Belçika-İran maçı oyuncu değerlendirmeleri: Romelu Lukaku formdan oldukça uzak görünürken, Nathan Ngoy kırmızı kart gördü; Thibaut Courtois’nın kurtarışları ise hayal kırıklığı yaratan beraberliği kurtardı

Belçika, kesintili geçen ilk yarıda top hakimiyetini ve saha üstünlüğünü elinde tuttu; ancak maçın golsüz kalması, Hossein Kanaani’nin şutunu muhteşem bir refleksle kurtaran kaleci Thibaut Courtois’ya borçluydu. Bu arada Mehdi Taremi’nin attığı bir gol, çok az bir ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

Diğer tarafta ise Youri Tielemans ve Maxim De Cuyper, İran kalecisi Alireza Beiranvand'ı zorlayan şutlar çekti, ancak Kırmızı Şeytanlar ceza sahası çevresinde net fırsatlar yaratmakta zorlandı.

Courtois, ikinci yarının başlarında Taremi’nin şutunu uzaklaştırmak için tetikte olmak zorunda kaldı; Beiranvand ise Kevin De Bruyne’nin ortasının uzaklaştırılamaması üzerine Belçika’nın bek oyuncusu De Cuyper’in yakın mesafeden attığı şutu, gol kaçırması imkansız gibi görünse de bir şekilde kurtardı.

Garcia'nın takımı, ikinci yarının ortalarında 10 kişi kaldı; Ngoy, geriye doğru pasında hata yaptı ve ardından kaleye doğru ilerleyen Taremi'yi geriye çekti. Ancak Belçika, De Cuyper'in şutunu Beiranvand'ın bir kez daha kurtarmasıyla skoru açmaya yine çok yaklaştı.

Bu beraberlikle Belçika, ilk iki maçında toplam 2 puana ulaştı; bu da Cuma günü Yeni Zelanda'yı yenmesi halinde eleme turlarına çıkmayı garantileyeceği anlamına geliyor.

GOAL, Los Angeles'taki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...