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Mark Doyle

Çeviri:

Belçika-Mısır maçı oyuncu değerlendirmeleri: Big Rom imdadına yetişti! Thibaut Courtois’nın güven verici olmayan performansına rağmen, Lukaku bir kendi kalesine golü zorlayarak Kırmızı Şeytanlar’ın Dünya Kupası açılış maçında değerli bir puan almasını sağladı

Player ratings
Dünya Kupası
Belçika
FEATURES
Belçika - Mısır
Mısır
R. Lukaku
T. Courtois

Romelu Lukaku, yedek kulübesinden oyuna girerek Belçika'nın Dünya Kupası açılış maçında mağlubiyeti önlemesine yardımcı oldu; tecrübeli forvet, Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golde kilit rol oynayarak Seattle'da Kırmızı Şeytanlar'ın Mısır ile 1-1 berabere kalmasını sağladı. Rudi Garcia'nın takımı, geçen yılın Mart ayından bu yana tüm turnuvalarda yenilgisiz olarak G Grubu'nun açılış maçına çıktı, ancak Emam Ashour'un 19. dakikada ceza sahası dışından attığı golün ardından şok bir yenilgiye uğrayacak gibi görünüyordu.

Mısır, devrenin geri kalanında da Belçika'ya sorunlar çıkarmaya devam etti; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Zico ve Ashour ile harika bir uyum sergiledi. Buna tam tersine Belçika, birkaç pas bile birbirine bağlamakta zorlandı ve ilk 45 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı.

Ancak Kevin De Bruyne'nin serbest vuruşunda top direkten döndü ve Kırmızı Şeytanlar maç ilerledikçe daha iyi bir performans sergiledi. Lukaku'nun oyuna girmesi de kilit rol oynadı; Hany, Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği alçak topu Napoli'li forvetin oyuna girdikten saniyeler sonra gole çevireceği kesin gibi görünüyordu. Lukaku maçın sonlarında galibiyeti getirebilirdi ancak formda olmayan forvet, iyi bir kafa vuruş fırsatını kaçırdı.

Aşağıda, GOAL Seattle'da sahaya çıkan tüm Belçika oyuncularını değerlendiriyor...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (4/10):

    Real Madrid'in 1 numaralı kalecisi inanılmaz derecede güvenilmez bir performans sergiledi. Ashour'un uzak mesafeden attığı şutu geçmesinin yanı sıra, bir köşe vuruşunda topu elinden kaçırdı ve Mohamed Salah'ın kafa vuruşunu uzaklaştırmaya çalışırken tam bir fiyasko yaşadı.

    Thomas Meunier (5/10):

    Sağ bek, Ashour'un şutunda pozisyonunu çok kötü aldı ve ona çok fazla alan bıraktı. Ancak tehlikeli bir ortayla kendi kalesine gol attırarak hatasını telafi etti ve maçın son dakikalarında kendisi de gol atmaya çok yaklaştı.

    Nathan Ngoy (4/10):

    İlk yarıda topu doğrudan Omar Marmoush'a kaptırmasına rağmen şanslıydı; ikinci yarıda ise orta sahada çok kolay geçildikten sonra ceza sahasında aynı oyuncuya itti.

    Brandon Mechele (5/10):

    Topla iyi oynadı ve birkaç güçlü müdahale yaptı, ancak Mısır'ın forvet hattının hareketleri ona da sorunlar çıkardığı için genel olarak pek güven vermedi.

    Timothy Castagne (4/10):

    Sağ bek, 14. dakikada Salah'ı düşürdüğü için sarı kart görmüş olmasına rağmen, Garcia'nın onu ikinci yarıya kadar oyunda tutması biraz şaşırtıcıydı.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Amadou Onana (3/10):

    Aston Villa oyuncusu, maça damgasını vurmakta başarısız olunca 60. dakikadan önce oyundan alındı.

    Youri Tielemans (6/10):

    İlk yarıda alışılmadık bir şekilde etkisizdi ancak ikinci yarıda etkisini artırdı - belki de az farkla dışarı çıkan güzel bir vole vuruşundan ilham aldı - ve golün hazırlık aşamasında Meunier'i serbest bırakan da Aston Villa'nın oyun kurucusuydu.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Leandro Trossard (5/10):

    Meunier'e attığı topuk pası olağanüstüydü ancak Trossard, sağ bek kadar hücumda bir tehdit oluşturmadı.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Her zamanki gibi, Belçika için bir şeyler yaratabilecek en olası isim gibi görünüyordu, ancak güzel bir serbest vuruşunun direğin dışına çarpmasını izledi ve daha sonra iyi bir pozisyonda zayıf bir şut çekti.

    Jeremy Doku (5/10):

    Hızı ve top sürme becerisiyle bazı sorunlar yarattı, ancak ilk yarıda topu güzel bir şekilde kontrol ettiğinde yine bitiriciliği onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Atalanta'nın forveti gerçekten kötü bir performans sergiledi; sadece bir kez gol şansı yarattı ve tek bir şut bile çekemedi. Lukaku 60 dakika bile oynayabilirse, Belçika'nın bir sonraki maçında kadro dışı kalabilir.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Maxim De Cuyper (6/10):

    İkinci yarı başlar başlamaz Castagne'nin yerine oyuna girdi ancak kısa süre sonra kendisi de sarı kart gördü.

    Nicolas Raskin (6/10):

    56. dakikada Onana'nın yerine orta sahada oyuna girdi ve Belçika'nın maça ağırlığını koymasına kesinlikle yardımcı oldu.

    Romelu Lukaku (7/10):

    Eşitlik golünü atamamış olabilir, ancak "Big Rom"un varlığını hissettirdiğini söylemek doğru olur.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A):

    Sadece son beş dakikada oyuna girdi.

    Hans Vanaken (N/A):

    Fernandez-Pardo ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçasıydı.

    Rudi Garcia (6/10):

    Belçika ilk yarıda son derece durgun bir performans sergiledi - ve bunun sorumlusu teknik direktördür - ancak Garcia'nın hakkını vermek gerekirse, takımı ikinci yarıda çok daha iyi oynadı ve Lukaku'yu oyuna sokma kararı meyvesini verdi.

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