Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Mauricio Pochettino'nun takımına karşı oynanacak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçına hazırlanırken, ABD Milli Takımı'nın "saldırgan" bir oyun sergileyeceğini öngörüyor

UEFA Uluslar Ligi'nin başlatılmasıyla birlikte, konfederasyonlar arası dostluk maçları modern futbolda nadir bir olay haline geldi. Avrupa ülkeleri genellikle birbirleriyle karşılaşmak zorunda kaldığından, Belçika'nın Kuzey Amerikalı bir rakiple karşılaşma fırsatı, teknik direktör Rudi Garcia için taktiksel açıdan bir nefes alma fırsatı niteliğinde. Belçika, 2024 yılından bu yana Avrupa dışında FIFA sıralamasında ilk 30'da yer alan bir takımla karşılaşmadı.

USMNT, Pochettino yönetiminde kimliğini hala oluşturma aşamasında olsa da, Katar'daki Belçika'nın performansını geride bırakan bir Dünya Kupası geçmişine sahiptir. Amerikalılar 2022'de son 16 turuna yükselirken, Kırmızı Şeytanlar'ın "Altın Kuşağı" grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmişti. Bu maç, Belçika Futbol Federasyonu'nun Avrupa eleme gruplarının öngörülebilir ritminden uzaklaşmak ve kadroyu çeşitli oyun tarzlarına karşı test etmek için gösterdiği bilinçli bir çabayı temsil ediyor.



