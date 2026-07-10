Belçika, Los Angeles’ta İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçına favori olmayan taraf olarak çıkıyor; ancak Garcia, takımının oyun planını tek bir oyuncuyu durdurmaya odaklamayacağını vurguluyor. Yamal, turnuva boyunca geniş çapta ilgi görse de Belçika teknik direktörü, İspanya’nın en büyük gücünün takım olarak sergilediği kalitede yattığına inanıyor.

Euro 2024'ü kazanan ve turnuva boyunca henüz gol yemeyen İspanya, favori olarak sahaya çıkacak. Garcia bu zorluğun farkında olduğunu belirtse de, Belçika'nın İspanya'nın genel oyun stilini bozmaya odaklanması ve topu geri kazandıklarında kendi hücum gücünden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.