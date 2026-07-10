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Belçika’nın Lamine Yamal’ı durdurmak için “herhangi bir planı” yok; ancak Rudi Garcia, İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki kusursuz galibiyet serisini sona erdirmek için yıldız oyuncularının “savaşması ve işi bitirmesi” gerektiğini söylüyor
Garcia, Yamal’ı değil, İspanya takımını hedef alıyor
Belçika, Los Angeles’ta İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçına favori olmayan taraf olarak çıkıyor; ancak Garcia, takımının oyun planını tek bir oyuncuyu durdurmaya odaklamayacağını vurguluyor. Yamal, turnuva boyunca geniş çapta ilgi görse de Belçika teknik direktörü, İspanya’nın en büyük gücünün takım olarak sergilediği kalitede yattığına inanıyor.
Euro 2024'ü kazanan ve turnuva boyunca henüz gol yemeyen İspanya, favori olarak sahaya çıkacak. Garcia bu zorluğun farkında olduğunu belirtse de, Belçika'nın İspanya'nın genel oyun stilini bozmaya odaklanması ve topu geri kazandıklarında kendi hücum gücünden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.
- Getty Images Sport
Garcia, Belçika'nın izlediği yaklaşımı özetliyor
Garcia, Belçika’nın taktiksel odak noktasının tek bir oyuncudan ziyade İspanya’nın bir bütün olarak olduğunu açıkladı. Oyuncularının, İspanya’nın güçlü yanlarını ortaya koymasını engellemesi gerektiğini, aynı zamanda kendilerinin de rakibe sorun çıkarabileceğine dair özgüvenlerini korumaları gerektiğini düşünüyor.
RTBF'nin aktardığına göre Garcia, "Lamine Yamal'a karşı özel bir plan yok çünkü her oyuncu için ayrı bir plan olması gerekirdi" dedi. "Sadece İspanya'ya karşı bir plan olmalı; onların güçlü yanlarını ortaya koymalarına izin vermemeliyiz. Topa hakim olacaklar ama bizim de niteliklerimiz var.
"Topu geri kazandığımızda, onlara sorun çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu maçı kazanmak için her şeye sahibiz çünkü herkes bizi çoktan yazmış durumda. Umarım bu çeyrek finale tüm gücümüzle saldırırız. Damarlarımda Endülüs kanı akıyor, ama kalbim Belçikalı."
Belçika, İspanya’nın formuna rağmen kendine güveniyor
Garcia, İspanya’nın top hakimiyetine dayalı oyun tarzına rağmen Belçika’nın rekabet edebilecek kadar yeterli hücum gücüne sahip olduğunu vurguladı. İspanya’yı eskisinden daha güçlü bir takım olarak nitelendiren Garcia, istatistiklerin kırılmak için var olduğunu da vurguladı.
"Kendimize inanmalıyız. İspanya favori, onlar Avrupa şampiyonu ve o zaferden bu yana kadrolarında bir değişiklik olmadı. Birlikte oynamaya alışkınlar," diye ekledi Garcia. "Bu turnuvada henüz gol yemediler; bize karşı en az bir gol yiyecekleri zaman geldi. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Uzaklara gitmek için büyük takımları yenmek zorundasınız. Bu turnuvada zorluk derecesi artıyor.
"Tüm oyuncuları tek tek tanıyoruz. Onların gücü aynı zamanda kolektif; belki de eskisinden daha sağlamlar. İstatistikler kırılmak için vardır. Sadece acı çekmekle kalmayıp, varlığımızı hissettirmek istiyoruz. Gol atma kapasitemiz var; turnuvanın en iyi ikinci hücumuyuz. Canımızı dişimize takarak mücadele edeceğiz. Çeyrek finallerden daha ileriye gitmeyi hak ettiğimizi göstermek istiyoruz."
- Getty Images Sport
Belçika, favorileri alt etmeyi hedefliyor
Belçika, Dünya Kupası mücadelesinde henüz kalesinde gol görmemiş İspanya takımı karşısında zorlu bir sınava çıkacak. Garcia’nın takımı, yarı finale yükselebilmek için savunmadaki disiplinini, turnuva boyunca başarıya ulaştıran hücum etkinliğiyle birleştirmesi gerekecek.
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