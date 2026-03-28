Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Mauricio Pochettino'nun takımına karşı oynanacak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına hazırlanırken, ABD Milli Takımı'nın "saldırgan" bir oyun sergileyeceğini öngörüyor
Atlanta'da tanıdık rakipler karşı karşıya geliyor
De Bruyne, yeni teknik direktörlük kadrosu altında ABD milli takımının sahaya ne kadar yüksek bir tempo getireceği konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. De Bruyne, "Ülke çapında Dünya Kupası'na hazır olduklarını göstermek isteyeceklerdir, çünkü bu büyük bir etkinlik ve üzerlerinde büyük bir baskı olacak" dedi. "Bu yüzden onların agresif olmasını bekliyorum ve bununla nasıl başa çıkacağımızı görmek bizim için iyi olacak çünkü elemelerde belki de düşük blokta oynamış birçok takımla karşılaştık ve belki şimdi tam tersi olacak, bu yüzden bizim için iyi olabilir."
Uluslar Ligi döngüsünü kırmak
UEFA Uluslar Ligi'nin başlatılmasıyla birlikte, konfederasyonlar arası dostluk maçları modern futbolda nadir bir olay haline geldi. Avrupa ülkeleri genellikle birbirleriyle karşılaşmak zorunda kaldığından, Belçika'nın Kuzey Amerikalı bir rakiple karşılaşma fırsatı, teknik direktör Rudi Garcia için taktiksel açıdan bir nefes alma fırsatı niteliğinde. Belçika, 2024 yılından bu yana Avrupa dışında FIFA sıralamasında ilk 30'da yer alan bir takımla karşılaşmadı.
USMNT, Pochettino yönetiminde kimliğini hala oluşturma aşamasında olsa da, Katar'daki Belçika'nın performansını geride bırakan bir Dünya Kupası geçmişine sahiptir. Amerikalılar 2022'de son 16 turuna yükselirken, Kırmızı Şeytanlar'ın "Altın Kuşağı" grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmişti. Bu maç, Belçika Futbol Federasyonu'nun Avrupa eleme gruplarının öngörülebilir ritminden uzaklaşmak ve kadroyu çeşitli oyun tarzlarına karşı test etmek için gösterdiği bilinçli bir çabayı temsil ediyor.
Pochettino, "dostluk maçı" tanımını reddediyor
ABD Milli Takımı kampından gelen açıklamalar, bu maçın rekabet havasını daha da kızıştırdı. Pochettino, oyuncularından beklediği zihniyet konusunda açık sözlü davranarak, döngünün bu aşamasında bu büyüklükteki bir maç için "hazırlık maçı" teriminin yanlış bir adlandırma olduğunu ima etti. Takımının sahadaki her dakikayı sporun en büyük sahnesi için bir sınav olarak görmesini istiyor.
Pochettino, bu maçların dostluk maçı olarak adlandırılmaması gerektiğini, bunun yerine "gayri resmi maçlar" olarak adlandırılması gerektiğini öne sürdü; çünkü dostluk maçında arkadaşlara karşı oynarsınız, ancak Atlanta'da durum hiç de öyle değil. Bu iki takım da, yaklaşan Dünya Kupası'na hazır olduklarını göstermek için kazanmak istiyor. ABD Milli Takımı için bu, elit takımlarla boy ölçüşebileceklerini kanıtlama şansı; Belçika için ise bu yaz karşılaşacakları iklim ve yoğunluğa uyum sağlama şansı.
Kırmızı Şeytanlar için taktiksel bir dönüşüm
Belçika’nın eleme serüveni, Galler, Lihtenştayn, Kazakistan ve Kuzey Makedonya gibi takımlarla oynanan maçlarla nispeten sorunsuz geçti. Bu karşılaşmalar turnuvaya katılma hakkını garantilese de, yüksek pres ve yüksek yoğunluklu bir hazırlık açısından pek bir şey sunmadı. Pochettino yönetimindeki bir takıma karşı oynamak, De Bruyne’nin son dönem programlarında eksik olduğunu düşündüğü tam da bu “agresif” uyarıcıyı sağlıyor.
Atlanta'daki maç, teknik direktör Garcia'nın taktiklerini geliştirmek için hayati bir deneme alanı görevi görüyor. Dünya Kupası yaklaşırken, düşük blokta kalmayı reddeden bir rakiple başa çıkma becerisi son derece önemli. De Bruyne'nin de belirttiği gibi, stil değişikliği, Red Devils'ın Avrupa dışı taktik sistemlerine uyum sağlamakta zorlandıkları geçmiş turnuvalardaki hataları tekrarlamamaları için tam da ihtiyaç duydukları şey.