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New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

Belçika’nın Yeni Zelanda Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Leandro Trossard parladı; Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku ise çok ihtiyaç duyulan bu ezici galibiyette eski günlerini hatırlattı

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Belçika
Dünya Kupası
FEATURES
Yeni Zelanda - Belçika
Yeni Zelanda

Görünüşe göre Belçika, işleri yoluna koyabilir. “Altın nesil”den söz edilmesinin üzerinden epey zaman geçti ve, dürüst olmak gerekirse, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçın sonuçları, Kırmızı Şeytanlar’ın zamanının geçtiği izlenimini daha da pekiştirdi. Ancak Cuma günü Yeni Zelanda ile oynanacak grup aşaması son maçı bir gösterge olarak alınırsa, Belçika’nın eski nesil oyuncuları bu turnuvada son bir hamle yapabilir.

Belçika, Yeni Zelanda’yı 5-1’lik skorla ezip geçerek G Grubu’nun zirvesine yükseldi ve bu yaz izlenmesi gereken takımlar arasında yerini yeniden aldı. Grubun dördüncü sıradaki takımı karşısında elde edilen bu tek galibiyet, takımın karşı karşıya kaldığı tüm şüpheleri ortadan kaldırmayacaktır; ancak Belçika’nın Dünya Kupası’nın bir sonraki aşamasına girerken bir miktar özgüven kazanmasına kesinlikle yardımcı olacaktır.

Eski nesil oyuncular bu başarıya katkıda bulundu. Kevin De Bruyne, taraftarların yıllardır izlediği türden bir gol atarak skora katkıda bulundu. Ardından, yedek kulübesinden oyuna giren Romelu Lukaku, sahaya çıktıktan sadece birkaç saniye sonra attığı müthiş bir kafa vuruşuyla galibiyete son noktayı koydu. Bu ikili yıllardır üzerlerine düşeni yapıyor, ancak Cuma günü onlara yardım edenler de vardı.

Ancak maçın yıldızı Leandro Trossard’dı. Kanat oyuncusu, devre aralarının her iki tarafında birer gol atarak Belçika’nın hücumunu gerçek anlamda sürükledi. İkinci Dünya Kupası’nda forma giyen Trossard, “altın nesil” tartışmalarının son günlerinde takıma katılmıştı ve bu kez tartışmasız Maçın Adamı oldu.

Görünüşe göre herkes üzerine düşeni yaptı. Alexis Saelemaekers beşinci golcüyü oluşturdu. Jeremy Doku kanatta ortalığı kasıp kavurdu. Charles De Ketelaere forvet hattında güçlü bir varlık gösterirken, Hans Vanaken orta sahayı yönetti.

Belçika uzun zamandır yıldızlardan oluşan bir takımdı ve hâlâ da öyle. Cuma günü, bu yıldızlar bir araya gelerek takımı tekrar rayına oturturken, yardımcı oyuncuların da büyük katkısı oldu.

GOAL, Vancouver’daki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    İlk iki maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptıktan sonra bu maçta pek bir şey yapmasına gerek kalmadı. Yeni Zelanda maçı çevirmek için çabalarken ikinci yarının başında bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Sol kanatta gerçek bir varlık gösterdi. Top varken de yokken de takıma büyük katkı sağladı.

    Arthur Theate (6/10):

    Paslarında akıcıydı ve savunma tarafında da oldukça rahat bir maç geçirdi.

    Brandon Mechele (7/10):

    Yine savunma açısından pek işi yoktu, ancak Belçika topu elinde tutarken genellikle topu kontrol eden oyuncu oydu.

    Timothy Castagne (6/10):

    Oldukça iyiydi. Önemli bir not yok.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Hans Vanaken (7/10):

    Birbiri ardına gol fırsatları yarattı. Muhtemelen tek bir asistten daha fazlasını hak eden gerçek bir yaratıcı güç.

    Youri Tielemans (7/10):

    Topu aldı ve pas verdi. Bu performansı defalarca tekrarladı.

    Kevin De Bruyne (8/10):

    Bu, klasik De Bruyne performansıydı. Sayısız top dokunuşu, sayısız şut ve sonunda Belçika'nın üçüncü golünü attı. Hâlâ formunda!

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Saldırı

    Leandro Trossard (9/10):

    Kesinlikle muhteşemdi. İki gol attı, VAR tarafından iptal edilen bir penaltı kazandı ve genel olarak bütün gece boyunca Yeni Zelanda'yı adeta paramparça etti. Bu takımda genellikle göz ardı edilen bir oyuncudan inanılmaz bir performans.

    Jeremy Doku (7/10):

    Sadece 56 dakika oynadı ama bu süre içinde parladığı anlar oldu. Bu anların birçoğu elbette savunmacıları geçme yeteneğinden kaynaklandı.

    Charles De Ketelaere (7/10):

    Başrol oyuncusu değil, ama değerli bir yardımcı oyuncu. Etrafındakilerin meyvelerini toplamasına olanak tanıdığı için Belçika'nın hücumunda iyi bir referans noktası oldu.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Matias Fernandez-Pardo (7/10):

    Doku'nun yerine oyuna girdi ve çok fazla topa dokunmasa da, dokunduğu her topun etkili olduğu hissedildi.

    Alexis Saelemaekers (9/10):

    Maçın son dakikalarında golünü attı; gol öncesinde de tehlikeli pozisyonlar yarattı.

    Amadou Onana (6/10):

    De Bruyne'nin yerine girerek Belçika'nın maçı kazanmasına yardımcı oldu.

    Romelu Lukaku (9/10):

    İlk dokunuşunda gol attı ve ardından bir golün hazırlayıcısı oldu. Belçika efsanesi için muhteşem bir an.

    Nicolas Raskin (8/A):

    Lukaku ile birlikte çok geç oyuna girdi, ancak bir orta ile forvetin golünü hazırladı.

    Roberto Martinez (9/10):

    Galibiyeti aldı ve oyuncu değişikliklerini iyi yönetti. Belçika'yı geleceğe hazırlayan güzel bir gün oldu.

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