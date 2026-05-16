Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Harry Sherlock ve Adhe Makayasa

Çeviri:

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Belçika, 2026 Dünya Kupası'na turnuvanın en büyük sürpriz adaylarından biri olarak katılacak. 

Kırmızı Şeytanlar, son yıllarda dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahipti, ancak "Altın Nesil" olarak anılan bu kadro, turnuva zaferine ulaşamadı. 

Belçika, tarihi boyunca 13 turnuvaya katıldı; sadece 1958 ile 1966 arasındaki turnuvaları, ayrıca 1974, 1978, 2006 ve 2010 turnuvalarını kaçırdı. 1950 turnuvasına katılmadılar.

Belçika'nın en iyi sonucu 2018'de geldi; Kevin De Bruyne'nin ilham verdiği takım yarı finale yükseldi ve üçüncü sıra play-off maçında İngiltere'yi yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. 2026'da iki adım daha ileri gidip hem finale yükselip hem de şampiyonluğu kazanabilirler mi?

    Kaleciler

    Belçika, dünya futbolunun en iyi kalecilerinden biri olan Thibaut Courtois’ya sahiptir. Real Madrid’in kalecisi, milli takımında 100’ün üzerinde maça çıkmış ve 2018 Dünya Kupası’nda “Kırmızı Şeytanlar”ın tarihi üçüncülüğünde sergilediği olağanüstü performansların ardından Altın Eldiven ödülünü kazanmasıyla adından söz ettirmiştir.

    Courtois'ya, Old Trafford'a transfer olduktan sonra Premier League'in en seçkin kalecilerinden biri haline gelen Manchester United kalecisi Senne Lammens destek oluyor. Üçlüyü tamamlayan isim ise şu anda Chelsea'den Strasbourg'a kiralık olarak forma giyen Mike Penders. Penders, turnuva için heyecan verici ve kaliteli bir yedek seçenek sunuyor.

    OyuncuKulüp
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersStrasbourg (Chelsea'den kiralık)
    Defans oyuncuları

    Savunma hattında Belçika, efsanevi isimler Jan Vertonghen ve Toby Alderweireld’in milli takımdan emekli olmasının ardından son yıllarda önemli bir nesil değişimi yaşadı. Bununla birlikte, savunma hattı, Fulham’dan deneyimli bek Timothy Castagne ve Lille’den Thomas Meunier gibi, önceki büyük turnuvalarda önemli rol oynamış isimler sayesinde hâlâ turnuva tecrübesine sahip.

    Bu hayati deneyim, Sporting'den 22 yaşındaki Zeno Debast ve AC Milan'dan 23 yaşındaki Koni de Winter'ın başını çektiği dinamik gençlik dalgasıyla harmanlanacak. Turnuva için çok yönlü bir savunma birimini tamamlayan isimler ise Brighton'dan Maxim de Cuyper, Eintracht Frankfurt'tan Arthur Theate, Club Brugge'den Brandon Mechele ve Joaquin Seys ikilisi ile Lille'in çok beğenilen genç yeteneği Nathan Ngoy.

    OyuncuKulüp
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton & Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
    Orta saha oyuncuları

    Belçika, orta sahada olağanüstü bir taktiksel yetenek ve kadro derinliğine sahip olmaya devam ediyor. Tecrübeli milli oyuncular Youri Tielemans ve Axel Witsel’in yanı sıra, Kırmızı Şeytanlar, 34 yaşında bile dünya çapında bir güç olmaya devam eden Kevin De Bruyne ile dünyanın en iyi orta saha ustalarından birine sahip.

    Kuzey Amerika'da düzenlenen bu turnuva, De Bruyne'nin parlak uluslararası kariyerinin muhteşem bir final perdesi olabilir, ancak orta saha kadrosu, Premier League ve Avrupa'nın seçkin oyuncularıyla daha da güçlendirilmiştir. Aston Villa'nın güçlü oyuncusu Amadou Onana ve Rangers'ın dinamik oyuncusu Nicolas Raskin, kadroya muazzam bir enerji katarken, Club Brugge'nin deneyimli oyun kurucusu Hans Vanaken, paha biçilmez bir yaratıcılık desteği ve turnuva tecrübesi sağlıyor.

    OyuncuKulüp
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNapoli
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Brugge
    Saldırganlar

    Belçika, turnuva öncesinde inanılmaz derecede zengin bir hücum seçenekleri yelpazesine sahip. Forvet hattının başında yer alan Romelu Lukaku, hücum hattına güçlü, fiziksel olarak üstün ve son derece golcü bir merkez noktası sağlarken, Kırmızı Şeytanlar ise Manchester City’den Jeremy Doku ve Arsenal’den Leandro Trossard ile kanatlarda muazzam ve patlayıcı bir yetenek sergilemektedir.

    Son üçte birdeki derinlik, en sıkı savunmaları bile aşabilen çok yönlü bir destek kadrosuyla daha da belirgin hale geliyor. Yaratıcı forvetler Charles de Ketelaere ve Alexis Saelemaekers, golcü içgüdüleri ve oyun kurma vizyonunu güçlü bir şekilde bir araya getirirken, Benfica'nın tehlikeli kanat oyuncusu Dodi Lukebakio, Strasbourg'un hünerli kanat oyuncusu Diego Moreira ve Lille'in çok beğenilen genç yeteneği Matias Fernandez-Pardo, kadroya hızlı ayakları ve coşkulu oyunlarıyla renk katıyor.

    OyuncuKulüp
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Diego MoreiraStrasbourg
    Matias Fernandez-PardoLille
    Belçika'nın yıldız oyuncuları

    Kevin De Bruyne, dünya futbolunun en yaratıcı oyuncularından biri olmuştur ve futbolu bırakmadan önce Dünya Kupası’nda kalıcı bir iz bırakmak isteyecektir; Romelu Lukaku ise 2025-26 sezonunda neredeyse hiç forma giymemiş olmasına rağmen, her koşulda gol atabilen seçkin bir forvettir.

    Kaleci Thibaut Courtois tartışmasız dünyanın en iyisidir. Jeremy Doku ve Leandro Trossard'ın göz kamaştırıcı top sürme becerileri ise güçlü bir silahtır.

    2026 Dünya Kupası için Belçika'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Courtois'nın Dünya Kupası'nda Belçika kalesini koruyacağı neredeyse kesin. 

    Savunmada Meunier ve Castagne'nin arka hattı kontrol altında tutması beklenirken, De Bruyne ve Tielemans rakip savunmayı aşmaya çalışacak. 

    Hücumda olağanüstü yeteneklere sahip olan Doku ve Trossard, Lukaku'nun arkasında uyum içinde oynayarak, 2026 Dünya Kupası'nda Kırmızı Şeytanlar'ın karşılaşacağı hemen hemen her savunma hattına büyük sorunlar çıkarabilir. 

    Belçika'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

