Belçika-Mısır maçı oyuncu değerlendirmeleri: Big Rom imdadına yetişti! Thibaut Courtois’nın güven verici olmayan performansına rağmen, Lukaku bir kendi kalesine golü zorlayarak Kırmızı Şeytanlar’ın Dünya Kupası açılış maçında değerli bir puan almasını sağladı

Mısır, devrenin geri kalanında da Belçika'ya sorunlar çıkarmaya devam etti; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Zico ve Ashour ile harika bir uyum sergiledi. Buna tam tersine Belçika, birkaç pas bile birbirine bağlamakta zorlandı ve ilk 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı.
Ancak Kevin De Bruyne'nin serbest vuruşunda top direkten döndü ve Kırmızı Şeytanlar maç ilerledikçe daha iyi bir performans sergiledi. Lukaku'nun oyuna girmesi de kilit rol oynadı; Hany, Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği alçak topu Napoli'li forvetin oyuna girdikten saniyeler sonra gole çevireceği kesin gibi görünüyordu. Lukaku maçın sonlarında galibiyeti getirebilirdi ancak formda olmayan forvet, iyi bir kafa vuruş fırsatını kaçırdı.
Aşağıda, GOAL Seattle'da sahaya çıkan tüm Belçika oyuncularını değerlendiriyor...