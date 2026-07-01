Belçika-Senegal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son anda kurtuldular! Kevin De Bruyne ve arkadaşlarının cezasız kalan berbat bir performans sergilemesinin ardından, Youri Tielemans Dünya Kupası’nda olağanüstü bir geri dönüşe imza attı

Her iki takım da bir önceki maçlarında beşer gol atmış olarak bu karşılaşmaya çıktı, ancak bu ivmeyi devreye sokarak ilk yarıyı domine etmeyi başaran taraf Senegal oldu. Thibaut Courtois’nın bir ortayı eliyle uzaklaştırması sonucu top Ismaila Sarr’ın önüne düştüğünde, Crystal Palace forveti takımı öne geçirme fırsatını yakaladı, ancak şutu direkten geri döndü.

Sarr, ilk yarının ortalarında yine direklerin önünden geri döndü, ancak Habib Diarra en hızlı tepkiyi vererek seken topu ağlara gönderdi. Teranga Aslanları, devreye önde girmeyi hak etmişti; Belçika'nın beraberliğe en yakın anı ise Maxim De Cuyper'in Mory Diaw'ı uçarak kurtarmaya zorlayan uzak mesafeli şutuydu.

Rudi Garcia, devre arasında Lukaku’yu oyuna sürdü, ancak bu değişiklik maçın gidişatını değiştiremedi ve Sarr, derin bir pası yakalayıp Courtois’yı geçerek Senegal’in üstünlüğünü ikiye katladı.

Garcia, yıldız oyuncuları Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku'yu oyuna sokarak tepki gösterdi; ancak bu hamlenin takımın geri kalanını harekete geçirmek amacıyla yapılmış olması durumunda bile, pek bir etkisi olmadı. Bununla birlikte, Courtois'nın Sadio Mane'nin şutunu kurtarmasının ardından, Belçika maçın bitimine dört dakika kala Thomas Meunier'in ortasını Lukaku'nun yakın direğe yönlendirmesiyle skoru bir farka indirdi.

Üç dakika sonra ise Diaw, Leandro Trossard'ın ortasını uzaklaştıramayınca Tielemans boş kaleye kafayla golü attı ve geri dönüş tamamlandı.

Uzatmalarda her iki takım da gol fırsatları yakaladı. Uzatma süresinin son dakikalarında VAR müdahalesi sonucunda Tielemans'a yapılan faul nedeniyle Belçika'ya penaltı verildi ve Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, Diaw'ı ters köşeye göndererek inanılması güç bir galibiyeti garantiledi.

GOAL, Seattle'daki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...