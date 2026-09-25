Mancini'nin İtalya kulübesine dönüşünün, milli takım için yeni bir dönemin habercisi olması bekleniyordu, ancak bunun yerine Stadio Olimpico'da ayıltıcı bir gerçeklik kontrolü sundu. 2023'teki ani ayrılığından bu yana ilk kez takımın başına geçen Mancini, kadrosunu önemli eksiklerle buldu. Alessandro Bastoni cezası nedeniyle forma giyemedi, Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo ve Bryan Cristante gibi kilit isimler ise sakatlıkları sebebiyle kadro dışında kaldı.

Eski AC Milan orta saha oyuncusu Mark van Bommel yönetiminde yeni bir döneme başlayan Belçika da Roma'ya kendi yıldızlarından birkaçından yoksun geldi. Leandro Trossard, Jeremy Doku ve Andre Onana'nın sakatlıkları, Belçika'nın tam kadrodan uzak olmasına yol açtı, ancak ilk 11'lerinde hâlâ bolca Serie A dokunuşu vardı. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne ve Diego Moreira gibi isimler yaratıcı kıvılcımı sağlamakla görevlendirildi ve ev sahibine kıyasla maça çok daha çabuk yerleştiler.