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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Belçika-Senegal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son anda kurtuldular! Kevin De Bruyne ve arkadaşlarının cezasız kalan berbat bir performans sergilemesinin ardından, Youri Tielemans Dünya Kupası’nda olağanüstü bir geri dönüşe imza attı

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Belçika
Dünya Kupası
Y. Tielemans
FEATURES
Belçika - Senegal

Belçika, Çarşamba günü Dünya Kupası son 32 turunda geriye düşmesine rağmen Senegal’i 3-2 yenerek, Dünya Kupası tarihinin en dikkat çekici geri dönüşlerinden birine imza attı. Kırmızı Şeytanlar 85 dakika boyunca berbat bir performans sergiledi ve 2-0 geride kalarak elenmeye doğru ilerliyordu; ancak Romelu Lukaku ve Youri Tielemans skoru eşitledi. Ardından Tielemans, uzatmaların uzatma dakikalarında penaltıdan golü atarak takımını son 16 turuna taşıdı.

Her iki takım da bir önceki maçlarında beşer gol atmış olarak bu karşılaşmaya çıktı, ancak bu ivmeyi devreye sokarak ilk yarıyı domine etmeyi başaran taraf Senegal oldu. Thibaut Courtois’nın bir ortayı eliyle uzaklaştırması sonucu top Ismaila Sarr’ın önüne düştüğünde, Crystal Palace forveti takımı öne geçirme fırsatını yakaladı, ancak şutu direkten geri döndü.

Sarr, ilk yarının ortalarında yine direklerin önünden geri döndü, ancak Habib Diarra en hızlı tepkiyi vererek seken topu ağlara gönderdi. Teranga Aslanları, devreye önde girmeyi hak etmişti; Belçika'nın beraberliğe en yakın anı ise Maxim De Cuyper'in Mory Diaw'ı uçarak kurtarmaya zorlayan uzak mesafeli şutuydu.

Rudi Garcia, devre arasında Lukaku’yu oyuna sürdü, ancak bu değişiklik maçın gidişatını değiştiremedi ve Sarr, derin bir pası yakalayıp Courtois’yı geçerek Senegal’in üstünlüğünü ikiye katladı.

Garcia, yıldız oyuncuları Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku'yu oyuna sokarak tepki gösterdi; ancak bu hamlenin takımın geri kalanını harekete geçirmek amacıyla yapılmış olması durumunda bile, pek bir etkisi olmadı. Bununla birlikte, Courtois'nın Sadio Mane'nin şutunu kurtarmasının ardından, Belçika maçın bitimine dört dakika kala Thomas Meunier'in ortasını Lukaku'nun yakın direğe yönlendirmesiyle skoru bir farka indirdi.

Üç dakika sonra ise Diaw, Leandro Trossard'ın ortasını uzaklaştıramayınca Tielemans boş kaleye kafayla golü attı ve geri dönüş tamamlandı.

Uzatmalarda her iki takım da gol fırsatları yakaladı. Uzatma süresinin son dakikalarında VAR müdahalesi sonucunda Tielemans'a yapılan faul nedeniyle Belçika'ya penaltı verildi ve Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, Diaw'ı ters köşeye göndererek inanılması güç bir galibiyeti garantiledi.

GOAL, Seattle'daki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (5/10):

    Bir ortayı etkili bir şekilde kontrol edemediği için Sarr'a neredeyse açılış golünü hediye ediyordu. Her iki golde de elinden pek bir şey gelmedi, ancak 2-0'da Mane'nin şutunu kurtararak Belçika'yı maçta tuttu.

    Timothy Castagne (4/10):

    Tüm maç boyunca Mane'yi kontrol altına alamadı ve Al-Nassr'ın kanat oyuncusuna baskı yapamaması ilk golün atılmasına yol açtı. De Cuyper oyundan çıktıktan sonra sol bek pozisyonunda daha iyi görünüyordu.

    Brandon Mechele (4/10):

    Hız eksikliği nedeniyle savunmadaki diğer oyunculardan daha geriye çekilmek zorunda kaldı ve Sarr'ı ofsayt pozisyonundan çıkardığı için ikinci golün atılmasına neden oldu. Sarı kart gördü.

    Arthur Theate (5/10):

    İlk golün hazırlık aşamasında Sarr'a hava topu mücadelesinde yenildi ve ikinci golde de Senegalli forvetin hızına ayak uyduramadı. Ancak, inişli çıkışlı bir performans sergilese de birkaç önemli müdahale yaptı.

    Maxim De Cuyper (3/10):

    Defansif açıdan çok kötüydü; top kontrolü bazen onu yüzüstü bıraktı ve son pasları zayıftı. İlk yarıda Diaw'ı iyi bir kurtarışa zorladı, ancak bunun dışında son derece kötüydü.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Hans Vanaken (5/10):

    Orta sahada temiz ve düzenli bir oyun sergiledi ancak topu elindeyken nadiren risk aldı. İkinci yarının ortasına gelmeden oyundan alındı.

    Youri Tielemans (7/10):

    Çoğu zaman istediği gibi oyunun temposunu belirleyemedi; ileriye doğru pasları ve ceza sahasına yaptığı ortalar büyük ölçüde isabetsizdi. Beraberlik golünü kafayla atarken büyük cesaret gösterdi ve birdenbire orta sahada çok daha etkili bir oyuncu haline geldi. Yakın direğe doğru akıllı bir koşuyla penaltı kazandıktan sonra, penaltıyı muhteşem bir şekilde gole çevirdi.

    Kevin De Bruyne (3/10):

    Kariyerinin önceki dönemlerinde sergilediği performansa kıyasla çok geride kaldı. İlk yarıda, performansını özetleyen bir şutu barın çok üstünden dışarıya attı. Maçın 60. dakikası dolmadan oyundan alındı.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Saldırı

    Leandro Trossard (7/10):

    Maça parlak bir başlangıç yaptı ancak Belçika onu yeterince topa ulaştıramadı. İkinci su molası öncesinde Tielemans ile çarpıştığında hayal kırıklığını dışa vurdu, ancak kaptanının beraberlik golünü atmasını sağlayan ortayı yaparak tepki gösterdi. Onana ile değiştirilmeden önce uzatmalarda galibiyet golünü atabilecek en olası isim gibi görünüyordu.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Bu turnuvada ilk kez değil, forvette herhangi bir odak noktası olamadı ve oyunun kenarında kaldı. İlk yarıda Lukaku'nun yerine oyundan çıktı.

    Jeremy Doku (4/10):

    Birkaç tehlikeli dripling yaptı ancak kayda değer bir pozisyon yaratamadı. Yine de sadece 55 dakika sonra oyundan alınması sürpriz oldu.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Romelu Lukaku (7/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ancak yakın direğin önünden topu çalarak skoru 2-1'e getirene kadar oyuna dahil olmakta zorlandı. O andan itibaren canlandı ve Senegal savunmasına sorunlar çıkardı.

    Nicolas Raskin (5/10):

    De Bruyne'nin yerine oyuna girdikten sonra orta sahadaki performansında göze çarpan bir şey yoktu.

    Dodi Lukebakio (7/10):

    Sağ kanattan bolca tehlike yarattı. Belçika'nın geri dönüşü başlamadan kısa bir süre önce kavisli bir vuruşla gole çok yaklaştı ve uzatmalarda topu üst direğe çarptırdığında gol atması gerekirdi.

    Diego Moreira (7/10):

    Maçın 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Vanaken'in yerine oyuna girerek sol kanatta Belçika'ya canlılık kattı. Kendine güveni her halinden belliydi.

    Thomas Meunier (7/10):

    Sağ kanattan ilerleyip Lukaku'nun golüne asist yaptı. Uzatmalar boyunca da rakip savunmaya tehdit oluşturmaya devam etti.

    Amadou Onana (6/10):

    Uzatma süresi nedeniyle yaklaşık 20 dakika sahada kaldı ve orta sahada bazı güzel paslar sergiledi.

    Rudi Garcia (6/10):

    Takımı maçın büyük bir bölümünde berbat bir performans sergiledi ve oyuncu değişiklikleri şaşkınlık yaratsa da sonuçta işe yaradı. Şans mıydı, doğru karar mıydı? Kim bilebilir ki.