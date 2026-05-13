Harry Sherlock

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Belçika, 2026 Dünya Kupası'na turnuvanın en büyük sürpriz adaylarından biri olarak katılacak. 

Kırmızı Şeytanlar, son yıllarda dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahipti, ancak "Altın Nesil" olarak adlandırılan bu kadro, turnuva zaferine ulaşamadı. 

Belçika, tarihi boyunca 13 turnuvaya katıldı; sadece 1958 ile 1966 arasındaki turnuvaları, ayrıca 1974, 1978, 2006 ve 2010 turnuvalarını kaçırdı. 1950 turnuvasına katılmadılar.

Belçika'nın en iyi sonucu 2018'de geldi; Kevin De Bruyne'nin ilham verdiği takım yarı finale yükseldi ve üçüncü sıra maçında İngiltere'yi yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. 2026'da iki adım daha ileri gidip hem finale yükselip hem de şampiyonluğu kazanabilirler mi?

    Kaleciler

    Belçika, dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahip: Thibaut Courtois. Real Madrid kalecisi, 100'ün üzerinde milli maçta forma giydi ve Kırmızı Şeytanlar’ın üçüncü olduğu Dünya Kupası’nda sergilediği olağanüstü performansların ardından Altın Eldiven ödülünü kazandı. 

    Ayrıca Nottingham Forest kalecisi Matz Sels'ten de güçlü bir destek alıyor ve Manchester United kalecisi Senne Lammens, Old Trafford'a geldiğinden beri Premier Lig'in en seçkin kalecilerinden biri haline geldi. Bu üçlü muhtemelen turnuvaya katılacak, ancak RB Leipzig kalecisi Maarten Vandevoordt, Sels veya Lammens'i geride bırakmayı umuyor; ancak Courtois'yı yerinden etmek pek olası görünmüyor.

    Chelsea'den Strasbourg'a kiralanan Mike Penders ise potansiyel bir sürpriz seçenek.

    OyuncuKulüp
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Matz SelsNottingham Forest
    Senne LammensManchester United
    Maarten VandevoordtRB Leipzig
    Mike PendersStrasbourg (Chelsea'den kiralık)
    Nordin JackersClub Brugge
    Defans oyuncuları

    Savunmada Belçika, son yıllarda Jan Vertonghen ve Toby Alderweireld gibi isimlerin futbolu bırakmasıyla bir nevi nesil değişimi yaşadı. Bununla birlikte, takımda önceki turnuvalarda forma giymiş Thomas Meunier ve Timothy Castagne gibi tecrübeli isimler hâlâ yer alıyor. 

    Bu isimlere 23 yaşındaki Koni De Winter ve 22 yaşındaki Zeno Debast gibi genç oyuncular da eklenebilir.

    AS Monaco'dan Wout Faes de dikkate alınması gereken ilginç bir isim.

    OyuncuKulüp
    Wout FaesMonaco
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton & Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
    Orta saha oyuncuları

    Belçika, orta sahada olağanüstü yeteneklere sahip. Youri Tielemans ve Axel Witsel gibi isimlerin yanı sıra, Kevin De Bruyne de 34 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. 

    Bu, kariyerine son vermeden önce katıldığı son turnuva olabilir, ancak takımda Nathan De Cat adında bir genç yetenek de bulunuyor. 17 yaşındaki oyuncu henüz Belçika milli takımında forma giymemiş olsa da, inanılmaz bir yeteneğe sahip ve potansiyel olarak Dünya Kupası'na katılıp futbolun en büyük turnuvasında iz bırakabilir. 

    Ayrıca, turnuva boyunca destek sağlayabilecek Hans Vanaken gibi deneyimli seçenekler de bulunmaktadır.

    OyuncuKulüp
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNapoli
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Nathan De CatAnderlecht
    Hans VanakenClub Brugge
    Diego MoreiraStrasbourg
    Charles VanhoutteNice
    Jorthy MokioAjax
    Saldırganlar

    Belçika, inanılmaz hücum seçeneklerine sahip. Romelu Lukaku gibi fiziksel olarak çok güçlü ve golcü bir forvetin yanı sıra, Manchester City’den Jeremy Doku ve Arsenal’den Leandro Trossard gibi kanatlarda da büyük yetenekler barındırıyor. Ancak Lukaku’nun durumu belirsizliğini koruyor, zira oyuncu şu anda hamstring sakatlığıyla mücadele ediyor.

    Yedek kadroda da bolca yetenek var; Lois Openda ve Michy Batshuayi, sahada en üst seviyede deneyimli golcülerken, Charles De Ketelaere ve Alexis Saelemaekers gibi oyuncular da hem rakip savunmayı açıp hem de kendileri gol atabiliyor. 

    Forvet hattında her pozisyonda hızlı ve yetenekli oyuncular bulunuyor. 

    OyuncuKulüp
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Michy BatshuayiEintracht Frankfurt
    Romeo VermantClub Brugge
    Malick FofanaLyon
    Lois OpendaJuventus
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Lucas StassinSaint-Étienne
    Mika GodtsAjax
    Belçika'nın yıldız oyuncuları

    Kevin de Bruyne, dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri ve futbolu bırakmadan önce Dünya Kupası'nda kalıcı bir iz bırakmak için sahaya çıkacak; Romelu Lukaku ise her koşulda gol atabilen üst düzey bir forvet. 

    Kaleci pozisyonunda çok sayıda seçenekleri olsa da, Thibaut Courtois dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesin.

    Kadroda gerçekten öne çıkan bir savunma oyuncusu olmasa da, Jeremy Doku ve Leandro Trossard'ın göz kamaştırıcı dripling becerilerinin bunu telafi edeceği umulmaktadır. 

    2026 Dünya Kupası için Belçika'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Courtois'nın Dünya Kupası'nda Belçika kalesini koruyacağı neredeyse kesin. 

    Savunmada, Meunier ve Castagne'nin arka hattı kontrol altında tutması beklenirken, De Bruyne ve Tielemans rakip savunmayı aşmaya çalışacak. 

    Hücumda olağanüstü yeteneklere sahip olan Doku ve Trossard, Lukaku'nun formunu kanıtlaması halinde onun arkasında uyum içinde oynayabilir ve 2026 Dünya Kupası'nda Kırmızı Şeytanlar'ın karşılaşacağı hemen hemen her savunma hattına büyük sorunlar çıkarabilir. 

    Belçika'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

