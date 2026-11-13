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Redazione Calciomercato
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Belçika-İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? TV ve canlı yayın bilgileri, muhtemel 11’ler

Belçika - İtalya
Belçika
İtalya
UEFA Nations League A

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son belirleyici maçı Belçika-İtalya karşılaşmasına dair bilgiler.

Gelecek maçlar
BEL

BEL

UEFA Nations League A

15 Kas 2026

ITA

ITA

Fransa karşısında alınan son derece ikna edici ve belki de beklenmedik 3-1'lik galibiyet, İtalya'nın Nations League'de final aşamasına katılma hakkı kazanmasına yetmedi.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, pazar akşamı saat 20.45'te deplasmanda oynayacağı Belçika-İtalya maçında kaderini belirleyecek.

Şu anda A Grubu'nun lideri olan İtalya, 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın maçının sonucunu beklemeden tur atlamak için galibiyet veya beraberliğin yeterli olması avantajına sahip.

Belçika-İtalya maçına dair tüm bilgiler: Maç saati, kadrolar, televizyonda ve internet üzerinden nereden izlenebileceği.

  • Belçika-İtalya: Hangi kanalda ve canlı yayın nerede?

    Maç: Belçika-İtalya

    Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

    Saat: 20.45

    TV kanalı: Rai Uno

    Canlı yayın: RaiPlay

  • Belçika-İtalya maçının muhtemel 11’leri

    BELÇİKA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Teknik direktör: Van Bommel.

    İTALYA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

    Teknik direktör: Mancini.

  • Belçika-İtalya maçı hangi kanalda?

    Belçika ile İtalya arasındaki karşılaşma, Rai tarafından televizyonda ücretsiz ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yayın kanalı Rai Uno, dijital karasal yayının 1 numaralı kanalıdır.

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  • Belçika-İtalya maçı canlı yayında

    Belçika.İtalya, akıllı televizyonlarda ve akıllı telefon, tablet, PC ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlarda RaiPlay üzerinden, uygulama indirilerek veya platformun resmî sitesine girilerek ücretsiz canlı yayınla da izlenebilecek.

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Gelecek maçlar
BEL

BEL

UEFA Nations League A

15 Kas 2026

ITA

ITA