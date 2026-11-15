24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Çeviri:

Belçika-İtalya, CM'nin oyuncu notları: Bastoni felaket, Moreira durdurulamıyor. Van Bommel'den Mancini'ye ders

Belçika - İtalya
Belçika
İtalya
UEFA Nations League A

Van Bommel'in Belçika'sı ile Mancini'nin İtalya'sı arasındaki maçın oyuncu puanları

Belçika-İtalya

BELÇİKA

Lammens 7: Maça iki kurtarışla başlıyor, ardından Pio Esposito'nun kurtarılması imkânsız golünü yiyor. Sonrasında uzatma dakikalarındaki penaltıya kadar diğerlerini izlemekle yetindiği için bilet alıp tribüne geçebilirdi. Penaltı noktasında Interli forveti şaşırtıyor ve takım arkadaşlarının tamamı gibi iyi bir notu hak ediyor.

Castagne 7: Beraberlik golünde belirleyici rol oynuyor. Kendisini gözden kaçıran Calafiori'yi geçip topu yeniden içeri çeviriyor; bu pas skoru 1-1'e getiren golü hazırlıyor. Gasperini dönemindeki gibi maç boyunca hücuma çıkarak oynuyor.

Ngoy 6: Maç başlar başlamaz İtalya ceza sahasında net bir gol fırsatını harcıyor. Ardından markajını unuttuğu Pio Esposito'yu 0-1'lik golde bomboş bırakarak durumunu daha da kötüleştiriyor. Birkaç dakika sonra, Donnarumma'nın arkasına göndermesi için önüne gelen topu gole çevirip takımını öne geçirerek kendini affettiriyor (88' Theate: puan yok).

Machele 6,5: Savunmadaki partneri kadar göze çarpmıyor ama daha az hata yapıyor ve daha fazla liderlik gösteriyor.

De Cuyper 6,5: Bek kılığına girmiş bir başka hücumcu. Maç boyunca ileri çıkıyor. 1-1'lik golde şansı yanında olsa da Milan'ın birkaç transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı o büyük oyuncuya artık dönüştüğünü doğruluyor. Şimdi Brighton'da oyuna hükmediyor ve Milan için büyük bir pişmanlık kaynağı.

De Bruyne 7,5: Belçika formasıyla hayranlıkla izlenen oyuncunun Napoli'de gördüğümüz oyuncuyla aynı kişi olduğuna inanmak güç. Koşuyor, yaratıyor, 10 yaş gençken olduğu gibi başarılı olduğu olağanüstü hareketler deniyor. Donnarumma, hak ettiği en az iki golü elinden alıyor. İş işten çoktan geçtikten sonra dördüncü golün atağını başlatıp son pası veriyor (88' Lukebakio: puan yok).

Lavia 6,5: Barella ile fiziksel mücadeleden açık ara galip çıkıyor. İki kişilik koşuyor ve İtalyan orta saha oyuncularının maç boyunca baş etmekte zorlandığı bir tempoyu koruyor (76' Raskin: puan yok).

Tielemans 6: Belçika'nın dengesini sağlayan isim. Onu kendi ceza sahasında tehlikeleri uzaklaştırırken de Donnarumma'yı röveşatayla mağlup etmeye çalışırken de görmek mümkün. Değerli bir oyun kurucu.

Moreira 7,5: Sahada adeta uçuyor. İkinci yarıda diğerleri yorulmuş görünürken vites yükseltiyor. Milanlı oyuncu, rakibinin üzerine gittiğinde de kanatta hızla ilerlediğinde de durdurulamıyor. Birkaç kez golü arayıp gole yaklaştıktan sonra son bölümde De Bruyne'ün önüne bıraktığı, yalnızca gole çevirmesi gereken nefis pas sayesinde ağları buluyor (88' Trossard: puan yok).

De Ketelaere 7: Kendi özelliklerini kullanarak top tutan santrfor rolünde giderek daha rahat oynuyor. Hücumda oyunu kuruyor, pas bağlantısı için her zaman hazır ve teknik açıdan isabetli. Bulduğu fırsatları değerlendirmede biraz eksik kalsa da çıkış yapmasını sağlayacak rolü bulmuş izlenimi veriyor.

Doku 7,5: İtalyan savunmacıların onu durdurma şansı yok. 3-1'lik golün pozisyonunda olduğu gibi hepsinin üzerine gidip hepsini geçiyor. İstediği an hızlanıp rakiplerini geride bırakıyor. Böyle gecelerde gerçek bir üst düzey oyuncu (90' Godts: puan yok).

Teknik direktör van Bommel 8: Roma'da olduğu gibi kendi sahasında da İtalya'ya üstünlük kuruyor. Takımı harika bir futbol oynuyor; kibirli Fransa'nın gösterdiğinden çok daha fazla koşuyor ve fedakârlık yapıyor. Son katılan genç ve başarıya aç oyuncularla Belçika'nın Altın Nesli, Hollandalı teknik direktörün yönetiminde önümüzdeki yıllarda hâlâ bir şansa sahip.

  • İTALYA

    Donnarumma 7: Maçın başında De Ketelaere karşısında ve kale önündeki karambolde harika kurtarışlar yapıyor. Ardından De Bruyne'nin şutunu direğe çelerek Bastoni'yi kurtarıyor. İkinci yarıda Napoli'nin orta saha oyuncusuna karşı bir kez daha gole izin vermiyor. Takımda ayakta kalan tek isim. Maçın sonunda yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkeleniyor. En az üç kritik müdahalesi, İtalya'nın daha ağır bir yenilgi almasını önlüyor.

    Kayode 4,5: Esposito'nun golünü getiren değerli ortayı yapıyor, ardından Doku karşısında çaresiz kalıyor. Onu durdurmak için her yolu deniyor ama başarılı olamıyor: Savunma yönünü ciddi biçimde geliştirmesi gerekiyor.

    Scalvini 4,5: Doku'nun golünde Bastoni ile birlikte sorumlu; maçın genelinde de rakibini durduramıyor. Bariz biçimde yetersiz kaldığı için oyundan çıkıyor. Özellikle üzerine doğrudan gelindiğinde çok zorlanıyor. (62'de yerine giren Palestra 5: Oyuna girdikten sonra birkaç kez ileri atılmayı deniyor ama genel olarak pas seçeneği sunmak yerine saklanıyor)

    Bastoni 4: Doku'nun skoru 2-1'e getiren golünde, diğer stoper Scalvini ile birlikte rakibine feci biçimde geçiliyor. Ardından De Bruyne'nin direğe takılan şutuna yol açan büyük hatayı yapıyor ve De Cuyper'ı tutuyor; rakibi yere düşmeyerek onu kurtarıyor. Fransa karşısında parladıktan sonra adam adama savunma sınavında sınıfta kalıyor. Genel izlenim, seviye yükseldiğinde üst düzey oyuncuları savunmakta zorlandığı yönünde. Sürekli güçlük çekiyor ve dörtlü savunmada fazlasıyla zorlanıyor: Milli takımda bu bir sorun.

    Calafiori 5: De Cuyper'ın beraberlik golünde Mechele'nin kafa vuruşu sırasında yere düşüyor. Maç boyunca inanılmaz derecede tutuk görünüyor. Hücuma katkı veremiyor, savunmada da kötü.

    Barella 5: Ev sahibinin orta sahası karşısında çok zorlanıyor. Düşünmeye hiç vakti olmuyor; top ayağına geldiğinde de etkili çözümler bulmakta güçlük çekiyor. De Bruyne ile arasındaki mücadelede dengeler kesinlikle eşit değil.

    Tonali 5: Gergin ve son dönemde, özellikle fiziksel açıdan, alışılmış seviyesinden uzak. Onun gibi bir oyuncu için bu dikkat çekici. (62'de yerine giren Cisse 6: Şutu Raskin'in topa elle müdahalesine ve ardından Esposito'nun kaçırdığı penaltıya yol açıyor)

    Fagioli 5: Mancini'nin kendisine verdiği büyük fırsatı harcıyor. Yavaş, tutuk ve oyunun ritminden kopuk; doğru dürüst bir hamle yapamıyor ve ilk yarının sonunda oyundan alınıyor. (46'da yerine giren Doumbia 5: Büyük bir istekle oyuna giriyor ancak ortaya koyduğu kalite tartışılır)

    Pisilli 5: İlk yarının sonlarına doğru direğin hemen yanından dışarı çıkan kafa vuruşu tek etkili anı. Genel olarak sahada yerini bulamadan dolaşıyor. Bu seviye için henüz olgunlaşmamış görünüyor. (46'da yerine giren Dimarco 5: Eski günlerindeki fiziksel gücünden uzak ve şu anda Moreira ile mücadelesinde üstünlük açık biçimde Milanlı oyuncuda)

    Pio Esposito 6: Bobo Vieri gibi gerçek bir santrfor golü atarak iki maçtaki üçüncü golünü kaydediyor. Sonrasında o da pek görünmüyor. Maçın sonunda penaltıyı kaçırarak kardeşi Salvatore'nin Fransa karşısındaki hatasını tekrarlıyor.

    Koleosho 5: Hareketlilik dışında pek bir şey sunmuyor; ürettiğine kıyasla sahada fazla kalıyor. Pisilli gibi, belki de bu tür maçlar için henüz zamanı gelmedi. (77'de yerine giren Vergara: Not verilmedi)

    Teknik direktör Mancini 4,5: Belki de önceden belli olan tam bir fiyasko. Fransa karşısındaki galibiyet taraftarları, futbolcuları ve kendisini yanıltıyor: Tek bir galibiyet hiçbir şeyi değiştirmez. Bu İtalya, yıllardır psikolojik açıdan kırılgan bir takım olduğunu ve sık sık çarpıcı biçimde oyundan koptuğunu gösteriyor. Yine de belirleyici öneme sahip bir maçta çok fazla şaka, kahkaha ve deneme vardı. Kendisinin de söylediği gibi, bu maçtan ders çıkarılacak. Onun da, özellikle onun.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin