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Lukaku Ngoy De Bruyne Belgium GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Belçika-İran maçı oyuncu değerlendirmeleri: Romelu Lukaku formdan oldukça uzak görünürken, Nathan Ngoy kırmızı kart gördü; Thibaut Courtois’nın kurtarışları ise hayal kırıklığı yaratan beraberliği kurtardı

Player ratings
Belçika
R. Lukaku
N. Ngoy
Dünya Kupası
FEATURES
Belçika - İran

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini bekleyişi devam edecek, zira Kırmızı Şeytanlar Pazar günü İran ile 0-0 berabere kalabildi. Nathan Ngoy'un gördüğü kırmızı kart, Rudi Garcia'nın takımının maçın son dakikalarında galibiyet golü bulma umutlarını suya düşürdü; takım, hastalık nedeniyle kadroda yer alamayan golcü Jeremy Doku'nun yokluğunda gol fırsatları yaratmakta zorlandı.

Belçika, kesintili geçen ilk yarıda top hakimiyetini ve saha üstünlüğünü elinde tuttu; ancak maçın golsüz kalması, Hossein Kanaani’nin şutunu muhteşem bir refleksle kurtaran kaleci Thibaut Courtois’ya borçluydu. Bu arada Mehdi Taremi’nin attığı bir gol, çok az bir ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

Diğer tarafta ise Youri Tielemans ve Maxim De Cuyper, İran kalecisi Alireza Beiranvand'ı zorlayan şutlar çekti, ancak Kırmızı Şeytanlar ceza sahası çevresinde net fırsatlar yaratmakta zorlandı.

Courtois, ikinci yarının başlarında Taremi’nin şutunu uzaklaştırmak için tetikte olmak zorunda kaldı; Beiranvand ise Kevin De Bruyne’nin ortasının uzaklaştırılamaması üzerine Belçika’nın bek oyuncusu De Cuyper’in yakın mesafeden attığı şutu, gol kaçırması imkansız gibi görünse de bir şekilde kurtardı.

Garcia'nın takımı, ikinci yarının ortalarında 10 kişi kaldı; Ngoy, geriye doğru pasında hata yaptı ve ardından kaleye doğru ilerleyen Taremi'yi geriye çekti. Ancak Belçika, De Cuyper'in şutunu Beiranvand'ın bir kez daha kurtarmasıyla skoru açmaya yine çok yaklaştı.

Bu beraberlikle Belçika, ilk iki maçında toplam 2 puana ulaştı; bu da Cuma günü Yeni Zelanda'yı yenmesi halinde eleme turlarına çıkmayı garantileyeceği anlamına geliyor.

GOAL, Los Angeles'taki Belçika oyuncularını değerlendiriyor...

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (8/10):

    Kanaani ve Taremi'nin şutlarını kurtararak dünya klasmanındaki reflekslerini sergiledi. Taremi'nin geçersiz sayılan golünde daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünebilir, ancak VAR onun yardımına koştu.

    Thomas Meunier (5/10):

    Birkaç tehlikeli orta yaptı ancak hücumda giderek etkisini yitirdi; savunmada görev aldığı anlarda ise güven verici bir performans sergileyemedi.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Topa sahipken son derece soğukkanlı ve etkileyici bir performans sergiledi, ancak tek bir hatası yüzünden Taremi'yi düşürdü ve kırmızı kart gördü.

    Brandon Mechele (5/10):

    İran topu ileriye taşıdığında zaman zaman biraz yavaş kaldı. Maçın büyük bir bölümünü arka alanda topu dolaştırarak geçirdi.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Kırmızı formalı oyuncular arasında gol atmaya en çok yaklaşan isim oldu; ilk yarıda iki kez Beiranvand'ın ellerini yakaladı, ikinci yarıda ise İran kalecisi tarafından bir şekilde engellendi. Çeşitli ileri çıkışlarıyla maç boyunca rakibe sorunlar yaşattı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH39-BEL-IRIAFP

    Orta saha

    Nicolas Raskin (5/10):

    Topa çok fazla dokundu ancak topu elinde tutmak için oyununu oldukça basit tuttu. Bir saatten az süre sahada kaldıktan sonra Vanaken ile değiştirildi.

    Youri Tielemans (6/10):

    Birkaç akıllı ileri pas attı ve ilk yarıda açılı bir şutunu kaleci kurtardı. Maç ilerledikçe oyuna daha fazla etki etmesini beklerdik.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Saha içinde oradan oraya koştu, ancak yine de her an topa sahip olmaya ve fırsatlar yaratmaya çalıştı. Son üçte birde karışık sonuçlar elde etti.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Alexis Saelemaekers (5/10):

    Topu aldığında iyi bir teknik sergiledi, ancak son vuruş veya şut konusunda pek bir şey üretemedi. Maçın 60. dakikası dolmadan oyundan alındı.

    Romelu Lukaku (4/10):

    Bir yılı aşkın süredir kulüp veya milli takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı, ancak sahada kaldığı 70 dakikanın büyük bir bölümünde ritmini bulamadı. Topu tutma konusunda birkaç güzel an yaşattı, ancak bunun ötesinde bir şey yapamadı.

    Leandro Trossard (7/10):

    İran savunmacılarıyla bire bir kaldığında tehlike yarattı ve De Bruyne ile iyi bir uyum sergiledi.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Timothy Castagne (6/10):

    İkinci yarının başında Meunier'in yerine oyuna girdikten sonra sağlam bir performans sergiledi.

    Hans Vanaken (5/10):

    Oyuna girdikten kısa bir süre sonra şutunu üstten dışarı attı ve bunun dışında kayda değer bir şey yapamadı.

    Dodi Lukebakio (6/10):

    Saelemakers'ın yerine oyuna girdikten sonra, önce kanatta, ardından forvet pozisyonunda birkaç parlak an yaşadı. Maçın son dakikalarında uzak mesafeden attığı şutla galibiyet golüne çok yaklaştı.

    Arthur Theate (6/10):

    Ngoy'un oyundan atılmasının ardından savunmayı sağlamlaştırmak için oyuna girdi.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A):

    Maçın son dakikalarında De Bruyne'nin yerine oyuna girdi.

    Rudi Garcia (4/10):

    Doku'nun yokluğu kuşkusuz büyük bir darbe oldu, ancak Raskin ve Saelemaekers oyuna girdikten sonra pek bir katkı sağlayamadı; Lukaku ise yine süper yedek olarak kullanılmalıydı. Artık üçüncü maç gününde her şeyi başarmak zorunda.

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