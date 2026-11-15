Belçika-İtalya

BELÇİKA

Lammens 7: Maça iki kurtarışla başlıyor, ardından Pio Esposito'nun kurtarılması imkânsız golünü yiyor. Sonrasında uzatma dakikalarındaki penaltıya kadar diğerlerini izlemekle yetindiği için bilet alıp tribüne geçebilirdi. Penaltı noktasında Interli forveti şaşırtıyor ve takım arkadaşlarının tamamı gibi iyi bir notu hak ediyor.

Castagne 7: Beraberlik golünde belirleyici rol oynuyor. Kendisini gözden kaçıran Calafiori'yi geçip topu yeniden içeri çeviriyor; bu pas skoru 1-1'e getiren golü hazırlıyor. Gasperini dönemindeki gibi maç boyunca hücuma çıkarak oynuyor.

Ngoy 6: Maç başlar başlamaz İtalya ceza sahasında net bir gol fırsatını harcıyor. Ardından markajını unuttuğu Pio Esposito'yu 0-1'lik golde bomboş bırakarak durumunu daha da kötüleştiriyor. Birkaç dakika sonra, Donnarumma'nın arkasına göndermesi için önüne gelen topu gole çevirip takımını öne geçirerek kendini affettiriyor (88' Theate: puan yok).

Machele 6,5: Savunmadaki partneri kadar göze çarpmıyor ama daha az hata yapıyor ve daha fazla liderlik gösteriyor.

De Cuyper 6,5: Bek kılığına girmiş bir başka hücumcu. Maç boyunca ileri çıkıyor. 1-1'lik golde şansı yanında olsa da Milan'ın birkaç transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı o büyük oyuncuya artık dönüştüğünü doğruluyor. Şimdi Brighton'da oyuna hükmediyor ve Milan için büyük bir pişmanlık kaynağı.

De Bruyne 7,5: Belçika formasıyla hayranlıkla izlenen oyuncunun Napoli'de gördüğümüz oyuncuyla aynı kişi olduğuna inanmak güç. Koşuyor, yaratıyor, 10 yaş gençken olduğu gibi başarılı olduğu olağanüstü hareketler deniyor. Donnarumma, hak ettiği en az iki golü elinden alıyor. İş işten çoktan geçtikten sonra dördüncü golün atağını başlatıp son pası veriyor (88' Lukebakio: puan yok).

Lavia 6,5: Barella ile fiziksel mücadeleden açık ara galip çıkıyor. İki kişilik koşuyor ve İtalyan orta saha oyuncularının maç boyunca baş etmekte zorlandığı bir tempoyu koruyor (76' Raskin: puan yok).

Tielemans 6: Belçika'nın dengesini sağlayan isim. Onu kendi ceza sahasında tehlikeleri uzaklaştırırken de Donnarumma'yı röveşatayla mağlup etmeye çalışırken de görmek mümkün. Değerli bir oyun kurucu.

Moreira 7,5: Sahada adeta uçuyor. İkinci yarıda diğerleri yorulmuş görünürken vites yükseltiyor. Milanlı oyuncu, rakibinin üzerine gittiğinde de kanatta hızla ilerlediğinde de durdurulamıyor. Birkaç kez golü arayıp gole yaklaştıktan sonra son bölümde De Bruyne'ün önüne bıraktığı, yalnızca gole çevirmesi gereken nefis pas sayesinde ağları buluyor (88' Trossard: puan yok).

De Ketelaere 7: Kendi özelliklerini kullanarak top tutan santrfor rolünde giderek daha rahat oynuyor. Hücumda oyunu kuruyor, pas bağlantısı için her zaman hazır ve teknik açıdan isabetli. Bulduğu fırsatları değerlendirmede biraz eksik kalsa da çıkış yapmasını sağlayacak rolü bulmuş izlenimi veriyor.

Doku 7,5: İtalyan savunmacıların onu durdurma şansı yok. 3-1'lik golün pozisyonunda olduğu gibi hepsinin üzerine gidip hepsini geçiyor. İstediği an hızlanıp rakiplerini geride bırakıyor. Böyle gecelerde gerçek bir üst düzey oyuncu (90' Godts: puan yok).

Teknik direktör van Bommel 8: Roma'da olduğu gibi kendi sahasında da İtalya'ya üstünlük kuruyor. Takımı harika bir futbol oynuyor; kibirli Fransa'nın gösterdiğinden çok daha fazla koşuyor ve fedakârlık yapıyor. Son katılan genç ve başarıya aç oyuncularla Belçika'nın Altın Nesli, Hollandalı teknik direktörün yönetiminde önümüzdeki yıllarda hâlâ bir şansa sahip.