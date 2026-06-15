Mısır, Mohamed Salah'ın Omar Marmoush, Mostafa Ziko ve Ashour ile kurduğu mükemmel uyum sayesinde ilk yarının geri kalanında Belçika'ya sorunlar çıkarmaya devam etti. Buna tam tersine, Belçika birkaç pas bile birbirine bağlamakta zorlandı ve ilk 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi.
Ancak Kevin De Bruyne'nin serbest vuruşunda top direkten döndü ve Kırmızı Şeytanlar maç ilerledikçe daha iyi bir performans sergiledi. Lukaku'nun oyuna girmesi de kilit rol oynadı; Hany, Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği alçak topu Napoli'li forvetin oyuna girdikten saniyeler sonra gole çevireceği kesin gibi görünüyordu. Lukaku maçın sonlarında galibiyeti getirebilirdi ancak henüz tam olarak formuna kavuşmamış olan forvet, iyi bir kafa vuruşu fırsatını kaçırdı.
Aşağıda, GOAL Seattle'da sahaya çıkan tüm Belçika oyuncularını değerlendiriyor...