim fiziğimde birini görünce yeni Drogba olduğunu düşünüyorlar ve Didier yaptıklarını yaptığı için benim de aynısını yapmam gerektiğini sanıyorlar. Ben öyle değilim. Didier daha çok sırtı dönük oynardı; top ona nereden gelirse gelsin topu tutabilirdi. Benim oyun tarzım bu değildi. Bırakın savunmanın arkasına koşumu yapayım, topu önüme atın.”
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33 yaşındaki Lukaku'yu gelecekte neler bekliyor?
Teknik direktörler onu her zaman en verimli şekilde kullanmamış olsa da Lukaku, rakip savunmalara korku salmanın bir yolunu buldu ve bunun için büyük takdiri hak ediyor. Tarih kitaplarındaki yerini şimdiden garantiledi.
2027 yazında serbest oyuncu olmaya doğru ilerleyen Lukaku'nun profesyonel kariyerinin ne zaman sona ereceği ve Belçika'nın 9 numaralı formasının başkasına devredileceği günün ne zaman geleceği henüz belli değil.
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