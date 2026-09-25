AFP
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Belçika, Mancini'nin İtalya'ya dönüşünü 2-0'lık Uluslar Ligi galibiyetiyle bozdu
Mancini'nin ikinci perdesine felaket başlangıç
Mancini'nin İtalya kulübesine dönüşünün, milli takım için yeni bir dönemin habercisi olması bekleniyordu, ancak bunun yerine Stadio Olimpico'da ayıltıcı bir gerçeklik kontrolü sundu. 2023'teki ani ayrılığından bu yana ilk kez takımın başına geçen Mancini, kadrosunu önemli eksiklerle buldu. Alessandro Bastoni cezası nedeniyle forma giyemedi, Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo ve Bryan Cristante gibi kilit isimler ise sakatlıkları sebebiyle kadro dışında kaldı.
Eski AC Milan orta saha oyuncusu Mark van Bommel yönetiminde yeni bir döneme başlayan Belçika da Roma'ya kendi yıldızlarından birkaçından yoksun geldi. Leandro Trossard, Jeremy Doku ve Andre Onana'nın sakatlıkları, Belçika'nın tam kadrodan uzak olmasına yol açtı, ancak ilk 11'lerinde hâlâ bolca Serie A dokunuşu vardı. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne ve Diego Moreira gibi isimler yaratıcı kıvılcımı sağlamakla görevlendirildi ve ev sahibine kıyasla maça çok daha çabuk yerleştiler.
- Getty Images Sport
Godts vurdu, İtalya'nın savunma hataları arttı
İtalya, maçın ilk bölümünde umut veren anlar yaşadı. Gianluigi Donnarumma, yedinci dakikada Charles De Ketelaere'nin dar açıdan çektiği şutta tek elle yaptığı kritik kurtarışla erken dakikalarda devreye girdi. Diğer tarafta Francesco Pio Esposito, Nicolo Barella'nın akıllı aşırtma pasının ardından direğin dibine vurdu, ancak forvet oyuncusu daha sonra ofsayt bayrağına takıldı. Moise Kean de uzak mesafeden Belçika kalecisini yokladı, ancak ev sahibinin erken baskısı 20. dakikada savunmadaki bir hatayla sekteye uğradı ve Belçika öne geçti. İlk maçına çıkan Alessandro Romano'nun hatalı pası araya girilerek kesildi, Kevin De Bruyne de Mika Godts'un tamamlaması için kusursuz ağırlıkta bir ara pası verdi.
İlk yarı ilerledikçe Donnarumma, İtalya'yı maçın içinde tutmak için en iyi performansını ortaya koymak zorunda kaldı. İtalya kalecisi, Diego Coppola'nın topu ucuza kaptırmasının ardından De Ketelaere ve Nicolas Raskin'e geçit vermeyerek müthiş bir çifte kurtarış yaptı. Ardından Godts'un ağlarla buluşacak gibi görünen kafa vuruşunda inanılmaz bir refleks kurtarışına imza attı.
Lukebakio, oyunun gidişatına ters düşen bir anda farkı ikiye çıkardı
İkinci yarı, İtalya'nın çok daha büyük bir aciliyet göstermesiyle başladı ve yeniden başlama düdüğünden saniyeler sonra neredeyse eşitlik golünü buluyordu; Senne Lammens, Nicolo Cambiaghi'nin ortasında Moise Kean'in yakın mesafeden yaptığı vole vuruşunu müthiş bir kurtarışla çıkardı. Belçikalı kaleci, İtalya rakibini geri itmeye başlarken kısa süre sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Francesco Pio Esposito'nun yakın direğe yaptığı vuruşa geçit vermedi. Ancak momentum tamamen İtalya'nın tarafına dönmüşken, Belçika 69. dakikada kontra atakta ölümcül darbeyi vurdu. Dodi Lukebakio, topu kendi yarı sahasında aldı, İtalya orta sahasını geçerek ilerledi ve içeri kat ettikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla topu uzak köşeden ağların dibine gönderdi.
Bu gol fiilen maçın sonucunu belirledi ve baskının sürdüğü bölümde takımını ileri itmeye çalışan Roma seyircisini susturdu. Mancini buna taze isimleri oyuna alarak karşılık verdi ve Momo Zoma ile Issa Doumbia'ya milli formayla ilk kez şans verdi, ancak taktik değişiklikler disiplinli Belçika savunmasını bozmayı başaramadı.
- Getty Images Sport
Azzurri için direkler nedeniyle son anda gelen hayal kırıklığı
İtalya pes etmeyi reddetti ve maçın son bölümünde oyuna geri dönmenin yolunu bulmak için birçok fırsat yarattı. Davide Frattesi, Daniel Maldini'nin kullandığı bir kornerde topa dokunmaya çok yaklaştı, Riccardo Calafiori'nin sert şutu ise direğin hemen yanından auta gitti. Ev sahibinin en büyük hayal kırıklığı son dakikalarda yaşandı; kornerde arka direkte top Giorgio Scalvini'nin önünde kaldı. Savunma oyuncusunun birkaç metreden golü bulması neredeyse kesindi, ancak sert vuruşu üst direğin altına çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu an, İtalya'nın gecesini özetliyordu: bol çaba vardı ama bu seviyede gereken bitiricilik eksikti.
İtalya, UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda yer alıyor ve bir sonraki maçında pazartesi günü deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Türkiye de evinde Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 yenilerek bu maça çıkıyor.
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