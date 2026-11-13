Gelecek maçlar BEL UEFA Nations League A 14:45 ITA

Fransa karşısında alınan son derece ikna edici ve belki de beklenmedik 3-1'lik galibiyet, İtalya'nın Nations League'de final aşamasına katılma hakkı kazanmasına yetmedi.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, pazar akşamı saat 20.45'te deplasmanda oynayacağı Belçika-İtalya maçında kaderini belirleyecek.

Şu anda A Grubu'nun lideri olan İtalya, 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın maçının sonucunu beklemeden tur atlamak için galibiyet veya beraberliğin yeterli olması avantajına sahip.

Belçika-İtalya maçına dair tüm bilgiler: Maç saati, kadrolar, televizyonda ve internet üzerinden nereden izlenebileceği.