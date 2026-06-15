Belçika-Mısır maçı oyuncu değerlendirmeleri: Big Rom imdadına yetişti! Thibaut Courtois’nın güven verici olmayan performansına rağmen, Lukaku bir kendi kalesine golü zorlayarak Kırmızı Şeytanlar’ın Dünya Kupası açılış maçında değerli bir puan almasını sağladı

Thibaut Courtois (4/10):

Real Madrid'in 1 numaralı kalecisi inanılmaz derecede güvenilmez bir performans sergiledi. Ashour'un uzak mesafeden attığı şutu geçmesinin yanı sıra, bir köşe vuruşunda topu elinden kaçırdı ve Mohamed Salah'ın kafa vuruşunu uzaklaştırmaya çalışırken tam bir fiyasko yaşadı.

Thomas Meunier (5/10):

Sağ bek, Ashour'un şutunda pozisyonunu çok kötü aldı ve ona çok fazla alan bıraktı. Ancak tehlikeli bir ortayla kendi kalesine gol attırarak hatasını telafi etti ve maçın son dakikalarında kendisi de gol atmaya çok yaklaştı.

Nathan Ngoy (4/10):

İlk yarıda topu doğrudan Omar Marmoush'a kaptırmasına rağmen şanslıydı; ikinci yarıda ise orta sahada çok kolay geçildikten sonra ceza sahasında aynı oyuncuya itti.

Brandon Mechele (5/10):

Topla iyi oynadı ve birkaç güçlü müdahale yaptı, ancak Mısır'ın forvet hattının hareketleri ona da sorunlar çıkardığı için genel olarak pek güven vermedi.

Timothy Castagne (4/10):

Sağ bek, 14. dakikada Salah'ı düşürdüğü için sarı kart görmüş olmasına rağmen, Garcia'nın onu ikinci yarıya kadar oyunda tutması biraz şaşırtıcıydı.